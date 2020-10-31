На засіданні РНБО розглянуть два сценарії вирішення ситуації з Конституційним Судом, - радник голови ОП Подоляк
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На екстреному засіданні Ради нацбезпеки і оборони України будуть розглянуті два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом.
Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Він зазначив, що президент може внести пакет законопроектів, який зможе відразу ж реанімувати положення електронного декларування. Також можливий варіант з реформуванням роботи КСУ.
"Є два сценарії. Перший - це цілий пакет законопроектів, який президент швидко внесе в парламент після рішення РНБО. Другий – це оцінка діяльності Конституційного суду і спроба відрегулювати його роботу, щоб він не дозволяв собі подібні політичні ексцеси. Можливо парламенту будуть запропоновані декілька напрямів реформування Конституційного суду", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє", скасувавши ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАПКА з контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.
Будь ласка, зачекайте...
Невже ми, суспільство, подаруємо КСУ цей злочинне рішення ?
Я вимагаю показового покарання тих суддів.
Тепер буратіна робить вигляд що він ні при чому.
Насовали в него судей, которые судят по политической целесообразности. Вздрючить, для начала тех, кто выбирал/утверждал таких уродов.
1 повесить?
2 расстрелять?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·1 ч
В.Иванова Солидарна,что решение КСУ-"кошмарное" Но кто-то мне может привести пример успешной борьбы с коррупцией? Кучей антикоррупц\органов,влетевших нам с вами в 12 МЛРД с наших налогов У нас стало меньше коррупции? Кого-то посадили? Кому-то жена носит в острог сухари с изюмом?
-Пятдесят тысяч
-А что можете добавить в свое оправлание:
-Больше не дам
-Вы признаете себя виновным?
-Нет!
-Ну на нет и суда нет. Вы свободны!
1. Вручить грамоты
2. Вручить премии