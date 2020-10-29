УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19064 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 730 46
Донбас (21733) Тристороння контактна група (826) Арестович Олексій (372)

Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що брав участь у засіданнях політичної підгрупи ТКГ "без права голосу" і до того, як його призначили на цю посаду.

Про це Арестович заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Мене послідовно вводили в курс справ. Дивилися, як я реагую. Що я можу. Тобто, я брав участь у роботі політичної підгрупи. Без права голосу. Просто спостерігаючи. Потім в обговоренні давав свої рекомендації і поради. І, мабуть, вирішили, що вони потрібні", - розповів Арестович.

За словами радника, обійняти цю посаду йому запропонував особисто глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, з яким він познайомився на цьому тижні.

Дивіться також: Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ. ВIДЕО

"Я знайомий із ним з цього тижня безпосередньо. До цього мною займалися референти. І я так розумію, що ті люди, які працювали в делегації, у підгрупах, їх теж попросили дати мені оцінку", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, 28 жовтня блогер Олексій Арестович заявив, що його призначили радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Чим краще? Такий же ватан.
показати весь коментар
29.10.2020 20:19
+10
Просыпается Путин среди ночи, смотрит, а в комнате кто-то стоит.
Путин:
-Дмитрий Анатольевич, это вы?
-Так, це я...Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ - Цензор.НЕТ 6161
показати весь коментар
29.10.2020 20:42
+8
А чё бы нет...у нас теперь везде проходной двор...
показати весь коментар
29.10.2020 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше Арестович,чем очередной условный Фокин Арестович утверждает, что участвовал в переговорах относительно Донбасса и до назначения на должность советника в ТКГ - Цензор.НЕТ 3167
показати весь коментар
29.10.2020 20:17 Відповісти
Чим краще? Такий же ватан.
показати весь коментар
29.10.2020 20:19 Відповісти
А кого треба призначити?
показати весь коментар
29.10.2020 20:21 Відповісти
Того, хто боровся за Україну, і карав парашку, тими ж санкціями, а не догоджає загарбнику.
" Чего изволите, барин?" Тьху.
показати весь коментар
29.10.2020 20:26 Відповісти
А можно трохи конкретики,ім"я призвіще?
показати весь коментар
29.10.2020 20:28 Відповісти
Перерахуати призвіща тих, хто входив в ТРК при Порохові? Я думаю ви самостійно впораєтесь.
показати весь коментар
29.10.2020 20:30 Відповісти
Мертветчук?
показати весь коментар
30.10.2020 10:50 Відповісти
Мертвечука поперли з гуманітарної підгрупи, а відповідно з ТКГ, як тільки припинив допомагати у звільнені наших полонених.
Тепер про кучму?
показати весь коментар
30.10.2020 11:02 Відповісти
Яроша)
показати весь коментар
29.10.2020 20:28 Відповісти
З кулеметом?))
показати весь коментар
29.10.2020 20:29 Відповісти
Зачем с пулеметом?) Ему и визиток хватит)))
показати весь коментар
29.10.2020 20:33 Відповісти
Просыпается Путин среди ночи, смотрит, а в комнате кто-то стоит.
Путин:
-Дмитрий Анатольевич, это вы?
-Так, це я...Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ - Цензор.НЕТ 6161
показати весь коментар
29.10.2020 20:42 Відповісти
Прекрасна кандидатура. Ярош не зрадить. Тим більше він сам зголосився працювати в ТРК.
показати весь коментар
29.10.2020 20:31 Відповісти
до Сцивохо йому ще далеко
показати весь коментар
29.10.2020 20:24 Відповісти


Nefot Naydensky@naydensky 28 окт.

