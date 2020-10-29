Проукраїнського активіста з Криму Приходька в СІЗО Ростова помістили в камеру з щурами, - адвокат

Проукраїнського активіста Олега Приходька, якого утримують в російському СІЗО за звинуваченням у підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин, помістили в камеру з щурами.

Про це розповів адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії

"Щодо стану здоров'я у Приходька скарг немає. Його помістили в камеру, де живуть щурі разом із ним. Він мені розповідає, що часто доводиться їх відганяти. Це дуже непокоїть його і не дає можливість нормально відпочивати, нормально готуватися до судових засідань", - повідомив адвокат.

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За його словами, наступне засідання у справі Приходька відбудеться 17 листопада о 14:00.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Нагадуємо, російський суд у Ростові-на-Дону 7 вересня 2020 р продовжив арешт Приходька на три місяці.