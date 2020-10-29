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Новини Політика України
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КС (1154) Бігус (156)

У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн

Чоловік-пенсіонер судді Конституційного суду Ірини Завгородньої, яка голосувала за зняття кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, придбав житло за 13 млн гривень. Знайшли це в його декларації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти Bihus.Info із посиланням на декларацію чоловіка. Зараз декларація Сергія Завгороднього закрита від публічного доступу за рішенням КСУ від 27 жовтня.

Так, за повідомленням журналістів, Сергій Завгородній, який офіційно отримує тільки пенсію від Пенсійного фонду в Москві (він громадянин Росії) у липні 2020 року зміг придбати 3-кімнатну квартиру в київському престижному комплексі "Новопечерські липки".

Два роки тому Завгородній вже купував квартиру у тому ж комплексі. Тоді квартира на 54 квадратні метри, яка коштує приблизно 4 мільйони гривень, обійшлася пенсіонеру всього в 1,3 мільйона гривень.

Також серед офіційних доходів чоловіка 1,8 мільйона гривень від продажу іншої квартири на вул. Драгомирова і 700 тис. гривень від продажу автомобіля. Водночас після продажу старої машини, Сергій Завгородній зміг чи не відразу придбати новий BMW X4 за 1.6 мільйонів гривень наприкінці 2019 року.

Сама ж суддя КС Ірина Завгородня, згідно з її декларацією за 2019, має 4 мільйони гривень зарплати за 2019 рік. Ще 3 мільйони їй подарувала 81-річна мати. Також готівкою суддя має 120000 доларів і 2.8 мільйонів гривень
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Топ коментарі
+52
По решению военного требунала - растрел на месте. Всех судей КС.
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29.10.2020 21:52
+38
Конституционный суд Украины фактически вынес решение, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины.
Тем самым, официально КС именем Украины узаконил коррупцию на всей территории Украины.
Дожились.
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29.10.2020 21:54
+38
МУЖ ВОЕННЫЙ ОФИЦЕР ГРУ МО РФ.. ПЕНСИОНЭР ПИОНЭР И РЕЗИДЕНТ РАЗВЕДКИ только черт Баканов не в курсе.. судья матушка работала шахтером все 81 год год свой жизни не пила не ела и не справляла нужду чтобы собрать доченьке 3 ляма гривен... продал машину б-у за 700 тысяч грн. а купил новую за 1 млн 600 тысяч грн..... такое только в совке и пост совке возможно.. вас что то еще удивляет НЕТ РЕБЯТА ТОЛЬКО ВЕШАТЬ УБИВАТЬ И ПРИЧЕМ ВСЕХ СКОПОМ И МАМУ 81 ГОДА И МУЖА ПИОНЭРА И ВСЕ СОБАЧЕК ЖУЧЕК ИМ ЫШЕК И КОТОВ И даже блох...
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29.10.2020 22:11
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По решению военного требунала - растрел на месте. Всех судей КС.
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29.10.2020 21:52 Відповісти
Расстрела не будет, но если их не начнут садить, тогда власть надо менять, хотят они этого или нет, это издевательство дальше терпеть нельзя. Не ради этого революцию делали, не ради этого на войне умирали.
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29.10.2020 21:57 Відповісти
Плевать они хотели и на революцию и на погибших.Бабло превыше всего.
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29.10.2020 22:02 Відповісти
МУЖ ВОЕННЫЙ ОФИЦЕР ГРУ МО РФ.. ПЕНСИОНЭР ПИОНЭР И РЕЗИДЕНТ РАЗВЕДКИ только черт Баканов не в курсе.. судья матушка работала шахтером все 81 год год свой жизни не пила не ела и не справляла нужду чтобы собрать доченьке 3 ляма гривен... продал машину б-у за 700 тысяч грн. а купил новую за 1 млн 600 тысяч грн..... такое только в совке и пост совке возможно.. вас что то еще удивляет НЕТ РЕБЯТА ТОЛЬКО ВЕШАТЬ УБИВАТЬ И ПРИЧЕМ ВСЕХ СКОПОМ И МАМУ 81 ГОДА И МУЖА ПИОНЭРА И ВСЕ СОБАЧЕК ЖУЧЕК ИМ ЫШЕК И КОТОВ И даже блох...
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29.10.2020 22:11 Відповісти
Если им плевать тогда выходить и выносить вперёд ногами. Если мы это не сделаем, нужно будет это делать нашим детям.
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29.10.2020 22:15 Відповісти
Они - исполнители. Организаторы - сипатый и его зелёные человечки. Вот их - первыми!
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29.10.2020 21:57 Відповісти
Думаешь офигенно замаскировался и не видно что ты ольгинский ботинок? Тю!
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29.10.2020 22:14 Відповісти
Да, как минимум 80 процентов
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29.10.2020 22:14 Відповісти
все ОРГАНИЗАТОРЫ сидят в Верховной Раде - медведчук и его кремлевская партия Опзж. По плану РФ.

