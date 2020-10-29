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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Митрополит Климент звернувся до генсека ООН через утиски в ПЦУ в окупованому Криму: "Занепокоєння - це не шлях вирішення проблеми"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Митрополит Климент звернувся до генсека ООН через утиски в ПЦУ в окупованому Криму:

Митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент звернувся до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша через утиски української церкви в окупованому Росією Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я звертаюся до вас по захист української церкви в Криму. До 2014 року на території Криму діяло 49 релігійних громад, які належали до Української православної церкви Київського патріархату. Сьогодні на території Криму залишилося 6 релігійних громад, 3 з них - під загрозою припинення існування. Своє право молитися в українській церкві ми шість років відвойовуємо в російських судах і в Європейському суді з прав людини", - сказано у зверненні Климента.

Митрополит зазначив, що тільки за те, що він українець і служить у Православній церкві України, його позбавляють права молитися в українській церкві в Криму.

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"Прошу представників країн ООН невідкладно почати вести переговори з Росією щодо вирішення цих проблем. Занепокоєння - це не шлях вирішення проблеми. Нам потрібно практичне рішення, як забезпечувати наше конституційне право в Криму молитися в наших храмах Православної церкви України", - заявив Климент.

Нагадуємо, раніше підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії.
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Топ коментарі
+8
Бережи Вас Господь, Отче.
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29.10.2020 18:20
+3
оон будут обеспокоены теперь его словами. Бесполезная организация, продливающая жизнь авторитарных режимов.
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29.10.2020 18:06
+3
"... о защите украинской церкви в Крыму". Что не так?
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29.10.2020 18:08
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Никому дела нет, а в наших Святынях КГБшные попы кадилами трясут...
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29.10.2020 18:03 Відповісти
Так в ПЦУ или в Крыму притеснения?
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29.10.2020 18:04 Відповісти
"... о защите украинской церкви в Крыму". Что не так?
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29.10.2020 18:08 Відповісти
оон будут обеспокоены теперь его словами. Бесполезная организация, продливающая жизнь авторитарных режимов.
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29.10.2020 18:06 Відповісти
Гавнооон и еврогомики постоянно обеспокоены...
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29.10.2020 18:08 Відповісти
Треба сказати - якщо відберуть церкву в Криму, то вижнем МП на московщину.
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29.10.2020 18:12 Відповісти
Так уже давно отобрали...
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29.10.2020 18:16 Відповісти
Прошу представителей стран ООН безотлагательно начать вести переговоры с Россией

Можно даже сказать что требуем немедленно, да только толку от этого
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29.10.2020 18:17 Відповісти
Бережи Вас Господь, Отче.
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29.10.2020 18:20 Відповісти
Титушня московских попов на подконтрольной Украине территории делает тоже самое. ФСБУ их полностью покрывает. Именно по этому практически прекратились переходы в ПЦУ.
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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29.10.2020 18:30 Відповісти
ЗеМанде на это наплевать, она мирится с обосРахой и старательно исполняет указания своих кремлевских и гэбешных кураторов.
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29.10.2020 21:17 Відповісти
Там в ООН есть еще опция - большая обеспокоенность. Токо ждать дольше придется.
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29.10.2020 18:32 Відповісти
Та яке оон, воно вже давно нічого не вірішує.
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29.10.2020 20:35 Відповісти
"Занепокоєння - це не шлях вирішення проблеми"
************
Точно. Має бути дуже глибоке занепокоєння.
І стурбованість теж не завадила б.
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29.10.2020 22:02 Відповісти
Выход один. Зделать такие условия чтобы масквабадские попы уходили с украинских церквей
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29.10.2020 22:10 Відповісти
 
 