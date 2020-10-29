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Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява

Посольство Сполучених Штатів озвучило офіційну позицію Вашингтона щодо питання згортання антикорупційних реформ.

Текст заяви опубліковано на сторінці посольства США в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати підтримують народ України, український уряд та президента Зеленського у боротьбі з посиленими нападами з боку певних зацікавлених сторін заради того, щоб розвернути у зворотній бік хід реформ, проведених за останні шість років. Україна втілить прагнення Революції Гідності, тільки коли спільний інтерес переважатиме над інтересами корисливих осіб", - сказано в заяві.

Читайте також: Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо

Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява 01
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Топ коментарі
+22
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 4594
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29.10.2020 18:35
+16
завтраСоединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6284. 9.00, Жилянська, 14
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29.10.2020 18:38
+15
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6452
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29.10.2020 18:34
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лучше перед народом пусть извинится, вернул 90-е свол..чь
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29.10.2020 18:38 Відповісти
Перед яким народом? Тим, 73 відсотки якого вибрали Зєлєнского президентом? І це цьому наріду американці хочуть допомагати? Чим? Трепанаціжю черепів із видаленням зеленої вати і халявних рефлексів?
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29.10.2020 19:06 Відповісти
Да, какбэ, на#рать на извинения пустоголовой куклы, пообрубать бы пальчики, на которые она одета.
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29.10.2020 21:33 Відповісти
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6452
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29.10.2020 18:34 Відповісти
От этого гадкого петуха членограя не дождётесь
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29.10.2020 18:35 Відповісти
Якщо буде Майдан - здогадуюсь, кого громитимуть першим...
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29.10.2020 18:41 Відповісти
Якщо не дурні - то Коломойського з Боголюбським. Кум ***** теж зайвим на ліхтарі не буде
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29.10.2020 19:37 Відповісти
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 4594
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29.10.2020 18:35 Відповісти
І ще, це просто якесь співпадіння, що одразу після виборів скасували через конституційний суд антикорупційну реформу.
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29.10.2020 19:06 Відповісти
И ещё будут вынуждены ехать в агрессивную ********* , пахать на алкашей рашистских Те , кто голосовали за 🤢🤡🎪 , наслаждайтесь рабством
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29.10.2020 19:09 Відповісти
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6059
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29.10.2020 18:36 Відповісти
Байден это ширма для прихода ультралевых и социалистов. Трамп дал Украине джавелины, Трамп против северного потока, Трамп сделал армию США сильнейшей в истории, Трамп за традиционные ценности, за традиционную христианскою семью. Порохоботы поддерживают коммунистов?? Удивительно, хотя я сам против зелёной твари и вообще всей политической "элиты" Украины
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29.10.2020 19:20 Відповісти
сразу видно что ты ничего не знаешь ни о Конгрессе, ни о Сенате США, ни тем более о клоуне в США - трампе.
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29.10.2020 19:53 Відповісти
Це ти про себе, убоге? Всім ідіотам-трампоненависникам, ідіотам щирим та проплаченим - ось цитата з виступу Трампа в ООН 24 вересня 2019 року: The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique - "Майбутнє належить не глобалістам. Майбутнє належить патріотам. Майбутнє належить суверенним і незалежним державам, котрі захищають своїх громадян, поважають своїх сусідів і шанують розбіжності, які роблять кожну країну особливою та унікальною". Стуліть писки, ідіоти, і вчить матчастину. Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 8754
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29.10.2020 20:09 Відповісти
павло це супер
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29.10.2020 22:15 Відповісти
А вот и первый намек, что Зеленского может убрать улица.
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29.10.2020 18:36 Відповісти
завтраСоединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 6284. 9.00, Жилянська, 14
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29.10.2020 18:38 Відповісти
США сказали уже прямым текстом: сипатый враг Украины и народа, поддерживаем народ.
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29.10.2020 18:38 Відповісти
народ поддерживает пожизненное Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в борьбе с нападками на реформы, - заявление - Цензор.НЕТ 4683
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29.10.2020 18:42 Відповісти
... довічне
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29.10.2020 18:46 Відповісти
в чём был ужас публичных казней? приговорённый видел как радуется народ когда его убивают Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 134
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29.10.2020 18:52 Відповісти
С конфіскацією усих значків...😁
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29.10.2020 19:02 Відповісти
там про порошенка ничего. Читайте текст. Поддерживаем президента Зеленского
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29.10.2020 19:03 Відповісти
Первый одноклеточный вылез.
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29.10.2020 19:06 Відповісти
Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 1863
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29.10.2020 19:10 Відповісти
Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 8825
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29.10.2020 19:17 Відповісти
"Моя ферма"
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29.10.2020 19:21 Відповісти
а яким чином якісь там недолугий клоун-шмаркач, якого народ України не підтримує - до самого народу України? Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 9019
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29.10.2020 19:56 Відповісти
Ти, холоп, с господарями не згоден?
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29.10.2020 23:11 Відповісти
п.с. "Вчера, предвещая реакцию запада, Ермак заявил, что "международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы".