"В 2005 году Корчинский и его правая рука Леша Арестович давали в РИА Новости совместную с Александром Дугиным пресс-конференцию "Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме""
показати весь коментар
29.10.2020 21:01 Відповісти
по-перше, не такий же
по-друге, він розумний
показати весь коментар
29.10.2020 23:29 Відповісти
_Да? А, ну ладно. Теперь до болванов ещё два года будет доходить кто такой арестович и какое у него звание в расии.
показати весь коментар
29.10.2020 20:21 Відповісти
контора кадры не жалеет.,)
показати весь коментар
29.10.2020 20:31 Відповісти
лучше набрать немых безруких бомжей-эпилептиков с бешенством, потому что это все до сраки. решение принимает Х#йло, а как известно Х#йло - это *****.
показати весь коментар
29.10.2020 20:41 Відповісти
Доведет дед Лёху до цугундера!
показати весь коментар
29.10.2020 20:17 Відповісти
Приймав участь з державній зраді зеленського-дерьмака-кравчука-фокіна? Чи він був ідейним натхненником капітуляції?
показати весь коментар
29.10.2020 20:18 Відповісти
Так це він автор Мінських домовленостей,яким нема альтернативи?
показати весь коментар
29.10.2020 20:20 Відповісти
А він їх збирається змінуювати, чи підпише ще щось на кшталт "формули штайнмаєра"?
показати весь коментар
29.10.2020 20:21 Відповісти
Він не має на то права,щось підписувати.Він же не Кучма))
показати весь коментар
29.10.2020 20:23 Відповісти
І що? ФАкін теж нічого не підписував, та це не завадило йому напряму домовлятися з терористами, відмазуючи кацапів.
показати весь коментар
29.10.2020 20:28 Відповісти
А чё бы нет...у нас теперь везде проходной двор...
показати весь коментар
29.10.2020 20:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1**********&feature=emb_logo
показати весь коментар
29.10.2020 20:20 Відповісти
Почитайте биографию этого "эксперта". Мудозвон еще тот.
показати весь коментар
29.10.2020 20:23 Відповісти
Цікаво, чому при Пєті тлумач думок учасників ТКГ не існував, але ніяких зальотів не було? Щось дуже Крилова навіяло "а вы, друзья, как ни садитесь...."
показати весь коментар
29.10.2020 20:23 Відповісти
серый кардинал
показати весь коментар
29.10.2020 20:24 Відповісти
Цирюльник. Какой к херам корденал?
показати весь коментар
29.10.2020 21:00 Відповісти








ОЛЕКСАНДР КОЛИМ


@Oleksandr_Kolym

·14 ч

"Коренной киевлянин" Чекає на "Руский мир" Його вже шукають! Можливо хтось впізнав, пишіть!

https://twitter.com/i/status/1321667363729776640
показати весь коментар
29.10.2020 20:25 Відповісти
Чомусь саме понаїхавше бидло постійно торочить про "кАлхоз, село" і т.д. Саме воно намагається бути кияністіше всіх киян. Комплекс неповноцінності, аж пре.
Добре, що шукають.
показати весь коментар
29.10.2020 20:36 Відповісти
надо выдать удостоверение блохеру шо "учавствовал и состоял."
с соответствующими льготами и бесплатным молоком на после обеда и перед ужином.
показати весь коментар
29.10.2020 20:28 Відповісти
Это ранний Организм или поздний Брежнев? Арестович утверждает, что участвовал в переговорах относительно Донбасса и до назначения на должность советника в ТКГ - Цензор.НЕТ 2206

https://twitter.com/i/status/1321850612284272649
показати весь коментар
29.10.2020 20:30 Відповісти
Єдине, що я чітко можу сказати про Арестовича- він точно не дурень.
показати весь коментар
29.10.2020 20:39 Відповісти
а путін хіба дурень? Чи лавров? Може призначимо когось просто з кремля.
показати весь коментар
29.10.2020 20:41 Відповісти
Кажи за себе- я нікого призначити можливості не маю. А ти грайся чим хочеш.
показати весь коментар
29.10.2020 20:44 Відповісти
интересно шо кацапские боты нахваливают консервовича Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ - Цензор.НЕТ 4740
показати весь коментар
29.10.2020 20:51 Відповісти
Кому і що саме ти зараз ляпнув?
показати весь коментар
29.10.2020 20:53 Відповісти
Гадя 2.0)
показати весь коментар
29.10.2020 21:17 Відповісти
це ти про себе?
показати весь коментар
29.10.2020 23:31 Відповісти
про тебе!)
показати весь коментар
29.10.2020 23:37 Відповісти
про тебя-тебя, ватан
показати весь коментар
29.10.2020 23:42 Відповісти
 
 