Радник глави ОП Подоляк про рішення КС: "Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть"
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В Офісі президента України вважають, що за рішеннями Конституційного суду щодо е-декларування стоїть низка політичних груп, які хочуть ослабити державу і посіяти хаос.
Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Водночас Подоляк відмовився розголошувати імена причетних до скандальних рішень КСУ.
"Ми прекрасно розуміємо, хто за цим стоїть. Ми знаємо всі політичні групи, які так чи інакше до цього причетні. Але криза тільки почалася і озвучувати одразу імена конкретних інтересантів, в тому числі корпоративних, в принципі недоцільно. Тому що зараз питання йде про врегулювання цієї кризи в діалоговому форматі", - зазначив радник глави ОП.
Він вважає, що подібні рішення КСУ будуть "бити по основам державності" і провокувати акції протесту.
"Шляхом того, що будуть прийматися такі рішення, які будуть, м'яко кажучи, бити по основам державності. Будуть провокувати знову вулицю, дозволять налякати тих же депутатів, які будуть вважати, що держава провалюється з точки зору ефективності та жорсткості управління. Почнуться хитання і все це дозволить переглянути якісь фундаментальні основи політичного договору, за якими ми зараз живемо ", - пояснив Подоляк.
Крім того, на думку Подоляка, ця криза має й позитивну сторону, адже тепер президент зможе посилити реагування на подібні ситуації.
Нагадаємо, нещодавно Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Також суд заборонив Національному агенству з запобігання корупції перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів. У зв'язку з цим НАЗК закрило реєстр електронних декларацій.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє", скасувавши ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАПКА з контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.
Будь ласка, зачекайте...
😁
Стопудово опять Порошенко ЗЕленым в штаны накакал.
Причем, когда этот же состав КС нарушал конституцию и распускал ВР, ЗЕблюдков все устраивало. А тут шото пошло не так...
портнов и коломойша звонили клоуну и предупредили: "вова - сидеть и не дергаться, чувак, пока взрослые дяди свои дела решают"
"...Будут провоцировать опять улицу, позволят напугать тех же депутатов, которые будут считать, что государство проваливается с точки зрения эффективности и жесткости управления. Начнутся шатания и все это позволит пересмотреть какие-то фундаментальные основы политического договора, по которым мы сейчас живем", - пояснил Подоляк.
т.е. подоляк-шмаркля и Ко реально ссутся Майдана и своего бегства в ростов..
Шесть - квота президента
Шесть - назначает ВР (читай монобольшинство Зеленского)
Остальные шесть выбирают сами судьи. Итак минимум 12 против :. И кто это сделал?
А народ прекрасно понимает кто стоит за вами, ну или правильней - над вами. И не полощите нам мозги в стиле 95-го переулка.
Как говорил герой Булгакова: "Враги подбросили".
1. Ликвидация Окружного административного суда. Для этого у президента есть необходимые полномочия по ускоренной подготовке, рассмотрению и голосованию в парламенте.
Судьи Окружного суда, которые подозреваются по делу НАБУ должны быть лишены неприкосновенности и отданы под суд.
2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.
3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование .
4. В Конституционном суде есть вакансии судей - надо давно было избрать новых судей, но этим никто не занимается.
5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.
6. Провести заседание Антикоррупционного совета в расширенном составе для выработки антикоррупционной стратегии, политики для всех ветвей власти на год.
Вовлечь в разработку политиков и экспертов, в том числе из оппозиции и гражданского общества.
7. Ответить себе на вопрос - будет ли судами по-прежнему манипулировать Андрей Портнов, менеджер ОАСКа и Печерского суда, который ежедневно контактирует и выполняет задачи Офиса президента?
Все эти предложения Юрия Бутусова представляются уместными, но только лишь при условии, что «судейский мятеж» произошел сейчас без согласия на то Зеленского.
Однако есть большое подозрение, что президент, как говорится, «в теме и в доле». А потому Зеленский сейчас лишь продолжит имитацию…
которые голосовали за это.
Кроме того, по мнению Подоляка, этот кризис имеет и положительную сторону, ведь теперь президент сможет усилить реагирование на подобные ситуации....- цитата
еще усилить? ))) а где ж оно так уже среагировало? ))) ну чтоб сравнить...усилия)))))
Согласно Конституции есть только один законодательный орган орган - Верховна Рада, которой народ передал это право после ее избрания.
Все суды обязаны соблюдать принятые законы, а не отменять. Поэтому всех подписантов арестовать и судить за узурпацию власти - судом присяжных пенсионеров...
Ео для этого президенту нужно иметь яйца, а не бровки над глазками... *****, уже не хочется новости смотреть - этот трещ уже задолбал... Ждем лидера, можно даже ефрейтора Правого Сектора.
То чого вони і досі недоторкані ?
Нафіга державі Україна кримінальні справи проти Порошенка, якщо вороги ось вони - в суді конституційному контрреволюцію влаштовують.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%
но в данном случае ваша думка важна, моя на 21м месте.