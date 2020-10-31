Голова КС Тупицький у 2018 році купив на окупованій території майно за законами РФ, - керівник НАЗК Новіков
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Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький у 2018 році придбав на тимчасово окупованій території України майно відповідно до законодавства країни-агресора. Це майно він не задекларував.
Про це глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив на засіданні РНБО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"НАЗК справді проводило перевірки суддів Конституційного Суду. Але тільки вчора, після рішення Конституційного Суду, дізналося, чому пан голова Конституційного Суду так швидко прийняв це рішення. Тому що вчора була опублікована інформація, що він у 2018 році фактично придбав на окупованій території України, відповідно до законодавства країни-агресора, майно, але не вказав його в декларації", - сказав Новіков.
На думку Новікова, приймаючи резонансне рішення з антикорупційного законодавства, глава КС фактично звільняв себе від відповідальності.
"Чим порушив фундаментальні правові принципи, які визначають, що суддя не може бути суддею у власній справі", - зазначив він.
Глава НАЗК також заявив, що суддя Сергій Головатий, який головував на засіданні КС і "закрив від президента і парламенту це слухання", і потім написав особливу думку, не мав права брати участь у розгляді, оскільки в його діях уже було встановлено наявність ознак злочину відповідно до статті, яку КС скасував.
"У суддів Сліденка і Мойсика були ознаки порушення ст. 52 закону про запобігання корупції, і вони скасували цим рішенням власну відповідальність", - додав він.
Нагадаємо, напередодні журналісти-розслідувачі програми "Схеми" повідомили, що Тупицький у 2018 році купив за законами Росії земельну ділянку в окупованому Криму.
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Протягом 1993-2010 років - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька, у 2002-2009 роках - голова цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області. В 2006 році проходив навчання в США за програмою "Відкритий світ".
У період 2010-2013 років був обраний і працював суддею у Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах."
2. Транша МВФ - не будет.
3. Бандиты будут грабить народ: людов много и они - беззащитны.
4. Гривня рухнет.
Ваш Кэп.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Ой... Віллу під Ялтою має і Олена Зеленська...
Чем Грицак в этот момент был занят?
Зебилы, а ну-ка напрягите остатки своих обнюханных мозгов: какой Хам был "президентом Украины" в мае 2013 г. и какое Полшестого было типа им же в сентябре 2019 г.?
Чего не собрать самому торбу и не прибыть к воротам исправительной колонии №....
Глава? КС Украины? по кацапским законам?
на оккупированой кацапами украинской земле?
та не мог он....
....а тупицкий? - етот мог.
Склад- 18 членів.
Вакантних - 3 посади.
Діючих -15.
Призначених Януковичем- 2
При Януковичі( з'їздом суддів)- 1.
Призначених Порошенком -4
Призначених ВР( більшість бпп+нф) -5.
Призначених з'їдом суддів( при Порошенку) - 3.
так шо я б не акцентував хто при кому був призначеный...
1 Нарушение регламента
2 Допустил конфликт интересов
3 Вышел за пределы своих полномочий прямо нарушив статьи 75, 85, 147 той самой Конституции...
о какой доброчестности говорят когда совершено преступление?