На засіданні РНБО розглянуть два сценарії вирішення ситуації з Конституційним Судом, - радник голови ОП Подоляк

На екстреному засіданні Ради нацбезпеки і оборони України будуть розглянуті два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що президент може внести пакет законопроектів, який зможе відразу ж реанімувати положення електронного декларування. Також можливий варіант з реформуванням роботи КСУ.

"Є два сценарії. Перший - це цілий пакет законопроектів, який президент швидко внесе в парламент після рішення РНБО. Другий – це оцінка діяльності Конституційного суду і спроба відрегулювати його роботу, щоб він не дозволяв собі подібні політичні ексцеси. Можливо парламенту будуть запропоновані декілька напрямів реформування Конституційного суду", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє", скасувавши ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАПКА з контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

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