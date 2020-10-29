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КС (1154) суддя (1423) НАЗК (1167) Центр протидії корупції (226)

"Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни

Новини Цензор.НЕТ Політика України

30 жовтня з 9.00 до 10.30 перед будівлею Конституційного Суду України в Києві відбудеться акція протесту на захист проєвропейського вектора розвитку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 жовтня повідомили організатори заходу в Фейсбуці.

Організатори заявили, що прийдуть до КСУ, щоб "провести суддів-зрадників туди, де їм і місце, - в Ростов".

"Конституційний Суд продовжує знищувати антикорупційні інститути. Рішення про скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників - одне з таких. Своїми рішеннями судді КСУ дають індульгенцію сотням чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз, критично важливу фінансову допомогу від європейських інститутів і європейський напрямок розвитку України", - сказано в повідомленні.

Організаторами акції заявлені: Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції, Автомайдан, Фонд Dejure, "Рух опору капітуляції".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.
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Топ коментарі
+52
"Отправим судей-предателей в Ростов...

Ни хрена себе... С награбленным в Ростов, типа как януковоща, что бы они там в рашке жили припеваючи на награбленное у украинского народа...
Нет уж... лечше "Отправим судей-предателей не в Ростов, а на тот свет".
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29.10.2020 19:46
+34
поддерживаю!.. 1000%
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29.10.2020 19:45
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поддерживаю!.. 1000%
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29.10.2020 19:45 Відповісти
"Отправим судей-предателей в Ростов...

