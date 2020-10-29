Митрополит Климент звернувся до генсека ООН через утиски в ПЦУ в окупованому Криму: "Занепокоєння - це не шлях вирішення проблеми"

Митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент звернувся до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша через утиски української церкви в окупованому Росією Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я звертаюся до вас по захист української церкви в Криму. До 2014 року на території Криму діяло 49 релігійних громад, які належали до Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні на території Криму залишилося 6 релігійних громад, 3 з них - під загрозою припинення існування. Своє право молитися в українській церкві ми шість років відвойовуємо в російських судах і в Європейському суді з прав людини", - сказано у зверненні Климента.

Митрополит зазначив, що тільки за те, що він українець і служить у Православній церкві України, його позбавляють права молитися в українській церкві в Криму.

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"Прошу представників країн ООН невідкладно почати вести переговори з Росією щодо вирішення цих проблем. Занепокоєння - це не шлях вирішення проблеми. Нам потрібно практичне рішення, як забезпечувати наше конституційне право в Криму молитися в наших храмах Православної церкви України", - заявив Климент.

Нагадуємо, раніше підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії.