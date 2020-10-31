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Новини Політика України Конституційна криза
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КС (1154) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

Радник глави ОП Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Радник глави ОП Подоляк про рішення КС:

В Офісі президента України вважають, що за рішеннями Конституційного суду щодо е-декларування стоїть низка політичних груп, які хочуть ослабити державу і посіяти хаос.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Водночас Подоляк відмовився розголошувати імена причетних до скандальних рішень КСУ.

"Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть. Ми знаємо всі політичні групи, які так чи інакше до цього причетні. Але криза тільки почалася і озвучувати одразу імена конкретних інтересантів, в тому числі корпоративних, в принципі недоцільно. Тому що зараз питання йде про врегулювання цієї кризи в діалоговому форматі", - зазначив радник глави ОП.

Він вважає, що подібні рішення КСУ будуть "бити по основам державності" і провокувати акції протесту.

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"Шляхом того, що будуть прийматися такі рішення, які будуть, м'яко кажучи, бити по основам державності. Будуть провокувати знову вулицю, дозволять налякати тих же депутатів, які будуть вважати, що держава провалюється з точки зору ефективності та жорсткості управління. Почнуться хитання і все це дозволить переглянути якісь фундаментальні основи політичного договору, за якими ми зараз живемо ", - пояснив Подоляк.

Крім того, на думку Подоляка, ця криза має й позитивну сторону, адже тепер президент зможе посилити реагування на подібні ситуації.

Читайте також: На засіданні РНБО розглянуть два сценарії розв'язання ситуації з Конституційним Судом, - радник глави ОП Подоляк

Нагадаємо, нещодавно Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Також суд заборонив Національному агенству з запобігання корупції перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів. У зв'язку з цим НАЗК закрило реєстр електронних декларацій.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє", скасувавши ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАПКА з контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

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Топ коментарі
+52
Тыгыгы.
Стопудово опять Порошенко ЗЕленым в штаны накакал. Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 7730

Причем, когда этот же состав КС нарушал конституцию и распускал ВР, ЗЕблюдков все устраивало. А тут шото пошло не так...
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29.10.2020 17:56
+35
Сами на себя вышли?
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29.10.2020 17:57
+33
какой-то очередной клоун выступает на шоу "расплач комика"..
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 5647
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29.10.2020 17:58
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😁
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29.10.2020 17:56 Відповісти
А в это время лейтенант Баканов с газоанализатором в руках измеряет количество окиси азота в выбросах "Арселор Митталл Стилл Кривой Рог" ( Криворожсталь)
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29.10.2020 18:04 Відповісти
Цей лейтенант вміє тільки каву з Кауфманом пити і списувати табачному монополісту 6,5 млрд гр. штафів, що призначені йому АМК.
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29.10.2020 18:25 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк ,Швондер ,который не понимает ,что это все ,что твориться с Украиной спровоцыровал его непосредственный начальник . Играл ба себе на фортепиано и горя ,народ бы не знал.
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29.10.2020 18:26 Відповісти
Ви не помітили з слова баканов випала літера л.
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29.10.2020 20:05 Відповісти
Тыгыгы.
Стопудово опять Порошенко ЗЕленым в штаны накакал. Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 7730

Причем, когда этот же состав КС нарушал конституцию и распускал ВР, ЗЕблюдков все устраивало. А тут шото пошло не так...
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29.10.2020 17:56 Відповісти
Ага, подання подали опзж і Бєніні за майбутнє, назначені Пєтоью судді голосували проти, але винні порохоботи, як усігда)))
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29.10.2020 18:02 Відповісти
Продалися 11 з 15 діючих суддів КСУ. Тобто, 73%. Цифра нічого не нагадує?
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29.10.2020 18:18 Відповісти
Глядя на тех судей, по квотам политических сил которых они прошли и голосовали за отмену, не возникает вопроса кто именно накакал. Для справки,большая половина из них - шоколадных, зеленых вроде ни одного,и на удивление один свободовец затесался. Как говорится "В семье не без урода"
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29.10.2020 19:17 Відповісти
Сами на себя вышли?
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29.10.2020 17:57 Відповісти
хуже...на кукловода беню Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 1530
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29.10.2020 18:08 Відповісти
Ну если знаеш - озвучь
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29.10.2020 17:57 Відповісти
еще бы "не знать" Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 8697
портнов и коломойша звонили клоуну и предупредили: "вова - сидеть и не дергаться, чувак, пока взрослые дяди свои дела решают"
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29.10.2020 17:57 Відповісти
главное, чего до нервного тика боятся зеленские-подоляки и прочие слуги урода, они озвучили:
"...Будут провоцировать опять улицу, позволят напугать тех же депутатов, которые будут считать, что государство проваливается с точки зрения эффективности и жесткости управления. Начнутся шатания и все это позволит пересмотреть какие-то фундаментальные основы политического договора, по которым мы сейчас живем", - пояснил Подоляк.

т.е. подоляк-шмаркля и Ко реально ссутся Майдана и своего бегства в ростов..
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29.10.2020 18:02 Відповісти
какой-то очередной клоун выступает на шоу "расплач комика"..
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 5647
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29.10.2020 17:58 Відповісти
Ну і що тут не зрозуміло,ПОРОХ це все!!!! Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 2169
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29.10.2020 17:58 Відповісти
Ні,це "ТА СТОРОНА"
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29.10.2020 18:02 Відповісти
Интрига столетия. У вас уже весь контекст в клочья рваный, чмошники.
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29.10.2020 17:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VmANnnp8SfQ
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29.10.2020 18:05 Відповісти
Да и нам понятно, что вы не дураки, только результат вашей деятельности идет на благо одной северной страны, которую вы называете "той стороной", и во вред Украине...
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29.10.2020 17:58 Відповісти
Шо зебілоїди, це знову Порошенко вінават?!
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29.10.2020 17:59 Відповісти
или короновирус, или порошенко)
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29.10.2020 17:59 Відповісти
Скорее всего Коломойский и часть "Слугов народа".
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29.10.2020 18:01 Відповісти
ОПЗЖ и Коломойский.
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29.10.2020 17:59 Відповісти
Так-то оно так, только чуточку не так. Не надо списывать со счетов самого зелебородько
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29.10.2020 18:02 Відповісти
Когда же этот кондитер уже успокоится!!! 😁😁😁
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29.10.2020 17:59 Відповісти
Состав КСУ - 18 судей
Шесть - квота президента
Шесть - назначает ВР (читай монобольшинство Зеленского)
Остальные шесть выбирают сами судьи. Итак минимум 12 против :. И кто это сделал?
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 1913
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29.10.2020 18:00 Відповісти
Первое что зелень сделала прийдя к власти, подмяла под себя суды, при помощи в том числе Портнова. А теперь Зеля строго спрашивает как же так. Ну умора, только зеленые дегенераты могут хлебать подобное дерьмо.
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29.10.2020 18:51 Відповісти
Вы же из ОП вместе с Зеленским и стоите за этим.
А народ прекрасно понимает кто стоит за вами, ну или правильней - над вами. И не полощите нам мозги в стиле 95-го переулка.
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29.10.2020 18:01 Відповісти
так і ти, 73/43%зебіл алексей свиридов 2ed6a76c - також з того самого шапіто 95-го провулку. Не віднєкуйся
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29.10.2020 18:06 Відповісти
"Вульгарным долбо#бам", ожидающим чуда от ЗЕ, такое объяснение зайдет на ура.

Как говорил герой Булгакова: "Враги подбросили".
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29.10.2020 18:01 Відповісти
ну все знают этих людей . я смело могу назвать .это Порошенко .просто слышал разговор асоциальных элементов .они за самогоном к соседке приходили . а оно то слышно все . так эти жесткие алконавты однозначно сказали шо то Порох .
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29.10.2020 18:01 Відповісти
нада песать"жосткие Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 8632"
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29.10.2020 18:12 Відповісти
Итак, что должен сделать президент?
1. Ликвидация Окружного административного суда. Для этого у президента есть необходимые полномочия по ускоренной подготовке, рассмотрению и голосованию в парламенте.
Судьи Окружного суда, которые подозреваются по делу НАБУ должны быть лишены неприкосновенности и отданы под суд.
2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.
3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование .

