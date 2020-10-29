Кабмін зобов'язав ДП "Медичні закупівлі України" закуповувати медичні товари тільки за згодою МОЗ
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Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 26 жовтня ухвалив рішення про зміну процесу держзакупівель медичних товарів і послуг.
Фактично, уряд усунув керівництво ДП "Медичні закупівлі України", яке себе дискредитувало, від прийняття рішень щодо держзакупівель, передавши ці повноваження Міністерству охорони здоров'я. Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН.
"Відтепер визначальну роль у держзакупівлях гратиме МОЗ. Тепер усі товари медичного призначення мають відповідати вимогам, які необхідні для виконання певних медичних технологій, а також галузевим стандартам у сфері охорони здоров'я. Простіше кажучи, всі товари, які закуповуватиме МОЗ, мають відповідати всім вимогам Міністерства охорони здоров'я", - зазначає видання.
До теперішнього часу держпідприємство мало право вимоги до товарів і послуг, які купуються, адаптувати під себе або повертати на доопрацювання назад у міністерство. Згідно з рішенням Кабміну, тепер такого права у нього не буде.
"Очевидно, що прем'єр-міністра Шмигаля не влаштовує стан справ з медичними закупівлями в країні, через які його Кабмін і він сам персонально часто опиняються під шквалом критики. Особливо сильно ця критика загострюється в умовах збільшення кількості хворих на COVID-19", - пише агентство.
Як наголошується в публікації, своїм рішенням змінити систему держзакупівель Кабмін фактично позбавив чинного гендиректора ДП "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова самостійно приймати рішення щодо закупівлі тих чи інших товарів.
"Останні півроку керівник ДП серйозно гальмував увесь процес закупівель, через що неодноразово опинявся в центрі уваги ЗМІ. Чого коштував недавній скандал, пов'язаний із закупівлями за завищеними цінами китайських томографів. Швидше за все тому прем'єр Шмигаль хоче змістити центр прийняття рішень з Жумаділова, який дискредитував себе, на міністра охорони здоров'я Максима Степанова і таким чином уникнути подібних скандалів у майбутньому. Крім цього, передача фактичних повноважень Степанову визначати товари, яких потребує медична система, повинна нарешті розблокувати і прискорити процес закупівель", - стверджує видання.
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7 год Ми разом із БФ "Пацієнти України" подаємо до Державного бюро розслідувань заяву про вчинення злочину посадовими особами Міністерства охорони здоров'я України, зокрема, міністром Максимом Степановим
У їхніх діях ми вбачаємо ознаки службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. МОЗ НЕ затвердило у відповідний термін документи, необхідні для старту закупівель, крім того, міністерство в подальшому ухвалило постанови, які лише затягнули процес.
Ситуація така, що через Мінохорониздоров'я фактично зірвано важливі медзакупівлі на понад 5,72 млрд грн! Це той момент, коли держава виділила достатньо коштів, коли в державі є ефективні інструменти (новостворене ДП «Медзакупівлі»), проте керівництво МОЗ гальмує процес заради того, щоб повернути закупівлі в режим ручного керування, повернути їх в часи Раїси Богатирьової.
Тим часом важкохворі українці вже припинили отримувати ліки. Ситуація критична: зокрема, на Рівнещині наразі немає медикаментів для онкохворих діток