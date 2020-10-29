Кабмін зобов'язав ДП "Медичні закупівлі України" закуповувати медичні товари тільки за згодою МОЗ

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 26 жовтня ухвалив рішення про зміну процесу держзакупівель медичних товарів і послуг.

Фактично, уряд усунув керівництво ДП "Медичні закупівлі України", яке себе дискредитувало, від прийняття рішень щодо держзакупівель, передавши ці повноваження Міністерству охорони здоров'я. Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН.

"Відтепер визначальну роль у держзакупівлях гратиме МОЗ. Тепер усі товари медичного призначення мають відповідати вимогам, які необхідні для виконання певних медичних технологій, а також галузевим стандартам у сфері охорони здоров'я. Простіше кажучи, всі товари, які закуповуватиме МОЗ, мають відповідати всім вимогам Міністерства охорони здоров'я", - зазначає видання.

До теперішнього часу держпідприємство мало право вимоги до товарів і послуг, які купуються, адаптувати під себе або повертати на доопрацювання назад у міністерство. Згідно з рішенням Кабміну, тепер такого права у нього не буде.

"Очевидно, що прем'єр-міністра Шмигаля не влаштовує стан справ з медичними закупівлями в країні, через які його Кабмін і він сам персонально часто опиняються під шквалом критики. Особливо сильно ця критика загострюється в умовах збільшення кількості хворих на COVID-19", - пише агентство.

Як наголошується в публікації, своїм рішенням змінити систему держзакупівель Кабмін фактично позбавив чинного гендиректора ДП "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова самостійно приймати рішення щодо закупівлі тих чи інших товарів.

"Останні півроку керівник ДП серйозно гальмував увесь процес закупівель, через що неодноразово опинявся в центрі уваги ЗМІ. Чого коштував недавній скандал, пов'язаний із закупівлями за завищеними цінами китайських томографів. Швидше за все тому прем'єр Шмигаль хоче змістити центр прийняття рішень з Жумаділова, який дискредитував себе, на міністра охорони здоров'я Максима Степанова і таким чином уникнути подібних скандалів у майбутньому. Крім цього, передача фактичних повноважень Степанову визначати товари, яких потребує медична система, повинна нарешті розблокувати і прискорити процес закупівель", - стверджує видання.