4. В Конституционном суде есть вакансии судей - надо давно было избрать новых судей, но этим никто не занимается.
5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.
6. Провести заседание Антикоррупционного совета в расширенном составе для выработки антикоррупционной стратегии, политики для всех ветвей власти на год.
Вовлечь в разработку политиков и экспертов, в том числе из оппозиции и гражданского общества.
7. Ответить себе на вопрос - будет ли судами по-прежнему манипулировать Андрей Портнов, менеджер ОАСКа и Печерского суда, который ежедневно контактирует и выполняет задачи Офиса президента?
Все эти предложения Юрия Бутусова представляются уместными, но только лишь при условии, что «судейский мятеж» произошел сейчас без согласия на то Зеленского.
Однако есть большое подозрение, что президент, как говорится, «в теме и в доле». А потому Зеленский сейчас лишь продолжит имитацию…
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29.10.2020 18:02 Відповісти
вы шо не врубаетесь, шо зеля и ко, руками судей кс, сознательно замутили эту историю?
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29.10.2020 20:40 Відповісти
хм.. прочти последний абзац предыдущего моего комента выше - а потом открывай свое хайло про то - кто и во что не врубается !!
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29.10.2020 20:44 Відповісти
казляра, с чего ты взяло, что ко мне можно обращаться на ты?
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29.10.2020 20:52 Відповісти
патАмушА ты Борменталь !!! Радник глави ОП Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть" - Цензор.НЕТ 9427
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29.10.2020 20:56 Відповісти
Что должен сделать президент ... а он у нас есть?
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30.10.2020 15:28 Відповісти
КАК КТО? ЗЕЛЕНСКИЙ И СЛУГИ НАРОДА!
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29.10.2020 18:03 Відповісти
73 % -
которые голосовали за это.
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29.10.2020 18:30 Відповісти
ой...
Кроме того, по мнению Подоляка, этот кризис имеет и положительную сторону, ведь теперь президент сможет усилить реагирование на подобные ситуации....- цитата

