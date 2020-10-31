УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16462 відвідувача онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
9 454 144
Зеленський (17450) КС (1154) РНБО (1718)

Зеленський про загрози рішення КС: У нас не буде грошей і підтримки, буде велика дірка в бюджеті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про загрози рішення КС: У нас не буде грошей і підтримки, буде велика дірка в бюджеті

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прийняте Конституційним судом України рішення про невідповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства загрожує державному бюджету і свідчить про непередбачуваність рішень самого суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент на терміновому закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони позначив загрози, які несе рішення КС для країни і її національної безпеки.

"У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані і напрацьовані проєкти, і підтримка Світового банку. У нас буде велика дірка в бюджеті. А головне - ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра або післязавтра", - підкреслив Зеленський.

"Я не впевнений, що судді Конституційного суду самі вирішили зробити те, що вони вчора зробили", - додав президент.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
.. как будто дыры в бюджете до этого не было !! ясно одно - ты в теме и в доле в этом шухере с КС !!! Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 3955
показати весь коментар
29.10.2020 21:01
+21
Я так розумію буде щось на кшталт "Рафік і обравши його зедебіли не виноуваті ". То все КС.
показати весь коментар
29.10.2020 21:02
+21
"резидент Украины Владимир Зеленский" - это сильно! ))))
показати весь коментар
29.10.2020 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
cui prodest? кому выгодно?
показати весь коментар
29.10.2020 23:11 Відповісти
Кому выгодно, что ты соврал тогда про немцев которые по твоим словам заявляют что все судьи назначены по квоте Порошенко. Кому выгодно?
показати весь коментар
29.10.2020 23:25 Відповісти
Ви праві. Брехун цей кролік. Або не розуміє, що по квоті Порошенка - 4. Але і не по своїй квоті президент видає указ теж. Тобто, Порошенком були видані декілька указів по призначенню КС суддів, і лише 4 з них по квоті самого Порошенка.
показати весь коментар
30.10.2020 03:09 Відповісти
не кизди,как раз люди которые в кс по квоте пороха за это решение и не голосовали,суёте везде попередников...
показати весь коментар
29.10.2020 21:32 Відповісти
это я для скромного кролика...
показати весь коментар
29.10.2020 21:34 Відповісти
ты думаешь, в КС мог кто-то пройти просто так? Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 2501И почему немецкий посол заявила, что немецких инвестиций не будет из-за отсутствия независимой судебной системы? Она это сказала в 2020, уже после реформы.
показати весь коментар
29.10.2020 21:43 Відповісти
Эту лапшу можешь втирать кому то другому,порох только верховный суд успел реформировать,а вот почему ишак оманских полтора года хернёй страдал,нюхая кокс и снимая видосики,это надо у его кукольника спросить,коломойши грёбаного...
показати весь коментар
29.10.2020 22:05 Відповісти
невже підступна змова проти найвеличнішого лідера **********?
показати весь коментар
29.10.2020 21:33 Відповісти
а почему бы и нет? но я ничего не утверждаю. просто предполагаю. КС неприкосновенен. Разогнать его невозможно, так же, как и Нафтогаз. Пока Зеленский будет этим заниматься, тарифы повысятся на треть (= ненависть населения), антикоррупционные законы будут отменены (критика со стороны ЕС и США). Года вполне хватит на то, чтобы его свергнуть. Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 4792
показати весь коментар
29.10.2020 21:46 Відповісти
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 538
показати весь коментар
29.10.2020 21:24 Відповісти
Бубочка, ми в курсі. Що робити будеш? Може, все таки, бородату бабусю -Америці, портнова- Панамі, а мертвечука- на нари, як ти і хотів на стадіоні? Ну і з суддей. Кого звільнити, кого за державну зраду.
показати весь коментар
29.10.2020 21:26 Відповісти
Да он с самого начала, не то что в курсе, он просто участник всего этого. Теперь у него роль страшно разгневанного собирателя СНБО, которого коварный КС заставит принимать экстраординарные решения.
Там все роли расписаны. ОПЗЖ главные обвиняемые в инициации этого решения, беня бабки отсчитывает, судьи решение принимают, бубочка рычит и СНБО собирает, террорист готовится теракт совершить чтобы отвлечь, рюкзаков страну от террориста спасать, чиновники всех мастей радуются, населению как всегда.
показати весь коментар
29.10.2020 21:38 Відповісти
соучастник в курсе,что ждет Украину и ее народ и он этого не скрывает.
показати весь коментар
29.10.2020 21:27 Відповісти
Яка розумниця... Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 6138 Та ти шо!
показати весь коментар
29.10.2020 21:30 Відповісти
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 9488
показати весь коментар
29.10.2020 21:31 Відповісти
Когда КС, по мнению СН, «законно» распустила ВР в 2019 - все было «пучком» и всем было «тепло и уютно»........, а теперь что-то пошло не так, что даже преЗедент «высказывает» свое(?) ФЕ.......
Похоже на: сама садик я садила - сама буду поливать(с)=>создали «проблему» и теперь ее «решаем» и этим, возможно, покрывают какую-то «каку».........
показати весь коментар
29.10.2020 21:34 Відповісти
Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента 19.10.20

