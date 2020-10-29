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Крим (12756) Приходько Олег (45)

Проукраїнського активіста з Криму Приходька в СІЗО Ростова помістили в камеру з щурами, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проукраїнського активіста з Криму Приходька в СІЗО Ростова помістили в камеру з щурами, - адвокат

Проукраїнського активіста Олега Приходька, якого утримують в російському СІЗО за звинуваченням у підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин, помістили в камеру з щурами.

Про це розповів адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії

"Щодо стану здоров'я у Приходька скарг немає. Його помістили в камеру, де живуть щурі разом із ним. Він мені розповідає, що часто доводиться їх відганяти. Це дуже непокоїть його і не дає можливість нормально відпочивати, нормально готуватися до судових засідань", - повідомив адвокат.

Читайте також: Російський суд продовжив на три місяці арешт українського активіста з Криму Приходька, - правозахисники

За його словами, наступне засідання у справі Приходька відбудеться 17 листопада о 14:00.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Нагадуємо, російський суд у Ростові-на-Дону 7 вересня 2020 р продовжив арешт Приходька на три місяці.
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Топ коментарі
+5
Чого очікувати від кацапів? Денисова, ау?
Бережи вас Господь, Олеже.
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29.10.2020 18:41
+3
в смысле с другими крымчанами?
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29.10.2020 18:34
+3
Вот такое вот странное самоубийство!!!
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29.10.2020 18:39
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в смысле с другими крымчанами?
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29.10.2020 18:34 Відповісти
Может его в мусарскую хату посадили?
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29.10.2020 18:43 Відповісти
Тут надо конкретно пояснить, с какими крысами хата. То ли с теми, которые с хвостом... То ли по мусарскому беспределу закинули в хату с крысами позорными, которых на пику ставить надо. Так тогда ровному арестанту и в глазок ломиться с такой хаты не западло.
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29.10.2020 20:02 Відповісти
Убит судья Шевченковского р- на г. Киева... чертовщина какая- то и ножевые, и огнестрел...
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29.10.2020 18:38 Відповісти
Вот такое вот странное самоубийство!!!
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29.10.2020 18:39 Відповісти
Нет это ковид19.
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29.10.2020 19:06 Відповісти
Не знаю как там в ростове, но мы уже давно живем в Стране где валом крыс!!!
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29.10.2020 18:38 Відповісти
Чого очікувати від кацапів? Денисова, ау?
Бережи вас Господь, Олеже.
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29.10.2020 18:41 Відповісти
інколи не так страшні тюремні пацюки.. як пацюки канцелярські..
та зрадливо-брехливі миші по куткам рідної домівки
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29.10.2020 18:49 Відповісти
гуманная фемида ! у нас к примеру пооросейских сепаратюг отпускают под подписку.если так и дальше дела будут потеряем свою независимость
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29.10.2020 18:59 Відповісти
Активиста поместили в камеру с крысами за активизм. А крыс за что поместили в камеру, за крысятничество?
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29.10.2020 19:10 Відповісти
Тюремні пацюки це розвага для старих зеків, вони їх підгодовують, приручають та мають за домашніх тварин.
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29.10.2020 19:14 Відповісти
Тримайся Олеже !!! Ти ще станцюєш на похоронах своїх тюремників
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29.10.2020 19:31 Відповісти
боже , в какой стране ми живем ,страшно ,ведь ви же люди ,те которие посадили олега в камеру скрисами,звери и здохнут по зверски ,,,,
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29.10.2020 21:38 Відповісти
 
 