еще усилить? ))) а где ж оно так уже среагировало? ))) ну чтоб сравнить...усилия)))))
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29.10.2020 18:05 Відповісти
шо знову Порох?
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29.10.2020 18:06 Відповісти
Агент Козир, його спецоперація.
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29.10.2020 18:09 Відповісти
Невже сам Подоляк за всім цим стоїть? Той Подоляк, що допомогав Янеку руйнувати Україну, але тоді не склалось? Наглючий цей Подоляк.
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29.10.2020 18:16 Відповісти
Це ти його привів до влади.
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29.10.2020 18:29 Відповісти
Разогнать к едреной фене этот Конституционный суд - он сам антиконституционен.
Согласно Конституции есть только один законодательный орган орган - Верховна Рада, которой народ передал это право после ее избрания.
Все суды обязаны соблюдать принятые законы, а не отменять. Поэтому всех подписантов арестовать и судить за узурпацию власти - судом присяжных пенсионеров...
Ео для этого президенту нужно иметь яйца, а не бровки над глазками... *****, уже не хочется новости смотреть - этот трещ уже задолбал... Ждем лидера, можно даже ефрейтора Правого Сектора.
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29.10.2020 18:18 Відповісти
и шо там реагировать.. всех судей , которые проголосовали за этот закон, на нары на 100 лет, лишь всего имущества их (но у них 100 пудов ничего нет, нищие) и членов их семей до пробабушек, и дело с концом!
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29.10.2020 18:20 Відповісти
"вопрос идет об урегулировании этого кризиса в диалоговом формате" - опять ДОГОВОРНИЧКОМ (в узком кругу олигархов) хотят все порешать (а как же "народ" и громкие обещания порвать с прошлым)?
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29.10.2020 18:23 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 3600
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29.10.2020 18:29 Відповісти
95 квартал.
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29.10.2020 18:23 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 7786
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29.10.2020 18:24 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 2312
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29.10.2020 18:32 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 4667Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 2443
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29.10.2020 18:27 Відповісти
Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит" - Цензор.НЕТ 417
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29.10.2020 18:31 Відповісти
МАРИОНЕТКИ тех сил, которые их в КС протолкнули... https://www.youtube.com/watch?v=mexyLS8PLtQ
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29.10.2020 18:39 Відповісти
так арестуй посади и конфискуй. а язик без костей..........
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29.10.2020 18:44 Відповісти
Сейчас вылезут всякие и начнут выть "если мы хотим жить в правовом государстве...".
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29.10.2020 18:46 Відповісти
А подання хто подавав - коломойшина за майбутнє і мертвечук.
То чого вони і досі недоторкані ?
Нафіга державі Україна кримінальні справи проти Порошенка, якщо вороги ось вони - в суді конституційному контрреволюцію влаштовують.
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29.10.2020 18:50 Відповісти
И что?
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29.10.2020 19:04 Відповісти
нет, бить будут не по государственности.., бить будут по ипалам.., по наглым судейским ипалам. ))
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29.10.2020 19:05 Відповісти
Какой же гитлер тупой был, надо было вступить в цк, а потом проголосовать чтоб сдаться.
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29.10.2020 19:06 Відповісти
Какое хамское объяснения Подоляка по событиям вокруг КС.На кого рассчитано? На 73?.Так они уже слегка поумнели. Выборы показали .А у вас продолжается *какая разница*.
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29.10.2020 19:10 Відповісти
партії "ОП за СМЕРТЬ" і "За МИНУЛЕ"! Це ж вони подали заяву в суд...
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29.10.2020 19:37 Відповісти
Проти скасування декларацій проголосувало 4 судді конституційного суду: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Всі четверо були призначені за квотою тодішнього президента Порошенко. Більше суддів він призначити не міг бо квота передбачає лише 4. І лише ці 4 з 15 проголосували проти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%
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29.10.2020 19:41 Відповісти
Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть" А ми не хрена не розуміємо чого з них ніхто не сидить хоча вже скоро і зима а не весна долбодятли.
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29.10.2020 20:01 Відповісти
озвучте пжл-ста етот наглухо засекречый "ряд политических групп, которые хотят ослабить государство и посеять хаос" по цветам начиная с зеленого.
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29.10.2020 20:09 Відповісти
на детали у них не хватает ума, додумайте сами
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29.10.2020 20:51 Відповісти
если я додумаю - зелень порвет на много маленьких и уже бесцветных кацапенят....
но в данном случае ваша думка важна, моя на 21м месте.
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29.10.2020 20:57 Відповісти
Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоитИсточник: https://censor.net/ru/n3227988 -
Радник глави ОП Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть" - Цензор.НЕТ 9028
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29.10.2020 20:24 Відповісти
Мишаня понимает, Вова нет. Бардак...
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29.10.2020 21:14 Відповісти
Та по-моему,глава ОП и стоит.
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29.10.2020 21:29 Відповісти
подоляк! яка вулиця. Це в Луки Мудищева вулиця! в путіна вулиця. В мадури вулиця. В якось кренделя з африки, який брав участь в параді перемоги в москві - вулиця. У нас - український народ. Ти набув громадянство України тільки тому, що був прописаний в Україні, як твій друг Єрмак. Про таких як ти та Єрмак давно пророче сказав Т.Г. Шевченко - несли, несли з чужих країв в Україну і принесли-великих слів велику силу і більш нічого. А щодо "ідейних натхненників" - тут все ясно, "такий зіпун" міг скроїти та зшити бездипломний портной та "знаменитий" юрист азарова. проплачено за два рішення. А то Нацбанк дарма сидить "на стреме" щоб повернути приват.
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29.10.2020 21:58 Відповісти
звездёжь... если понимаете - сделайте так, чтобы вот те "силы" стояли на коленях и просили о пощаде...
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30.10.2020 01:31 Відповісти
 
 