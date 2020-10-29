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Окупанти відкривали неприцільний вогонь із гранатомета біля Новомихайлівки, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти відкривали неприцільний вогонь із гранатомета біля Новомихайлівки, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 29 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, неподалік Новомихайлівки зафіксовано кілька неприцільних пострілів із ручного протитанкового гранатомета. Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

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У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше 6 гектарів території та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
не надоело слово не прицельный огонь смените ЗЕ ватную пластинку заездили уже огонь не прицельный
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29.10.2020 17:33
+6
С позиций той стороны снизошел мирный неприцельный огонь, от которого бойцы ВСУ стали только веселее и здоровее.
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29.10.2020 17:37
+3
Хай швидше згинуть вороженьки!
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29.10.2020 17:32
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Хай швидше згинуть вороженьки!
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29.10.2020 17:32 Відповісти
Сам от смеха помрут, глядя, как ВСУ ныкается от обстрелов и боится нарушить запрет на ответный огонь.
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29.10.2020 17:36 Відповісти
це ще зелений мир чи вже ні??
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29.10.2020 17:33 Відповісти
оні жє наші зелені люди.
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29.10.2020 17:34 Відповісти
не надоело слово не прицельный огонь смените ЗЕ ватную пластинку заездили уже огонь не прицельный
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29.10.2020 17:33 Відповісти
Понять прицельный, неприцельный можно понять только через прицел.
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29.10.2020 17:36 Відповісти
а в штабе смотрят через пакет ваты на зеленую бумажку денежка называется
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29.10.2020 17:44 Відповісти
А знаєш, чому "неприцільний"? Тому що курсанти військових училищ зараз сидять в аудиторіях і учать "теорію убивства", а п"яні "практики" попасти не можуть...
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29.10.2020 17:41 Відповісти
ну вот...хорошо хоть этот огонь из гранатомета перемирно-неприцельный...
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29.10.2020 17:35 Відповісти
водяными гранатами.
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29.10.2020 17:36 Відповісти
возможно...
а наши как всегда дулями и чортиханням подачу отбивали ( по приказу ЗЕмиропоносца)
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29.10.2020 17:41 Відповісти
С позиций той стороны снизошел мирный неприцельный огонь, от которого бойцы ВСУ стали только веселее и здоровее.
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29.10.2020 17:37 Відповісти
Опять "неприцельный".Что за стратегия такая. Оккупанты открывали неприцельный огонь из гранатомета возле Новомихайловки, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 766
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29.10.2020 17:38 Відповісти
Оккупанты наверное предупреждают,что огонь "неприцельный". Скорее всего целились в озеро Байкал.
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29.10.2020 17:40 Відповісти
Это сами оккупанты тебе сказали, что обстрелы были не прицельными, и сколько погибших и раненых от этих не прицельных???
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29.10.2020 17:42 Відповісти
Оккупанты уже так разожрались что не могут вылезти с окопа и боеприпасов понавезли столько много что уже не влазит. Вот и стреляют от скуки.
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29.10.2020 18:32 Відповісти
Хотілося б побачити відосік від одного ЗЕеленого-чмошника під "неприцільним" вогнем із гранатомета і почути на камеру про те, що "вже 80-ть днів не має обстрілів"!
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29.10.2020 18:54 Відповісти
 
 