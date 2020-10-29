Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ
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Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що брав участь у засіданнях політичної підгрупи ТКГ "без права голосу" і до того, як його призначили на цю посаду.
Про це Арестович заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Мене послідовно вводили в курс справ. Дивилися, як я реагую. Що я можу. Тобто, я брав участь у роботі політичної підгрупи. Без права голосу. Просто спостерігаючи. Потім в обговоренні давав свої рекомендації і поради. І, мабуть, вирішили, що вони потрібні", - розповів Арестович.
За словами радника, обійняти цю посаду йому запропонував особисто глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, з яким він познайомився на цьому тижні.
"Я знайомий із ним з цього тижня безпосередньо. До цього мною займалися референти. І я так розумію, що ті люди, які працювали в делегації, у підгрупах, їх теж попросили дати мені оцінку", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, 28 жовтня блогер Олексій Арестович заявив, що його призначили радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.
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" Чего изволите, барин?" Тьху.
Тепер про кучму?
Путин:
-Дмитрий Анатольевич, это вы?
-Так, це я...
Nefot Naydensky@naydensky 28 окт.
"В 2005 году Корчинский и его правая рука Леша Арестович давали в РИА Новости совместную с Александром Дугиным пресс-конференцию "Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме""
по-друге, він розумний
ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
@Oleksandr_Kolym
·14 ч
"Коренной киевлянин" Чекає на "Руский мир" Його вже шукають! Можливо хтось впізнав, пишіть!
https://twitter.com/i/status/1321667363729776640
Добре, що шукають.
с соответствующими льготами и бесплатным молоком на после обеда и перед ужином.
https://twitter.com/i/status/1321850612284272649