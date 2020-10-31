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КС (1154) РНБО (1718) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

На засіданні РНБО розглянуть два сценарії вирішення ситуації з Конституційним Судом, - радник голови ОП Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні РНБО розглянуть два сценарії вирішення ситуації з Конституційним Судом, - радник голови ОП Подоляк

На екстреному засіданні Ради нацбезпеки і оборони України будуть розглянуті два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що президент може внести пакет законопроектів, який зможе відразу ж реанімувати положення електронного декларування. Також можливий варіант з реформуванням роботи КСУ.

"Є два сценарії. Перший - це цілий пакет законопроектів, який президент швидко внесе в парламент після рішення РНБО. Другий – це оцінка діяльності Конституційного суду і спроба відрегулювати його роботу, щоб він не дозволяв собі подібні політичні ексцеси. Можливо парламенту будуть запропоновані декілька напрямів реформування Конституційного суду", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє", скасувавши ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАПКА з контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

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Топ коментарі
+23
Разогнать это конституционный суд нах... Судей привлечь к ответственности за антигосударственную деятельность и коррупцию, попутно проверив их майно на соответствие его их доходам. Если майно превысит их доходы то конфисковать.
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29.10.2020 17:17
+18
А чому би не втілити у життя два шляхи.
Невже ми, суспільство, подаруємо КСУ цей злочинне рішення ?
Я вимагаю показового покарання тих суддів.
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29.10.2020 17:18
+13
Вони у змові із Зелею,тому усе це дешевий цирк. Справа зроблена, усі задоволені, тепер потрібно для лохів (наших і європейських) зіграти спектакль...
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29.10.2020 17:20
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Разогнать это конституционный суд нах... Судей привлечь к ответственности за антигосударственную деятельность и коррупцию, попутно проверив их майно на соответствие его их доходам. Если майно превысит их доходы то конфисковать.
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29.10.2020 17:17 Відповісти
Причем тут сам суд? Суд исполнял то что потребовал ОП.
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29.10.2020 17:22 Відповісти
Зеленський працює дуже повільно, ще вчора мало зібратись РНБО і сьогодні вже мало бути напрацьоване узгоджене рішення по подальшим діям влади в умовах наявності рішення Конституційного суду України! Досі Зеленський навіть не відкликав зі складу Конституційного Суду своїх представників і не заблокував роботу Конституційного суду, а це показує що Зеленський або не знає як діяти або схвалює рішення про ліквідацію антикорупційних інструментів. Обидва варіанти відповіді це катастрофа для України як держави і повна делігітимізація Зеленського як гаранта прав та свобод громадян України!
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29.10.2020 17:29 Відповісти
Новий анекдот - "зеленський працює"
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29.10.2020 17:40 Відповісти
а судей- повесить на Майдане, что бы остальным тварям не повадно было.
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29.10.2020 19:16 Відповісти
А чому би не втілити у життя два шляхи.
Невже ми, суспільство, подаруємо КСУ цей злочинне рішення ?
Я вимагаю показового покарання тих суддів.
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29.10.2020 17:18 Відповісти
Вони у змові із Зелею,тому усе це дешевий цирк. Справа зроблена, усі задоволені, тепер потрібно для лохів (наших і європейських) зіграти спектакль...
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29.10.2020 17:20 Відповісти
100%. Суд прийняв те рішення яке від нього вимагали хазяєва буратіни.
Тепер буратіна робить вигляд що він ні при чому.
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29.10.2020 17:24 Відповісти
самий точний коментар
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29.10.2020 20:06 Відповісти
Я теж виступаю за те, щоб ліквідацію суддів показували в прямому ефірі!
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29.10.2020 18:10 Відповісти
Який сценарій обераєте розстріл, або на палю?
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29.10.2020 22:00 Відповісти
Той який найшвидше трапиться.
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30.10.2020 02:36 Відповісти
Уволят тех кто виступил против?
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29.10.2020 17:19 Відповісти
ТІЛЬКИ ЛІКВІДАЦІЯ! Практика показала, що це клоака, яка дозволяє владі знущатись над Законами і Правом, натомість ніяким чином не захищає народ України.
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29.10.2020 17:19 Відповісти
Індикатором того чи є Зеленський учасником змови із КСУ буде виключно його спроба ліквідувати цей суд. Усе інше, спроби щось там виправити, реформувати, є підтвердженням його участі у цьому фарсі.
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29.10.2020 17:22 Відповісти
100500
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29.10.2020 17:42 Відповісти
Так и запишут: "Любой Поц, которому не понравилось решение КС, обязан его разогнать"?
На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным судом, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6158
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29.10.2020 17:22 Відповісти
Це реально нах.р не потрібний суд. Його потрібно було знищити відразу після "3 строка для Кучми"... Скільки би горя Україна не знала...
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29.10.2020 17:23 Відповісти
Зачем уничтожать? Заставить работать на благо украинцев!
Насовали в него судей, которые судят по политической целесообразности. Вздрючить, для начала тех, кто выбирал/утверждал таких уродов.
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29.10.2020 17:32 Відповісти
уточняю: любой кацапский поц- паравоз, должен валить в кацапляндию. )) Пока его здесь не утилизировали.
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29.10.2020 19:19 Відповісти
Українці мають ставити питання так: або Зеля йде нах.р, або КСУ ліквідують.
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29.10.2020 17:22 Відповісти
два сценария решения