РФия долго готовила этот план с коррумпированми судами КС и местными олигархами, годами собирали компромат и сотрудников ! И сейчас пришло время сюрпризов, и я думаю их ещё много будет, так как честных судов в Украине почти нет.
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30.10.2020 02:25 Відповісти
4 были против.
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29.10.2020 21:59 Відповісти
Их в хорошие гробы.
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29.10.2020 22:03 Відповісти
Ні. Їх залишимо. Щоб було кому судити цих паскуд продажних.
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29.10.2020 22:28 Відповісти
)))
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29.10.2020 23:44 Відповісти
Еще 3 миллиона ей подарила 81-летняя мать.

"О сколько нам открытий чудных готовит решенье судей" У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 1298
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30.10.2020 00:19 Відповісти
завидуешь размерам пенсий? какие судьи такое и окружение
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30.10.2020 09:40 Відповісти
У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 2862 Сепарско коррупционное отродье -- все миллиардеры до единного !!! Каждого проверить запакованны на 10 жизней --- враги НАРОДА УКРАИНЫ
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30.10.2020 01:21 Відповісти
Не всех. 4 судьи, три из которых были назначены по квоте Порошенко, проголосовали против отмены декларирования.
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30.10.2020 08:01 Відповісти
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
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30.10.2020 08:25 Відповісти
Все они там одинаковые. Слава судебной реформе! У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 4434
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29.10.2020 21:53 Відповісти
Слав 3э судебной реформы
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29.10.2020 22:00 Відповісти
так то-ж петя вроде этих судей назначал? У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 7832
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29.10.2020 22:12 Відповісти
Порошенко назначил четырех судей,которые проголосовали против...зесрань,вы реально такие тупые,что даже с сотого раза не врубаетесь?даже не понятно как вы начальную школу закончили
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29.10.2020 22:17 Відповісти
Да по большому счету нищеброд в те кресла вряд ли когда попадет. Ну разве что по иронии судьбы.
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29.10.2020 21:54 Відповісти
та не...там и ирония судьбы перекуплена)))
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29.10.2020 21:56 Відповісти
У этих тварей кресла передаются по наследству..Через лет надцать сядет в него такое же гнильё,как и мамочка.
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29.10.2020 21:58 Відповісти
Их просто критически необходимо частично убить, частично посадить...
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29.10.2020 21:54 Відповісти
Цука вони падали вже й не ховаються.
А ви їх рішенням дивуєтесь.
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29.10.2020 21:54 Відповісти
судья имеет 4 млн зарплатой за 2019 год ....)))) (по 330 000 в мес)
и какого ж *** ей не хватало????
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29.10.2020 21:54 Відповісти
примерно на 60 000 $ (в год) меньше чем судья в Верховном Суде США!
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29.10.2020 21:58 Відповісти
В сша ввп в 200 с лишним раз больше,чем в Украине
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30.10.2020 10:42 Відповісти
Конституционный суд Украины фактически вынес решение, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины.
Тем самым, официально КС именем Украины узаконил коррупцию на всей территории Украины.
Дожились.
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29.10.2020 21:54 Відповісти
Всё непосильными взятками нажила.
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29.10.2020 21:55 Відповісти
Не КСУ а какой то филиал кооператива "Озеро" У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 1887
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29.10.2020 21:56 Відповісти
в нашей стране, кто не работает, ничего не производит, тот хорошо ест У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 6918
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29.10.2020 21:57 Відповісти
Все скрепно, как в путистане
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29.10.2020 21:57 Відповісти
От вам і підстави прибрати цих суддів. Прошерстити всіх, хто за проголосував. Точно знайдеться прихована рухомість/нерухомість.
Втім, янелоху це не допоможе.
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29.10.2020 21:58 Відповісти
Да ужэ РЕАЛЬНО ПОМОГЛО..
Это НАРИДУ опять - ........
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29.10.2020 22:02 Відповісти
Ну.... НАРІД цього бажав, міряв самозакохано. Навіть клована президентом зробив і в раду майже 300 телепнів просунув. У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 2910
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29.10.2020 22:10 Відповісти
А шевелюра - то у неё седая ... . ****** спецом мабуть не красила , шоб на кадрах внушитєльнєй все вигляділо .. .
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29.10.2020 22:01 Відповісти
У одного земля в Крыму, у другой муж в РФ. А еще эти сволочи что-то говорят про "внешнее управление". Вот оно - настоящее внешнее управление.
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29.10.2020 22:02 Відповісти
нехай готують руці під кайдани
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29.10.2020 22:03 Відповісти
Что им угрожает?
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29.10.2020 22:04 Відповісти
У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 8316 У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 8085
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29.10.2020 22:16 Відповісти
Судді КС -мають недоторканість! Тому й плюють всім нам в обличчя! Замість білбордів з Пальчевським (їх духовним братом)-розвішати по всій країні з написом
" Вбивці й душогуби України! Зрадники і політичні хвойди"!
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30.10.2020 08:31 Відповісти
Реєстрових "націоналістів" Вам у стрічку
У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 3260
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29.10.2020 22:05 Відповісти
Цей персонаж більше ніж півроку не має стосунку до націоналістів.
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29.10.2020 23:10 Відповісти
да то она насосала.. то не коррупция! У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 2790
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29.10.2020 22:08 Відповісти
Це п*здец
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29.10.2020 22:08 Відповісти
А зачем вообще этот КС для Украины ? Что бы платит из кармана украинцев по 4 миллионов гривен в год не известно кому и за что ? Вот в Дании вообще его нет .
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29.10.2020 22:11 Відповісти
Во многих странах его нет.
Есть верховный суд, а вопросы конституционности тех или иных законодательных актов, решает президент, который потому и называется гарант Конституции.
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29.10.2020 22:18 Відповісти
У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 6952 У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 8004
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29.10.2020 22:11 Відповісти
https://www.youtube.com/

