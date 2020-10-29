"Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни
Новини Цензор.НЕТ Політика України
30 жовтня з 9.00 до 10.30 перед будівлею Конституційного Суду України в Києві відбудеться акція протесту на захист проєвропейського вектора розвитку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 жовтня повідомили організатори заходу в Фейсбуці.
Організатори заявили, що прийдуть до КСУ, щоб "провести суддів-зрадників туди, де їм і місце, - в Ростов".
"Конституційний Суд продовжує знищувати антикорупційні інститути. Рішення про скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників - одне з таких. Своїми рішеннями судді КСУ дають індульгенцію сотням чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз, критично важливу фінансову допомогу від європейських інститутів і європейський напрямок розвитку України", - сказано в повідомленні.
Організаторами акції заявлені: Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції, Автомайдан, Фонд Dejure, "Рух опору капітуляції".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.
Будь ласка, зачекайте...
Ни хрена себе... С награбленным в Ростов, типа как януковоща, что бы они там в рашке жили припеваючи на награбленное у украинского народа...
Нет уж... лечше "Отправим судей-предателей не в Ростов, а на тот свет".
Майте гарних українських націоналістів
Та це треба робити перед бубочкіним офісом!
акция в поддержку еврейского вектора развития страны
Да двух особей -дирижеров хорошо прижать ( Портнова и мертвечука) - и на пару лет судьи затихнут,- красть, взятки брать будут, но явно пакостить стране- вряд ли.
Ніхто не вірив, що це план московіїї - знищення України руками самих українців.
"Як тільки Зелена влада робить чергову херню, тут же з нафталіну вилазять всілякі семенченки, касьянови та фаріони з тягнибоками, аби розказувати, що в усьому винен Порошенко. Уже всіх дістали своїм ниттям, а квартірного маніяка Лещенка так взагалі вже ніхто не слухає, тільки ржуть. Тому вирішив Офіс *********** підзабутого Володьку-каратіста витягти. Ну себто Парасюка. Ну і заодно Єгорку Соболєва. Кричать там шось, обурюються, Порошенка звинувачують, на барикади всіх кличуть.
Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!
При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!
Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.
От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.
Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!
Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!
І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.
І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню".
Ольга Кирилюк
ТІЛЬКИ ТАК - ТАМ ЇМ І МІСЦЕ