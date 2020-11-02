Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ. ВIДЕО (виправлено)
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Більше пекла! Вдаримо ідіотизмом і зрадою по іще більшому ідіотизмі і зраді! Ну щоб всі точно забули про попередні факапи. Здається, саме цим гаслом керувалися в Офісі президента, призначаючи так званим "єдиним голосом" Тристоронньої контактної групи самопроголошеного "військового експерта" Олексія Арестовича.
Хто це такий? Чому саме він? І скільки ще можна пекла?! Про все це - у свіжому випуску спецпроєкту "Без цензури" від Богдана Буткевича.
Найпевніше, ви вже в курсі, що блогер Олексій Арестович став радником української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську. А на додачу - її "єдиним голосом", так би мовити. І тут навіть найбільш стримані люди вибухнули. ЯК?! Як актор зі скетчів, авантюрист із "Мухтара", а на додачу - психолог із "жовтуватих" соціальних шоу мутував у військового експерта? А тепер долучився до і так не дуже результативного процесу переговорів у Мінську.
Отже, Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва не спали цілу ніч, передивилися всього "Мухтара", а ще - посилено гуглили, щоб розповісти вам якнайбільше і найцікавішого про Олексія Арестовича. Хто це взагалі такий? Звідки він взявся і чому став такий популярний? Як він відгукувався про владу попередню й нинішню? Які скандали з його участю запам’яталися найбільше? А ще - коли "порохобот" Арестович перестав критикувати Зеленського? І чому саме із блогером новопризначений голова ГУР говорив про "вагнерівців"?
Дивіться детальний спецвипуск і скажіть, що думаєте самі про це призначення! Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. І ще ми тут разом із вами відвойовуємо український ютуб!
Будь ласка, зачекайте...
только не пойму чей, ********* или НАТы?!
До НАти він має таке ж відношення як боньовик леніна до леопарда2. Він гарний артист, не даремно грав у театрі, а хто платить? Прослідкуйте як мігрує його "проповідування" з 14 року. З федералізаціїї до унітарної потім до якогось феодалізму. І саме цікаве про мову - "што то средєє, между русской і украінской должна бить..."
Загалом пройдоха як і зеля.
Не является патриотом Украины, плевать хотел на национальные интересы Украины, а значит этому шнырю доверять нельзя и соответственно пошел нах тварь.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я «патриот 5-го проекта», проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско-----------------
------Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины.---------
Это бред того сумасшедшего, который будет представлять нас в трехсторонней контактной группе.
У него реально проблемы с головой он или употребляет тяжелые наркотики или начитался какой-то жесткой литературной дичи и находится под впечатлением долгое время..
А теперь, ******, ответь на один вопрос- ты свечку держал в его личной спальне, что позволяешь себе обвинять его в гомосексуализме? Человека у которого жена и несколько детей! И еще одно, а какая разница какая у него ориентация? Это имеет значение к той профессиональной деятельности которую на него возложили? Вы, тупорылое быдло, уже оеально достали своими ткпыми умозаключениями! Неспособные взять два факта и связать их логической цепочкой прямых, а не косвенных, причинно- следственных связей!
Скоро выборы, вот и умнись. Не мешай умним людям на форуме перетирать между собой.
Но главное - не патриот он. И не удивлюсь - если московская тухлая консерва.
А за кого он уже не важно
Світлана Кузьменко@KyzmenKo5512 ч
А ви почитайте арестовича і послухайте шаріка, там все проти України, тіко арестович напомажений, а шарик так, як с подворотні
"В 2005 году Корчинский и его правая рука Леша Арестович давали в РИА Новости совместную с Александром Дугиным пресс-конференцию "Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме""
https://www.youtube.com/watch?v=xL9KYM8L8Mk
Почему не вспомнить его комментарий для московской студии "Радио Свобода" об участии России в войне в Донбассе, где были приведены конкретные подразделения с номерами частей и другими подробностями ?
А нынешний профессиональный разбор карабахского конфликта ?
Нельзя валить в одну кучу фактаж довоенного и послевоенного периода.
Лучше дождаться первых реальных результатов его работы в ТКГ.
троцькийАрестович.
Ну ось знайдений нашвидкуруч імідж його дописа в фейсбуці https://kurs.com.ua/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=//strana.ua/img/forall/u/10/91/%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%25875.png&key=f24344691c5048515a40ba997fdcaa5b9325acb5e3f8ed65bc5a1c1281357a1d
Я ж не freak якийсь щоб "киздити" freak-енам, freulein-ам, mad-музєалям та miss-кам Я ж культурщину соблюдаю.
Тобі самому не смішно?
Щодо культурщини - молодець. Хвалю. Не люблю киздунів.
Не сотвори себе кумира, по списку: Гордон,Пальчевский,Арестович и т.д.
Все консервы ФСБ.
Еле прослушал половину. Ничего доказательного и интересного не прозвучало. Обычные сплетни. Столко слов и ничего толкового... Лучше пусть будет Арестович....
Зникни швидше, москалику!
а почему не Ярош?
Раше плевать на Минск, пока сами не захотят вівести войска никакая Минская группа ничего не решит.
Так что гдубоко накласть чего они там нарешают. Лишь бы не подписывали ничего против интересов Украины.
А Арестович молодец. Озвучил то что многие думают но боятся сказать потому что диванные "патриоты" заклюют.
не слежу
Подобаються трансветіти ? )
Это обычный порохосос,коих в сетях неимоверное количество и пишущих бредятину на заказ бывшего.
Все они беспринципные мрази, которые монитизируют свою популярность. Мало чем отличаются от северных Киселевских коллег. Готовы хоть ***** восхвалять, если будет хайп и флюгер будет способствовать...