МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Британські фахівці прибудуть в Україну для проведення аналізу міграційних процедур і українського законодавства в рамках діалогу щодо спрощення візових вимог для українців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс у четвер міністр зазначив, що відносини між Україною і Великою Британією вийшли на новий рівень.
"Сьогодні ми обговорюємо дорожню карту реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, МВС ініціює діалог між країнами щодо спрощення візових вимог для громадян України і готове максимально йти назустріч британській стороні з питань аналізу міграційних процедур і законодавства. З цією місією в Україну прибудуть відповідні фахівці", - сказав Аваков.
Міністр наголосив на необхідності відкриття в Україні британського візового центру для прискореної обробки заявок українських громадян. За його словами, такий крок свідчитиме про серйозну налаштованість Уряду Великої Британії в цьому питанні.
Сіммонс зазначила, що вітає активний діалог МВС обох країн. "Співпраця між нашими країнами відзначається не тільки оборонною і торговою складовими, а й питаннями боротьби зі злочинністю та безпеки кордонів", - підкреслила посол.
Сторони обговорили активізацію співпраці між міністерствами внутрішніх справ України і Великої Британії, особливо в контексті нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського в Лондон.
Будь ласка, зачекайте...
СБУ пранституток ганяет,
завхоз ОП секретные данные сливает,
МВД за мини-безвиз хлопочет,
один преЗЕдент... уже и шаурмя не хочет
))))
Если у Вас болит зуб - Вы же не обращаетесь к сапожнику, а пойдете к стоматологу!)
А чому не МЗС???
А припіздєнт???
Кожен винен займатись своєю справою, а коли всі займаються всім, то не займаються нічим і стається велика дупа...
- Приходит Иванов к Рабиновичу и говорит;
-Рабинович,я слышал вы спите с моей женой!Мне это не нравится!
-Ну вас Ивановых не поймешь,она говорит ей нравится,вы говорите не нравится!
Вам не пох кто добьется отмены безвиза с Англией? Мне пох, пусть хоть Лысый из Квартала, лишь бы он ,безвиз,был!
Що вийде, коли тобі апендцит прийде видаляти шеф повар найкращого ресторану???
- Дядя Леня,ты дурак!?
Продовжуй жити цитатами з совкових фільмів та життєвим принципом «какяразніца»...
Можна ще додати вивчення спадщіни кварталу...
И следующий вам анектод про Вовочку который задал дедушке вопрос:
-А правда говорят,что лучше иметь высшее образование?
-Нет Вовочка,лучше иметь среднюю сообразительность!
стосовно анекдоту - от ми й маємо зараз припіздєнта з дуже посередньою кмітливістю...
Скотленд-Ярд
очень интересно послушать их позицию но впринципе шаг одобряющий .я уже знаю кто на ПМЖ туда метит без палива
Хорошо когда живешь в тране профессионалов.
барыги и мародеры при власти - намыливаются свалить из Украины с награбленным, или своих личинок туда перетащить
почему авакян этим занимается?..