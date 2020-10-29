Демонтаж функцій НАЗК не буде прийнято суспільством, ми вже отримуємо чіткі сигнали від Євросоюзу, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявляє про неприпустимість демонтажу функцій Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) у світлі ухваленого Конституційним Судом (КС) рішення щодо діяльності антикорупційних органів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
"Демонтаж контрольованих функцій Національного антикорупційного агентства з питань протидії корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення в умовах законодавства під час декларування ніколи не буде прийнятий нашим суспільством, а також нашими партнерами в Євросоюзі, і ми з вами вже отримуємо чіткі сигнали", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.
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Возможно ляпнет о референдуме на тему ликвидации Конституционного суда.
Ну и грех будет, если не попытаться протащить свободную экономическую зону в Лугандоне!
Экономика / Мнения 28-окт, 16:339 2 513 0
В сериале Слуга Народа Голобородько вышел и послал МВФ в попу. И дальше все понесли золото на Майдан. Дефолт, короче.
В реальной жизни все происходит не так открыто. Трусливо. Чужими руками. Судейскими. Но с таким же результатом. Золото на Майдан нести. И дефолт.
Как можно послать МВФ? Просто разрушить все реформы, которые были сделаны. Показательно. Откровенно. Можно руками судей.
И МВФ скажет «Да пошли вы..». Что то в роде «Да идет оно все конем».
И украинская власть выйдет, разведет руками. Скажет, что всегда были преданы идее сотрудничества. Но злобные кредиторы хотели нами внешне управлять. Выкачивают из нас последнее. Поэтому мы вынуждены идти сами. И включать станок. И идти к Путину.
Последовательность действий может быть только такой.
Ну , про таке , що у відповідності до ВСЬОГО у нас ні Прези ні інші , не мають Права впливати на Судову Гілку Влади.... - а тим паче на КС...
Так що все це байки на вуха- маца....
сразу бубе в бyбен прилетать начало и гребец начал мудро отгребать взад...