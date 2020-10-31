КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Конституційний суд України потрібно реформувати. Якщо цього не зробити, його судді здійснять свій план і скасують Вищий антикорупційний суд, закон про мову і земельну реформу.
Про це виданню "Бабель" заявив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков, інформує Цензор.НЕТ.
Новіков вважає, що парламент міг би ухвалити спеціальний закон для того, щоб оновити склад Конституційного суду. На його думку, прийняти законопроєкт у першому читанні можна встигнути за 2 тижні.
"Зараз у КС в планах скасувати Вищий антикорупційний суд, закон про мову, земельну реформу, тому я не бачу іншого шляху", - сказав Новіков.
"Зараз судова влада і КС фактично порушили Перший розділ Конституції, який гарантує, що найвищою соціальною цінністю є людина і громадянин. Це унікальний випадок, коли орган, який повинен захищати конституційний лад, його руйнує. У НАЗК немає повноважень визначати, які рішення приймати парламенту. Але коли один президент утік з країни, рішення не відповідало конкретному розділу Конституції, але воно було покликане зберегти державу. На запитання, як зберегти державу, може відповісти тільки парламент", - підкреслив Новіков.
Будь ласка, зачекайте...
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
========================================================================
И что? Этот "суд стал от этого лучше"? Ваш Пеця Барыга с его большинством в ВРУ вообще ничего не делал для судебной реформе, кроме как расставлял везде своих лояльных судей. Результатом его "реФФорм" правоохранительных органов стал главпрокурв Юга Луценга и его заместитель-миллионер Матиос, пересажавший в месте с пециными "судьями" по тюрьмам 8000 добровольцев 2014 года. А уж как вольготно чувствовали себя "судьи" с фамилией Вовк! Да вашего Пецю только за Сергея Лисныка-Мужчиля надо казнить! Вместе с его главчикистом Васькой Грицаком.
низил уже зарплаты у вас по 4тыс. евро и мир в глазах той стороны таки найден...........
Зебіли, вам корупція заважала жити? Фсьо, Янелох її вже поборов.
Лучше скажи спасибо КОломойскому. Он давно и не стесняясь говорит что Украине надо поссориться с ЕС и США и повернуться к Раше. С него и спрос.
Судейские, самая ее головка, под крысиной вывеской "КС", бросилась в рукопашную. Кацапы пинают своих бойцов-сексотов, таких устроенных суддеек, под зад на амбразуру, в надежде, что подонки отменят, наконец-таки, Украину, как факт существования. А эти, слизни, как и принято у всяких предателей, мародеров и ворюг несусветных, взялись защищать свое: "нажитое непосильным трудом". Вышла эпическая история. Сугубо украинская. Веками происходящая на наших "теренах". Продажная "элитка" вместо ретивого исполнения директив из кремля, ввязалась в ристалище за наворованное с мудрим нарідом.
Какой позор! если посмотреть глазами нормального человека. Ведь, эти, так называемые судьи, сраму давно не имут ( смысл слов легендарного князя, не для этих псов). Эти, тупо, сражаются за свое кровное!
=============================================
Дяденька, а при вашем Пеце Барыге во время его 5-летнего пересиденства они "крысиной вывеской" не были?
Понял хоть что-то чмо, малолетнее. А теперь: марш на уроки, недоросль!
Понял хоть что-то чмо, малолетнее? А теперь: марш на уроки, недоросль!