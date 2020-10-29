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Зеленський (17450) НАЗК (1167)

Демонтаж функцій НАЗК не буде прийнято суспільством, ми вже отримуємо чіткі сигнали від Євросоюзу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Демонтаж функцій НАЗК не буде прийнято суспільством, ми вже отримуємо чіткі сигнали від Євросоюзу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про неприпустимість демонтажу функцій Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) у світлі ухваленого Конституційним Судом (КС) рішення щодо діяльності антикорупційних органів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

"Демонтаж контрольованих функцій Національного антикорупційного агентства з питань протидії корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення в умовах законодавства під час декларування ніколи не буде прийнятий нашим суспільством, а також нашими партнерами в Євросоюзі, і ми з вами вже отримуємо чіткі сигнали", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.
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Топ коментарі
+17
Нет ,ну как можно так разлиться,идиот?)))))а шоб не сигналы Запада,то все...
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29.10.2020 17:47
+17
Зеленное недееспособное импотентное чмо !!! Ему судьи тупо насрали на голову как гаранту а он сигналы получает из космоса наверное Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5469
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29.10.2020 17:54
+12
Жалкий паяц...
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29.10.2020 17:54
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Нет ,ну как можно так разлиться,идиот?)))))а шоб не сигналы Запада,то все...
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29.10.2020 17:47 Відповісти
Палиться )))
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29.10.2020 17:48 Відповісти
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8120
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29.10.2020 18:20 Відповісти
Зеленное недееспособное импотентное чмо !!! Ему судьи тупо насрали на голову как гаранту а он сигналы получает из космоса наверное Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5469
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29.10.2020 17:54 Відповісти
Вы что, берите выше! От самого бени - поверенного моржовой ...!!!
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29.10.2020 19:05 Відповісти
а чё так мало? ну как жеж так ))))))
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29.10.2020 17:53 Відповісти
НАПК давно пора зайнятись громадянином Зеленським - він підпадає під його юристдикцію.
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29.10.2020 17:49 Відповісти
И... Где план по ликвидации этого КС дерьма?
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29.10.2020 17:50 Відповісти
И что решит ликвидация КС если останется зеленский?
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29.10.2020 18:03 Відповісти
Жалкий паяц...
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29.10.2020 17:54 Відповісти
Сейчас наверное такую херню отмочит, что "опрос" покажется просто гениальным решением.
Возможно ляпнет о референдуме на тему ликвидации Конституционного суда.
Ну и грех будет, если не попытаться протащить свободную экономическую зону в Лугандоне!
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29.10.2020 17:56 Відповісти
Как Конституционный суд и ОАСК при молчаливом согласии Зеленского к дефолту ведут
Экономика / Мнения 28-окт, 16:339 2 513 0

В сериале Слуга Народа Голобородько вышел и послал МВФ в попу. И дальше все понесли золото на Майдан. Дефолт, короче.

В реальной жизни все происходит не так открыто. Трусливо. Чужими руками. Судейскими. Но с таким же результатом. Золото на Майдан нести. И дефолт.

Как можно послать МВФ? Просто разрушить все реформы, которые были сделаны. Показательно. Откровенно. Можно руками судей.

И МВФ скажет «Да пошли вы..». Что то в роде «Да идет оно все конем».

И украинская власть выйдет, разведет руками. Скажет, что всегда были преданы идее сотрудничества. Но злобные кредиторы хотели нами внешне управлять. Выкачивают из нас последнее. Поэтому мы вынуждены идти сами. И включать станок. И идти к Путину.