Так, что штаты должны понимать, где сидят главные антиреформаторы, антиукраинцы и коррупционеры.(с)
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29.10.2020 19:59 Відповісти
Работа у него такая. Позорная.
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29.10.2020 19:10 Відповісти
Там примерно так

Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 2230
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29.10.2020 19:16 Відповісти
Все доступно и прозрачно. Зеле надо решить, на кого ставить. Если он хоть что-то решает.
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29.10.2020 18:40 Відповісти
Смешно ))
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29.10.2020 18:49 Відповісти
События разворачиваются так быстро,что Зеле уже поздно что то решеть .Приближается время, когда за него будут решать другие
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29.10.2020 19:44 Відповісти
Госдеп, вы ошиблись. Реформы длились с 2014 по 2019. Уже, как полтора года идет обратный процесс, т.е. откат реформ. Отсюда и все эти заявления стран Запада.
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29.10.2020 18:42 Відповісти
Реформи вдавалося примушувати робити в цей період. Не потрібно розраховувати на те, що пам'яті як у золотих рибок.
Все робилося 'з під палки' і постійними загрозами не дати фінансування на щось.
Саме так зараз до порядку приведуть зелю.
Саме тому усі ті, хто вважав, що державу можна розгорнути на 180 на раз - поруч з яником.
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29.10.2020 21:09 Відповісти
Гасдєп - зебіли!
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30.10.2020 13:31 Відповісти
Соединенные Штаты могли бы нормально поддержать Украину в борьбе с коррупцией путем ликвидации американских виз тех депутатов ОПЗЖ, кто подал заяву в конституционный суд, и самих судей. А также путем ареста их активов в США (у Медведчука они точно есть). Все остальное неэффективно. Но кто же на это пойдет?
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29.10.2020 18:43 Відповісти
А що робить сама Україна для цього? Обирає в президенти кловуна.
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29.10.2020 18:48 Відповісти
Блазень розгубився і шмалить айкоси.
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29.10.2020 18:45 Відповісти
God bless America!
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29.10.2020 18:45 Відповісти
Після рішення КСУ справи щодо недостовірного декларування мають бути закриті. Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 5736
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29.10.2020 18:45 Відповісти
Госдеп поддерживает президента Зеленского , т.е не считает его противником реформ , наоборот. Правильная позиция , в отличие от местньіх политических шулеров , на подкормке у коррупционеров.
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29.10.2020 18:47 Відповісти
Лялька на мотузочках нічого не вирішує.
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29.10.2020 18:50 Відповісти
" а если бы на его месте Был какой-то дурачок "?
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29.10.2020 18:50 Відповісти
А он ка раз на месте
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29.10.2020 19:46 Відповісти
Саша, не болтайте ерундой...
Госдеп хорошо разбирается в том, кто есть "ху"
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29.10.2020 18:57 Відповісти
"Госдеп поддерживает президента Зеленского" - наглядний приклад чому зебіли і є тупорилим стадом, яке з першого разу не розуміє ніуя...від слова...ніуя!
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29.10.2020 19:04 Відповісти
Дипломатія. Це зовсім не означає. що вони не знають Who is who.
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29.10.2020 22:10 Відповісти
Дипломатія...Сьогодні при нинішній Владі її не існує від слова...взагалі! Які задачі вирішила діюча Влада для України на цьому рівні? Назовіть хоча б одну!!!
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29.10.2020 22:24 Відповісти
Я мала на увазі вимушену дипломатію від США в підтримці зеленського.
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29.10.2020 23:43 Відповісти
Вчера, предвещая реакцию запада, Ермак заявил, что международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы.
https://censor.net/ru/n3227632