1 повесить?
2 расстрелять?
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29.10.2020 17:23 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·1 ч

В.Иванова Солидарна,что решение КСУ-"кошмарное" Но кто-то мне может привести пример успешной борьбы с коррупцией? Кучей антикоррупц\органов,влетевших нам с вами в 12 МЛРД с наших налогов У нас стало меньше коррупции? Кого-то посадили? Кому-то жена носит в острог сухари с изюмом?
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29.10.2020 17:23 Відповісти
Радник януковоча обесПОкоен. Цирк.
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29.10.2020 17:23 Відповісти
-Подсудимый, чем вы аргументируете свою невиновность?
-Пятдесят тысяч
-А что можете добавить в свое оправлание:
-Больше не дам
-Вы признаете себя виновным?
-Нет!
-Ну на нет и суда нет. Вы свободны!
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29.10.2020 17:26 Відповісти
а мне кажется, это договорняк. зеля тоже попадает за незадекларированные 5 лямов от аренды. и так, два зайца за яйца 1, нет нарушений по старому закону 2, выйдет новый по инициативе ЗЕ. но с упрощениями для себя любимых. и ЯНЕЛОХ оманскийй, спаситель Украины. УРА!!!
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29.10.2020 17:29 Відповісти
подоляк,а когда тебя посадят за продажу должностей?это вся Украина в вашем секретном сн чате прочитала))))
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29.10.2020 17:36 Відповісти
В общем,зесрань все это устроила ,чтоб выдавить четырех единственных честных судей,которых назначил Порох)ну не долго зебиленку танцевать осталось -выборы все одно просраты
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29.10.2020 17:39 Відповісти
Гурток художньої самодіяльності ця теперішня снбо,з такими ж рішеннями та впливом.
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29.10.2020 17:40 Відповісти
На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3131
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29.10.2020 17:42 Відповісти
есть два сценария:
1. Вручить грамоты
2. Вручить премии На заседании СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным Судом, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7907
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29.10.2020 17:43 Відповісти
Вова,бронюй квиток до Ростова!
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29.10.2020 17:56 Відповісти
Можна відразу ж той "пакет законопроектів" віднести у якийсь привокзальний сортир.
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29.10.2020 17:58 Відповісти
Воры без крыши не живут - тесновато!
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29.10.2020 17:58 Відповісти
На засіданні РНБО розглянуть два сценарії розв'язання ситуації з Конституційним Судом, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1323
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29.10.2020 18:09 Відповісти
КС в полном с оставе предатели Родины, поэтому должны быть арестованы и осуждены на вечно!
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29.10.2020 18:35 Відповісти
А нужен ли вообще такой суд ("конституционный"), почему эти функции отделили от верховного суда (неужели уровня образования не хватает у судей ВС)?
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29.10.2020 18:43 Відповісти
А це і так вже не перший випадок вибриків суддів КС в такому складі,треба тільки проконсультуватись в компетентних,тільки не заангажованих людей.
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29.10.2020 18:52 Відповісти
Ураа-аааа,Конституционный Суд Украины воровство в Украине признал законным.Теперь свех воров в стране надо амнистировать так как они оужены не законно из нарушением Конституции.
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29.10.2020 19:44 Відповісти
Повесить или расстрелять? Правильный выбор то не велик...
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29.10.2020 19:47 Відповісти
Той який найшвидше трапиться.
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30.10.2020 02:37 Відповісти
 
 