Последовательность действий может быть только такой.
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29.10.2020 17:56 Відповісти
От прям тільки так, і ніяк інакше. Ванда ви наша, щоб ми без вас робили!
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29.10.2020 21:19 Відповісти
Вы уже народили. Внукам не разгрести.
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30.10.2020 23:18 Відповісти
little man
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29.10.2020 17:58 Відповісти
Ну добре... е у нас всі ці різні - НАПКи -*****, СБУ, ГПУ, САПи, ВАСи...(нікого не забув... Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8674)- в них вбухані десятки мільярдів грошей платників податків....- що на "виході"...- що- хто знае....
Ну , про таке , що у відповідності до ВСЬОГО Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8674 у нас ні Прези ні інші , не мають Права впливати на Судову Гілку Влади.... Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4411- а тим паче на КС...
Так що все це байки на вуха- маца....
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29.10.2020 18:01 Відповісти
Все "Кінець епохи бідності".
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29.10.2020 18:02 Відповісти
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9917Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9173Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3020
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29.10.2020 18:19 Відповісти
Главное,что нет к нему доверия, а есть подозрение,что все это устроил сам Зеленский и его банда.
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29.10.2020 18:02 Відповісти
З його слів, якби не "чарівний підсрачник" від Заходу, то нехай би і було те рішення КС.
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29.10.2020 18:04 Відповісти
тому що цей фактор - саме те, що тримає будь-яку нашу владу "при пам'яті"
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29.10.2020 21:21 Відповісти
контрабас, бурштынова мафия и черные лесорубы ржут вголосину)
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29.10.2020 18:05 Відповісти
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6682Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8329
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29.10.2020 18:13 Відповісти
Выбрали актера, который может говорить всё, что угодно, далекое от действительности, на черное - белое, и наоборот. Профессия у него такая. Реагировать на его слова, улавливать в них смысл, все равно, что слушать говорящего попугая.
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29.10.2020 18:05 Відповісти
Никак не думал, что попугай станет у нас президентом.
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29.10.2020 18:11 Відповісти
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5466
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29.10.2020 18:12 Відповісти
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5248
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29.10.2020 18:14 Відповісти
І в цьому, головна заслуга ЗЕ, якщо хтось не зрозумів. Беня і Ко можуть пишатися, своє завдання він виконав на п'ять. На черзі - капітуляція на умовах кремля
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29.10.2020 18:16 Відповісти
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7858
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29.10.2020 18:18 Відповісти
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2786Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9193
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29.10.2020 18:22 Відповісти
и неподосрал.
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29.10.2020 20:52 Відповісти
Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3407
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29.10.2020 18:24 Відповісти
_Где в прямой речи сипатого сказано о недопустимости? Нет этого. Он сказал что общество не приемлет, а не недопустимо. Они сами это считают не просто допустимым, они это уже воплощают, вообще-то!
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29.10.2020 18:29 Відповісти
НОВИЙ МАЙДАН??? - здається, що іншого виходу вже немає
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29.10.2020 18:47 Відповісти
А шо собственное серое вещество ни о чем не сигнализирует придурок Демонтаж функций НАПК не будет принят обществом, мы уже получаем четкие сигналы от Евросоюза, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7603
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29.10.2020 18:48 Відповісти
вовчику, сигнали з Заходу, то все фрашки. От коли почуєш сигнали з України -- тоді збирай речі
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29.10.2020 19:31 Відповісти
Где действия? А не очередное бла,бла,бла. Привлечение к ответственности членов КС не имеет срока давности.Парламент ,где ваши действенные законы? Занимаетесь политической коррупцией в угоду трём ветвям власти: президентской, законодательной и исполнительной власти. Если не будет действий в первую очередь от президента, то главным коррупционером будет он .Не забыли как ответил народ на данный вопрос в недавнем опросе 25 октября? .Думай Те!!!
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29.10.2020 19:33 Відповісти
К кому взываете! Вы видите какое турбоубожество в большинстве в этом парламенте.
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29.10.2020 20:54 Відповісти
Убеждён,как и Вы,от убогой власти зелёных и невежества Зеленского, ждать чего-то положительно очень глупо. Призыв таков,за их деяния они должны понести ответственность. Измените законы для продвижения Украины к лучшему.А я напомнил.как народ, даже тот который поддерживаел зелень,ответил в опросе,какой срок должны получить махровые коррупционеры.То есть они должны посадить самих себя.,вплоть до вечного.Этим хотел подчеркнуть,какие они идиоты,а народ до сих пор считают за дураков.
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29.10.2020 21:50 Відповісти
володимир Ібрагим Берта Марія Мендель бей Зелено-Оманський розводить всіх як котят
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29.10.2020 19:40 Відповісти
Демонтаж функцій НАЗК не буде прийнято суспільством, ми вже отримуємо чіткі сигнали від Євросоюзу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2023
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29.10.2020 19:55 Відповісти
т.е. не проходит бубин пробный заброс.
сразу бубе в бyбен прилетать начало и гребец начал мудро отгребать взад...
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29.10.2020 20:01 Відповісти
Думаю саше3% наш вова 3%ленский, будет не скучным соседом в Ростове...
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29.10.2020 20:08 Відповісти
Демонтаж функцій НАЗК не буде прийнято суспільством, ми вже отримуємо чіткі сигнали від Євросоюзу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 960
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29.10.2020 21:32 Відповісти
Причем здесь сигналы Евросоюза, ты что публично перед Коломойским отчитываешься? Или ты работаешь в Евросоюзе? Борьба с коррупцией нужна прежде всего народу Украины, для сохранения страны и обеспечения ее успешного развития. А заявления из Евросоюза, разумеется отражают наличие у них образованности, здравого смысла и приверженности идеям справедливости, судебной культуры.
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30.10.2020 00:43 Відповісти
 
 