Так, что штаты должны понимать, где сидят главные антиреформаторы, антиукраинцы и коррупционеры.
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29.10.2020 18:47 Відповісти
Предвосхищая (прошу прощения)
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29.10.2020 18:56 Відповісти
Пока Ермаки и дерьмаки сидят на Банковой, ЕС и США должны диктовать как и когда... Иначе - капец !
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29.10.2020 19:49 Відповісти
поддержка - хорошо, а тройной тулуп будет?
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29.10.2020 18:47 Відповісти
В США на выборах парезидента уже пролосовало 50 % избирателей,Байден громит Трампа подавляющим большинством голосов.Жалко Трампыча,Северный поток завалил по факту,Санкции против кремлевских крыс вводило,а его кинули...,хотя реально президентом США каждые 4 года должен быть другой претендент,ибо смена власти это есть Харашё....
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29.10.2020 18:48 Відповісти
Ты в ихнем ЦИК работаеш?
Откуда инфа по голосованию?
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29.10.2020 18:51 Відповісти
Констититуцию США ты хоть читало?Горе....
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29.10.2020 18:53 Відповісти
Я знаю про непрямые выборы президента
Но там что, публикуют данные о досрочном голосовании?Ты так авторитетно заявил,что стало интересно
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29.10.2020 18:56 Відповісти
Газета "The New-York Times" никогда не врет....
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29.10.2020 18:58 Відповісти
Ну, газетные статьи это все-таки только информация к размышлениям.
Все-таки документ - это документ
Хотя аналитики и предрекают поражение рыжего в 8-10 процентов
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29.10.2020 19:00 Відповісти
На протяжении последних десятилетий, выборы президентов США определяют лишь несколько ************ (неопределившихся штатов). Ибо очевидно, что республиканец никогда не победит в Нью-Йорке или Калифорнии, так же как демократ никогда не победит в Техасе или Алабаме.
Некоторые ************ штаты уже практически потеряны для Трампа, это Мичиган и Висконсин (в которых он ранее побеждал на прошлых выборах)
И вот остаются ключевые не определившиеся штаты - Айова, Огайо и Миннесота.

Там всё и решится. Именно в этих штатах и решится судьба будущего президента США.
(на фото - одновременно пересеклись митинги сторонников Байдена и Трампа в Огайо)
Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 4045
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29.10.2020 19:26 Відповісти
Это я тоже знаю
Но говорил о уже проголосовавших досрочно
Я подумал,что, возможно, было какое то подобие экзит-пола.
А вааще, если честно, оба кандидата, прямо скажем, не очень...
Институт президенства в США изрядно деградировал в последние годы
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29.10.2020 19:33 Відповісти
Как скажет Флорида, так и будет
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29.10.2020 19:51 Відповісти
Нарешті США фактично дали добро на ліквідацію існуючої судово-мафіозної системи. Тепер можна не боятися засудження "європейських партнерів" якщо народ України розвісить цих покидьків на стовпах. Та й не до нас їм зараз.
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29.10.2020 18:49 Відповісти
Наконец дали добро? Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 9673 Да это их требование, одно из главных!
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29.10.2020 18:58 Відповісти
выдайте американцам эту тварь- коломойского.., и сразу в Украине станет по спокойнее. 100500.
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29.10.2020 19:00 Відповісти
Ну что все Коломойский, Коломойский... Коломойский - наглый исполнитель, а придумывает все пакости его ,,бизнес-партнер,, Боголюбов, который настолько хитрее своего напарника, что умудряется оставаться в тени. Эта сладкая парочка должна висеть на одной вешалке
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29.10.2020 19:56 Відповісти
1 января 2021 Дональд Трамп обязан заплатить долг в налоговую полицию США почти миллиард долларов.Иначе тюрьма...
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29.10.2020 19:02 Відповісти
Своїм рішенням Конституційний Суд знищив систему електронного декларування, а з нею будь-які шанси на підтримку України Заходом. Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані віли в Іспанії і автопарки на мільйони. Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення. Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
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29.10.2020 19:03 Відповісти
Суд над Коломойским и К* начнется в штате Дэлавер сразу после присяги Байдена 20 января 2021 года....
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29.10.2020 19:10 Відповісти
За півтора роки навіть виборці Зеленського зрозуміли, що до Зе команди приєдналися не тільки безпринципні артисти, але й професійні аферисти, на яких тавра ніде ставити. Андрій Єрмак, Давід Арахамія, Олександр Дубінський, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Микола Тищенко та інші "слуги народу" - всі вони готові працювати лише заради власного збагачення та відпрацьовувати завдання, які їм ставлять спонсори та, що ще гірше, російські куратори.
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29.10.2020 19:13 Відповісти
Полтора года чтобы дошло очевидное - это неверятно туго. Просто ********!
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29.10.2020 19:23 Відповісти
Черная метка зеленым,если все ясно поймут завтра будет как всегда вы не так все поняли по принцыпу включаем дурака вовремя,будут быковать нажмут финансово на офшоры
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29.10.2020 19:32 Відповісти
Я так розумію , відмашка дана . Можна садити виродків на пожиттєво . Подивимось , чи скористається Зе , зеленим світлом від посольства .
Обираємо таких виродків , що потім тільки Бога молити , що заграніца їх похєрить .
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29.10.2020 20:59 Відповісти
Штаты Украину? Поддерживают-поддерживают: над пропастью, засунув палец в жопу. Только и осталось уповать, шоб палец не разогнули.
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29.10.2020 21:04 Відповісти
сразу видно сидящего на бутылке - ему характерные сравнения в голову приходят (через зад) Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 2214 Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява - Цензор.НЕТ 7367
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30.10.2020 12:45 Відповісти
 
 