Керівнику підпільної в’язниці "Ізоляція" на Донеччині заочно повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Заочно повідомлено про підозру особі у створенні терористичної групи чи терористичної організації, створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, порушенні законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб, та торгівлі людьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у 2014 році за вказівкою мешканця м. Макіївки озброєні представники незаконного воєнізованого формування "Министерство государственной безопасности", що контролюється РФ, захопили територію колишнього заводу ізоляційних матеріалів у м. Донецьку.

Під керівництвом підозрюваного на захопленому підприємстві бойовики облаштували власну підпільну в’язницю "Ізоляція", де незаконно утримували і катували цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, задіяних у проведенні Антитерористичної операції/ Операції Об’єднаних сил.



Незаконно ув’язнених громадян годинами катували електричним струмом, били, тримали в нелюдських умовах без їжі та води і примушували до тяжкої праці.



Досудове розслідування триває.



Встановлюється коло потерпілих осіб, а також інших учасників НЗФ РФ, причетних до скоєння вказаних злочинів.

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