Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява
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Посольство Сполучених Штатів озвучило офіційну позицію Вашингтона щодо питання згортання антикорупційних реформ.
Текст заяви опубліковано на сторінці посольства США в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати підтримують народ України, український уряд та президента Зеленського у боротьбі з посиленими нападами з боку певних зацікавлених сторін заради того, щоб розвернути у зворотній бік хід реформ, проведених за останні шість років. Україна втілить прагнення Революції Гідності, тільки коли спільний інтерес переважатиме над інтересами корисливих осіб", - сказано в заяві.
Топ коментарі
+22 Павло ШОвте
показати весь коментар29.10.2020 18:35
+16 Павло ШОвте
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+15 Rino Onix
показати весь коментар29.10.2020 18:34
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Будь ласка, зачекайте...
Так, что штаты должны понимать, где сидят главные антиреформаторы, антиукраинцы и коррупционеры.(с)
Все робилося 'з під палки' і постійними загрозами не дати фінансування на щось.
Саме так зараз до порядку приведуть зелю.
Саме тому усі ті, хто вважав, що державу можна розгорнути на 180 на раз - поруч з яником.
Госдеп хорошо разбирается в том, кто есть "ху"
https://censor.net/ru/n3227632
Так, что штаты должны понимать, где сидят главные антиреформаторы, антиукраинцы и коррупционеры.
Откуда инфа по голосованию?
Но там что, публикуют данные о досрочном голосовании?Ты так авторитетно заявил,что стало интересно
Все-таки документ - это документ
Хотя аналитики и предрекают поражение рыжего в 8-10 процентов
Некоторые ************ штаты уже практически потеряны для Трампа, это Мичиган и Висконсин (в которых он ранее побеждал на прошлых выборах)
И вот остаются ключевые не определившиеся штаты - Айова, Огайо и Миннесота.
Там всё и решится. Именно в этих штатах и решится судьба будущего президента США.
(на фото - одновременно пересеклись митинги сторонников Байдена и Трампа в Огайо)
Но говорил о уже проголосовавших досрочно
Я подумал,что, возможно, было какое то подобие экзит-пола.
А вааще, если честно, оба кандидата, прямо скажем, не очень...
Институт президенства в США изрядно деградировал в последние годы
Обираємо таких виродків , що потім тільки Бога молити , що заграніца їх похєрить .