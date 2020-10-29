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Росії направлено ноту протесту у зв'язку з в'їздом чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС

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Росії направлено ноту протесту у зв'язку з в'їздом чергового

Міністерство закордонних справ України висловило Російській Федерації протест у зв'язку з переміщенням на окуповану територію України так званого "гуманітарного конвою".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"29 жовтня 2020 року Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України. Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України", - говориться в коментарі МЗС України.

Зазначається, що переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права.

Читайте також: Україна направила Росії ноту протесту через "гумконвой" для ОРДЛО

"З огляду на ці протиправні дії Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску", - заявили в МЗС.
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Топ коментарі
+10
Так поступает с "гумконвоями" от параши Азербайджан. А полшестого хреном по нотам играет.
России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 5937
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29.10.2020 21:35
+6
Задницю підітріть своїми нотами протесту! России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 2695
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29.10.2020 21:40
+5
Чтоб так работать как Азербайжанцы нужно иметь железные яйца, а в 73% дебилов и их говнокомандующего только тухлые яйца и хер играть на рояле как и у Вас всех избравших Зедебилоида
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29.10.2020 21:41
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Очередная дуля,в кармане.Сильная позиция.😂
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29.10.2020 21:32 Відповісти
России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 4835
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29.10.2020 21:34 Відповісти
Так поступает с "гумконвоями" от параши Азербайджан. А полшестого хреном по нотам играет.
России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 5937
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29.10.2020 21:35 Відповісти
Чтоб так работать как Азербайжанцы нужно иметь железные яйца, а в 73% дебилов и их говнокомандующего только тухлые яйца и хер играть на рояле как и у Вас всех избравших Зедебилоида
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29.10.2020 21:41 Відповісти
так зеля ж не такой
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29.10.2020 23:57 Відповісти
Я за полшестого не голосовал. России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 9386
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29.10.2020 21:47 Відповісти
Задницю підітріть своїми нотами протесту! России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 2695
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29.10.2020 21:40 Відповісти
Ну хоч потужно відправили?
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29.10.2020 21:41 Відповісти
России направлена нота протеста в связи с въездом очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 593
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29.10.2020 21:43 Відповісти
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з в'їздом чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 8847 Росії направлено ноту протесту у зв'язку з в'їздом чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС - Цензор.НЕТ 15
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29.10.2020 22:23 Відповісти
Для ***** "д===б", "фашист" и "вор" - уже практически комплименты...
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30.10.2020 08:01 Відповісти
А кто в рашку "гумконвои"возит?
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29.10.2020 21:45 Відповісти
Не святая ты, не - Русь!
Колокол твой - снятый,
Ты - убийца! А Иисус -
Ни за что распятый.
Храм решёток и цепей -
Сил, в таком - немного...
Там Мадонны без детей,
Матери - без Бога.
Ложь, проклятья, час тревог,
Всё в броне, без воли...
И, в огне - сгорит твой Бог,
С верой и любовью !
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29.10.2020 21:51 Відповісти
Залишки зброї розпихує. Потім скаже арам - Вибачайте, більше нема усе даунбас забрав, а решки лука підмів.
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29.10.2020 22:14 Відповісти
До мирних перемовин в ТКГ готуються.
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29.10.2020 22:25 Відповісти
Ога! Действиями выражать нужно протест. П не нотой. Или серуны, или Аваков агент кремля. Скорее второе, ибо при его каденции, погранцв из сбу в мвд перешли.... и не зря он не сменныц министр, со времен российской агрессии.
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30.10.2020 01:00 Відповісти
так кривойнос просил дать приказ и он разберется со всеми... ага... приказа нет, значит в Киеве сидит тот, кто точно работает на педофила путенина...
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30.10.2020 01:19 Відповісти
таких словесных протестов кацапские козлины не понимают.

решительный протест нужно было выразить с помощью ударных беспилотников.
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30.10.2020 01:32 Відповісти
Краще би засранці руцькі направили оті КамАзи у Крим із бочками з водою,ото був-би істиний гумконвой.
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30.10.2020 04:35 Відповісти
І ще:готуються до розведення військ,або реверанс у сторону пана Зе на його "пуки" з приводу перемир"я.
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30.10.2020 04:57 Відповісти
донбасс пропустил конвой ,так какие в хрена там наши люди ,там проживают московские твари,людей наших ,там нет ,они виехали в украину давно,,,
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30.10.2020 06:02 Відповісти
Не ноту треба посилати, а Байрактари!
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30.10.2020 07:31 Відповісти
Их гарантированно собьют.
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30.10.2020 07:59 Відповісти
Вже гарантовано збили МН-17.
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30.10.2020 08:53 Відповісти
Очередная нота протеста, и не последняя.
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30.10.2020 07:55 Відповісти
 
 