19.10.2020 " _Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд."
показати весь коментар
29.10.2020 21:36 Відповісти
-- Измена! -- крикнул Мальчиш-Кибальчиш.
-- Измена! -- крикнули все его верные мальчиши.
Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и схватила, и скрутила она Мальчиша-Кибальчиша
(с) гайдар
показати весь коментар
29.10.2020 21:36 Відповісти
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 8738
показати весь коментар
29.10.2020 21:39 Відповісти
С его некрологом.
показати весь коментар
29.10.2020 21:49 Відповісти
Это точно!!!
показати весь коментар
29.10.2020 22:08 Відповісти
будет дыра,дыра в его жопе
показати весь коментар
29.10.2020 21:55 Відповісти
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 3134
показати весь коментар
29.10.2020 21:44 Відповісти
А хто скористувався протизаконним схваленням КСУ, протизаконного рішення, з розгону Верховної Ради???
Тепер тобі його рішення не сподобалось???
Але жвони й тебе врятували, від відповідальності, за недостовірне декларування, коли ти «забув» за п'ять лимонів «у кишені»...
Може те все гра і ти з ними у змові, як з рішенням по розгону парламенту???
показати весь коментар
29.10.2020 21:49 Відповісти
Вова прикинулся шлангом. 😷
показати весь коментар
29.10.2020 21:54 Відповісти
вова, сама велика ДИРА в цій країні це ТИ, та ТВОЇ прихильники! Віслюк ти оманський!
показати весь коментар
29.10.2020 21:57 Відповісти
Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 8835
показати весь коментар
29.10.2020 21:58 Відповісти
Да нет вава вам писта .будет конкретная
показати весь коментар
29.10.2020 22:08 Відповісти
земеля ,толи еще будет,как говорили в старину ,,вспомнила бабка як дивкою була,,, так ити вспомнил что денег не дадут ,,трухани своих друзей ,они так грабанули украинушку,,,,,,,тебе не стидно,,,,,
показати весь коментар
29.10.2020 22:11 Відповісти
Как был зеля ссыкуном так и остался.
показати весь коментар
29.10.2020 22:24 Відповісти
https://youtu.be/YDyNt7simn4

Villi Tokarev "Derzi Vora" / Вилли Токарев "Держи Вора
показати весь коментар
29.10.2020 22:25 Відповісти
ЯзЕлох, да успокойся наконец, всё идёт по плану *****! Кончай ломать комедию!
И Крым, и луГандон, даже может и Кубань присоединится к юго западному округу копростана и перестанут стрелять, только расстреливать на подвалах, зато не слышно, ну и "рейтинг" будет у зЕ-е-е, как у саши3% - целых 80%!!!
Ты всё для этого делаешь, а моржовая звизда, ценит таких!!!
показати весь коментар
29.10.2020 22:39 Відповісти
Это что если бы не дыра в бюджете то можно было бы КСУ стерпеть? Пусть и дальше изнутри разрушают страну? Зеля совсем уже ё...нулся.
показати весь коментар
29.10.2020 22:44 Відповісти
Вы в корне не правы! Оно таким и родилось, да плюс ко всему наркота!
показати весь коментар
29.10.2020 22:54 Відповісти
Даже большая дыра в бюджете, точно лучше большой дыры в твоей голове..
показати весь коментар
29.10.2020 22:52 Відповісти
А, в приспособлении язЕлоха???
показати весь коментар
29.10.2020 22:58 Відповісти
Каждый понимает в меру своей распущенности.. а понимает написанное - в меру своей вменяемости..
показати весь коментар
29.10.2020 23:04 Відповісти
Вова, у тебя есть выход. Бери два автомата, одевай футболку с надписью "Голобородько" и в КС. А если серьезно, то у тебя очень мало времени, чтобы выйти из трипа и теплой ванны и начать менять все и кардинально. Естественно тебе все надо делать во благо европейской Украины.
показати весь коментар
29.10.2020 22:58 Відповісти
Извините, у вовочки 2 выхода:
1. Сам повесится
2. Ждать, когда повесят...
На остальное, кэбы (ума) не хватит, доказано!
показати весь коментар
29.10.2020 23:09 Відповісти
О, наконец-то клован пошутил. Типа у него сейчас есть деньги и поддержка, и нет дыры в бюджете. Вай, смищщно.
показати весь коментар
29.10.2020 23:23 Відповісти
Причем здесь деньги и поддержка, если в первую очередь нужно говорить о юридической несостоятельности такого решения, превышения КС своих полномочий, ряда грубых нарушений закона. А деньги и поддержка это уже вторично. Зеленский, как всегда, "смотрит в корень".
показати весь коментар
30.10.2020 00:15 Відповісти
Все розвалили, гады. За полтора года сделали, скоты. Мудрый нарід, больше мне нечего добавить.
показати весь коментар
30.10.2020 03:46 Відповісти
о каких деньгах эта мразь говорит? у нас не будет будущего
показати весь коментар
30.10.2020 06:03 Відповісти
А як же знамените "МВФ іди у сраку" ?
показати весь коментар
30.10.2020 08:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 