Ни хрена себе... С награбленным в Ростов, типа как януковоща, что бы они там в рашке жили припеваючи на награбленное у украинского народа...
Нет уж... лечше "Отправим судей-предателей не в Ростов, а на тот свет".
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29.10.2020 19:46 Відповісти
Надо не акты самосожжения проводить, а их сжигать, иначе боятся не будут. Вот отпустили в Ростов, итог видим теперь! Твари не боятся ничего!
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29.10.2020 22:23 Відповісти
Абсолютно вірно. Не дати жодному щуру в мантії, втікти в росію. Діюча "судова" система токсична і несе загрозу для України.
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29.10.2020 23:42 Відповісти
завтра вибіжить шобла Білецького, стадо проволає :Ганьба,Шайбу-шайбу...)) і бидляк розійдеться до наступного етапу шкуродерні. Тут Майбутнього НЕМА!
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29.10.2020 19:48 Відповісти
суддя-доповідач КС у справі по антикорупційному закону висунутий по квоті "Свободи"
Майте гарних українських націоналістів
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29.10.2020 19:55 Відповісти
Без паспортів українських.
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29.10.2020 19:49 Відповісти
Поддерживаю это святое дело. Сам бы вышел, но корона выгнала меня из Киева.
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29.10.2020 19:52 Відповісти
одужуй
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29.10.2020 19:53 Відповісти
Я не болею. Просто работаю из дому.
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29.10.2020 19:54 Відповісти
Тогда и дальше будь здоров!
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29.10.2020 20:01 Відповісти
спасибо, взаимно "Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 3011
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29.10.2020 20:06 Відповісти
НА РАСИИ ПРЕДАТЕЛЕЙ ЛЮБЯТ, ОСОБЕННО РУССКОГОВОРЯЩИХ, ПОТОМУ В ШКОЛАХ И ДР, ДОЛЖНЫ ПРЕПОДАВАТЬ НА МОВЕ,ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО МЫ ФИНАНСИРУЕМ С БЮДЖЕТА СТРАНЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ, НУ КУДА МОЖЕТ ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ КОРРУПЦИОНЕР УБЕЖАТЬ,В ПРАВОВОЙ ЕС ИЛИ МОСКОВСКУЮ ОРДУ.?
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29.10.2020 19:52 Відповісти
акція повинна завершитись урочистим викиданням з верхнього поверху будівлі КС всіх цих псуддів "Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 2710
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29.10.2020 19:52 Відповісти
Всіх, крім чотирьох, що не галасували.
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29.10.2020 23:40 Відповісти
Ну от замовник і співвиконавець бардака виліз."Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 7233
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29.10.2020 19:52 Відповісти
«Сдирание кожи с продажного судьи»"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 1118
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29.10.2020 19:59 Відповісти
ну простите бедного зелю, он же не знал что мир следит даже за тем как он пукает. а тут, так перданули а его спиной. он же типа, не в теме
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29.10.2020 20:00 Відповісти
их надо на березы отправлять!
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29.10.2020 20:01 Відповісти
В паРашу, что ли? Спасибо скажут...
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30.10.2020 10:07 Відповісти
"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 7572
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29.10.2020 20:01 Відповісти
А может в этой стране президент есть? Еще вроде бы в Ростов не свалил, может он защитит Конституцию и права своих граждан?
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29.10.2020 20:06 Відповісти
Так ему как видно, всё пофик.
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29.10.2020 20:43 Відповісти
"Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 5662
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29.10.2020 20:06 Відповісти
А чо перед Конст.Судом?
Та це треба робити перед бубочкіним офісом!
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29.10.2020 20:19 Відповісти
Чемадан - вакзал - расия , - нах.. . Думаю , что такие " судьи " найдут себе работу . ( по примеру счетовода Корейко из знаменитой комедии ) .
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29.10.2020 20:34 Відповісти
Им работать не надо-они давно упакованны баксами до третьего поколения. И запасные аэродромы у них всегда есть-с другим гражданством или ВНЖ с недвигой
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29.10.2020 22:36 Відповісти
Этих мразей убить даже мало, сволочи, враги народа Украины! "Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 1965
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29.10.2020 20:42 Відповісти
Судьи и есть самые большие коррупционеры! Вы посмотрите, как они живут! Дома огромные! Земельные владения по сотнях гектаров, ,, машины миллионные , по пять! Шесть штук! Что вы от них хотите,что бы они против своих шкурных интересов пошли, тем более, если им ещеза это и заплатили товарищи северные!
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29.10.2020 20:47 Відповісти
Скоро дойдем до того, что после каких-то серьезных аварий и катастроф, случившихся из-за оттока квалифицированных кадров, потенциальные ликвидаторы будут посылать на три буквы со словами "пусть ручной судья выпишет указ, запрещающий случаться авариям, раз его государство ценит больше, чем на кого-либо еще".
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29.10.2020 23:36 Відповісти
Прочёл:
акция в поддержку еврейского вектора развития страны
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29.10.2020 20:55 Відповісти
Пока кресла, на которых заседают украинские судьи, сделаны из шкур животных, а не из продажных шкур коррумпированных судей, будет и дальше продолжаться беспредел.
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29.10.2020 21:09 Відповісти
А вы и дальше сидите на диване, завтра у вас заберут безвиз, послезавтра не дадут ни копейки, и это будет правильно, сидите и дальше жуйте сопли.
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29.10.2020 21:23 Відповісти
Отправит кто? -" Чемодан-вокзал-Россия! , " в Ростов". Кто хотя бы их маєтки конфискует? Не говоря уже о качелях на березках. Патриоты - партизаны, народные мстители? - О таких никто не слышал. Диванные патриоты? Власть? - не смешите. Евроопозиция?- у них был шанс, когда у власти были.
Да двух особей -дирижеров хорошо прижать ( Портнова и мертвечука) - и на пару лет судьи затихнут,- красть, взятки брать будут, но явно пакостить стране- вряд ли.
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29.10.2020 21:51 Відповісти
Покричат часок Ганьба! и разойдутся, и эта вакханалия я думаю, никогда не закончится, и продолжается это представление уже скоро 30 лет, видно такой у нас хохлов минталитет, и лучше жить мы НЕ БУДЕМ .Когда внучке 11 лет и она заявляет, что,, когда вырастет, то ,выедет из этого общежития под названием Украина .
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29.10.2020 22:15 Відповісти
внучку нужно вывозить уже сейчас, это общество токсично, пока вырастет нахватается отравы...
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30.10.2020 08:56 Відповісти
После акции под зданием "суда" хорошо-бы пройтись по хатынкам этих продажных безсовестных судей-так для них в 100 раз доходчивее будет. С фаерами прийти
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29.10.2020 22:34 Відповісти
Думаю шо ты бот . Может даже кацапский . ПНХ .
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29.10.2020 22:49 Відповісти
Який Ростов??? На першу ліпшу гіляку цих суддів відправити!
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29.10.2020 22:34 Відповісти
Люстрировать на каштанах "Отправим судей-предателей в Ростов", - 30 октября под КС состоится акция в поддержку европейского вектора развития страны - Цензор.НЕТ 5685
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29.10.2020 22:37 Відповісти
Вали буржуев с КС!!!!!!
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29.10.2020 22:47 Відповісти
Пам'ятаєте 2019 рік?
Ніхто не вірив, що це план московіїї - знищення України руками самих українців.
"Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни - Цензор.НЕТ 289
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29.10.2020 22:50 Відповісти
Той хто умало не обісцявся від невєбєнно-фонтануючої енергії Вави Підорасюка, прочитайте пост розумної жінки.
"Як тільки Зелена влада робить чергову херню, тут же з нафталіну вилазять всілякі семенченки, касьянови та фаріони з тягнибоками, аби розказувати, що в усьому винен Порошенко. Уже всіх дістали своїм ниттям, а квартірного маніяка Лещенка так взагалі вже ніхто не слухає, тільки ржуть. Тому вирішив Офіс *********** підзабутого Володьку-каратіста витягти. Ну себто Парасюка. Ну і заодно Єгорку Соболєва. Кричать там шось, обурюються, Порошенка звинувачують, на барикади всіх кличуть.

Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!

При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!

Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.

От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.

Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!

Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!

І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.

І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню".

Ольга Кирилюк
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29.10.2020 22:54 Відповісти
блииин , это трындец(( нахНарод, нахПарламент, нахПрезидент и правительство .. кучка самоВладцев решила рулить как хочет -вся Власть 11рылам в мантиях(( ДОСУДИЛИСЯ?!
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29.10.2020 23:16 Відповісти
Организаторы заявили, что придут к КСУ, чтобы "проводить судей-предателей туда, где им и место, - в Ростов". Источник: https://censor.net/ru/n3228013

ТІЛЬКИ ТАК - ТАМ ЇМ І МІСЦЕ "Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни - Цензор.НЕТ 6280
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29.10.2020 23:35 Відповісти
Какой Ростов ,под саркофаг перерабатывать отходы
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30.10.2020 00:10 Відповісти
а чего єто сразу в Ростов? Судя по тому что они недвижимость в Рашке заблаговременно приобрели - они еще и спасибо скажут за проводы. Нене, вместо робособаки их в Чернобыль отправить, пусть помогают актуализировать карты пятен радиационного заражения. Робособака одна, ей тяжело. А эти суки бодры и инициативны
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30.10.2020 00:21 Відповісти
пропоную їх просто розстріляти разом з родинами....
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30.10.2020 07:34 Відповісти
"Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни - Цензор.НЕТ 7354
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30.10.2020 09:33 Відповісти
 
 