Радник глави ОП Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть"

В Офісі президента України вважають, що за рішеннями Конституційного суду щодо е-декларування стоїть низка політичних груп, які хочуть ослабити державу і посіяти хаос.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Водночас Подоляк відмовився розголошувати імена причетних до скандальних рішень КСУ.

"Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть. Ми знаємо всі політичні групи, які так чи інакше до цього причетні. Але криза тільки почалася і озвучувати одразу імена конкретних інтересантів, в тому числі корпоративних, в принципі недоцільно. Тому що зараз питання йде про врегулювання цієї кризи в діалоговому форматі", - зазначив радник глави ОП.

Він вважає, що подібні рішення КСУ будуть "бити по основам державності" і провокувати акції протесту.

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"Шляхом того, що будуть прийматися такі рішення, які будуть, м'яко кажучи, бити по основам державності. Будуть провокувати знову вулицю, дозволять налякати тих же депутатів, які будуть вважати, що держава провалюється з точки зору ефективності та жорсткості управління. Почнуться хитання і все це дозволить переглянути якісь фундаментальні основи політичного договору, за якими ми зараз живемо ", - пояснив Подоляк.

Крім того, на думку Подоляка, ця криза має й позитивну сторону, адже тепер президент зможе посилити реагування на подібні ситуації.

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Нагадаємо, нещодавно Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Також суд заборонив Національному агенству з запобігання корупції перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів. У зв'язку з цим НАЗК закрило реєстр електронних декларацій.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє", скасувавши ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАПКА з контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

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