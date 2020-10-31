Зеленський про загрози рішення КС: У нас не буде грошей і підтримки, буде велика дірка в бюджеті
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що прийняте Конституційним судом України рішення про невідповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства загрожує державному бюджету і свідчить про непередбачуваність рішень самого суду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент на терміновому закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони позначив загрози, які несе рішення КС для країни і її національної безпеки.
"У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані і напрацьовані проєкти, і підтримка Світового банку. У нас буде велика дірка в бюджеті. А головне - ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра або післязавтра", - підкреслив Зеленський.
"Я не впевнений, що судді Конституційного суду самі вирішили зробити те, що вони вчора зробили", - додав президент.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Там все роли расписаны. ОПЗЖ главные обвиняемые в инициации этого решения, беня бабки отсчитывает, судьи решение принимают, бубочка рычит и СНБО собирает, террорист готовится теракт совершить чтобы отвлечь, рюкзаков страну от террориста спасать, чиновники всех мастей радуются, населению как всегда.
Похоже на: сама садик я садила - сама буду поливать(с)=>создали «проблему» и теперь ее «решаем» и этим, возможно, покрывают какую-то «каку».........
19.10.2020 " _Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд."
-- Измена! -- крикнули все его верные мальчиши.
Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и схватила, и скрутила она Мальчиша-Кибальчиша
(с) гайдар
Тепер тобі його рішення не сподобалось???
Але жвони й тебе врятували, від відповідальності, за недостовірне декларування, коли ти «забув» за п'ять лимонів «у кишені»...
Може те все гра і ти з ними у змові, як з рішенням по розгону парламенту???
Villi Tokarev "Derzi Vora" / Вилли Токарев "Держи Вора
И Крым, и луГандон, даже может и Кубань присоединится к юго западному округу копростана и перестанут стрелять, только расстреливать на подвалах, зато не слышно, ну и "рейтинг" будет у зЕ-е-е, как у саши3% - целых 80%!!!
Ты всё для этого делаешь, а моржовая звизда, ценит таких!!!
1. Сам повесится
2. Ждать, когда повесят...
На остальное, кэбы (ума) не хватит, доказано!