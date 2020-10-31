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Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов

Ситуація навколо рішення Конституційного суду (КС) про невідповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства вказує на можливість існування плану, спрямованого проти основ української державності і демонструє аналогії з подіями 2010-14 років, коли в Україні активізувалася діяльність російських агентів впливу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Ряд останніх подій, пов’язаних з рішеннями Конституційного Суду України, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ Української державності. У цьому випадку Конституційний Суд виступає "криголамом" досягнень України на шляху до європейської і євроатлантичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство, ухвалюючи персонально спрямовані рішення щодо антикорупційних органів", - написав Данілов.

Секретар РНБО висловив припущення, що ситуацією, що склалася "диригують" якісь зовнішні і внутрішні сили, зацікавлені в максимальному ослабленні української влади і згортання європейської інтеграції. "На жаль, простежується аналогія з подіями 2010-2014 років, коли відбувалася активізація російських "агентів впливу", згортався європейський вектор розвитку, а Конституційний Суд часів Януковича (експрезидент України в 2010-14 рр Віктор Янукович) своїм рішенням дав можливість узурпувати владу. Наслідки відомі", - підкреслив Данілов.

Читайте також: "Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер", - Данілов

Він також нагадав, що в лютому 2019 року КС скасував закон про незаконне збагачення, внаслідок чого були закриті гучні кримінальні провадження. 27 жовтня рішенням КС було фактично ліквідовано е-декларування, зауваживши, що це призведе "до не просто негативних, а до катастрофічних наслідків як у внутрішньо-, так і в зовнішньополітичному вимірі".

За словами секретаря РНБО, це призведе до формування повної недовіри у відносинах України з ЄС та євроатлантичною спільнотою, ставиться під загрозу існування безвізового режиму, стає неможливою співпраця з міжнародними фінансовими інститутами, створюються ризики надзвичайного характеру для отриманя нашою країною плану дій щодо членства в НАТО. Все це, у свою чергу, призведе до нагнітання соціальної напруги, поглиблення економічної кризи, зростання і радикалізаціі протестних настроїв.

"У цьому контексті не можна не помітити, що скандальне рішення було ухвалено одразу після закінчення місцевих виборів, результати яких створили ряд нових викликів. Синхронізація цих подій свідчить про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій", - резюмував Данілов.
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Топ коментарі
+43
Запомните эти рожи. Эти скоты своими решениями, делают переворот в УкраинеСитуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности, - Данилов - Цензор.НЕТ 7853
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29.10.2020 20:46
+27
Ситуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности, - Данилов - Цензор.НЕТ 2731
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29.10.2020 20:50
+25
у любого иммунитета "независимой ветви власти" должна быть грань - за которую переходить НЕЛЬЗЯ !!! чтобы на этой "ветви" их можно было повесить в случае чего !!! сейчас как раз тот самый случай !!
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29.10.2020 20:54
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За что тогда погибло 15 000 украинцев,в том числе более 4 тысяч воинов?На хрена унас такой Конституционный суд и президент?Что за государство изменников?Что за подлецы у власти?Почему олигархи не под следствием?
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29.10.2020 21:53 Відповісти
Русняво-Беніні підху..ловніки нові методички вже поширють
Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов - Цензор.НЕТ 9168
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29.10.2020 21:55 Відповісти
не верю, шо те хто лайкнули етот пост прочитали его.
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29.10.2020 23:21 Відповісти
Цей Данілов, виявляється, чи не єдинний на Банковій, хто обстоює Україну. Всі інші там, цілком можливо - резиденти.
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29.10.2020 22:43 Відповісти
Врет он все, этот Данилов. Заказчик решения по КС известен - Коломойский. Он давно и открыто сказал что его цель - отвернуться от Европы и США и повернуться к Раше. И все к этому ведет. Все это не стесняясь он говорил в интервью Юрию Бутусову.
А Данилов вешает лапшу про какие-то планы, каких-то российских агентов. Про инопланетян еще пусть расскажет.
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30.10.2020 00:46 Відповісти
Конечно Данилов врет! Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов - Цензор.НЕТ 2754 и только ты, лишнехромосмный набутылочник говоришь нам правду! Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов - Цензор.НЕТ 4868 Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов - Цензор.НЕТ 558
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30.10.2020 17:02 Відповісти
Завтра они отменят государство Украина и восстановят УССР. Это как два пальца об асфальт. И 73% зетварей проснутся счастливыми, как в детстве.
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29.10.2020 23:05 Відповісти
Спішать тварюки знищити Україну, до виборів в США.
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29.10.2020 23:15 Відповісти
до выборов в Штатах ситуация с КС будет висеть в воздухе.
победит рыжий? - зеленый будет ждать сигнала и как всегда рожи корчить.
победит байден 3го ноября? - 4го ситуация будет решена "могучим взмахом отбулавленого клопа"
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29.10.2020 23:28 Відповісти
не так страшні українські воші, як кацапські гниди, які засіли у Києві і продовжують знищувати Україну... а тому інкримінувати отим товстомордо-товстозадим шльоцам не спробу, а конкретні кроки, які призводять до порушення державності та мають на меті державний переводот та відновлення кровавої влади яника... але... подивіться на обличчя биканова на засіданні РНБО... а його робота по збереженню державності...
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30.10.2020 01:26 Відповісти
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