..
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29.10.2020 22:12 Відповісти
Но нет.
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29.10.2020 22:16 Відповісти
У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 8587 У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 8502
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29.10.2020 22:14 Відповісти
Есть возможность под микроскопом тотально проверить всю подноготную антиконституционного суда, а по результатам, которые уже есть, крупную предьяву власти и верховной раде,без вариантов с привлечением международных институтов, по всей судебной системе и законодательству о ней, включая дебильный портновский кодекс. Бюджет вырастет вдвое, если не больше.
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29.10.2020 22:17 Відповісти
Адрес дали бы при перевороте власти знать куда идти )))
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29.10.2020 22:18 Відповісти
1 сент. 2020 г. - Перечислены пенсии 1,6 млн пенсионеров. С 1 сентября действует Закон Украины от 25.08.2020 г. № 822-ІХ, У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 9579
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29.10.2020 22:18 Відповісти
У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 669 У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 6959
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29.10.2020 22:26 Відповісти
Розстріляти цих с ц у к.
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29.10.2020 22:32 Відповісти
Паскуди. Вирішили своє хабарництво і корупцію законом прикрити.
Зараз з них все витрясуть. Е-декларація їм раєм здасться.
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29.10.2020 22:34 Відповісти
"Зараз з них все витрясуть." У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 7737
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29.10.2020 22:48 Відповісти
Гражданин РФ))))) Не КСУ а пятая колоннна! Да уж если Зеля и тут ничего не сделает, то царствовать ему осталось очень недолго!
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29.10.2020 22:41 Відповісти
Та то чудо й посадили в крісло президента, щоб нічого в цьому напрямку не робилося.
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29.10.2020 22:47 Відповісти
Самое лучшее решение было бы, это всем прилюдно руки отрубить, и пусть живут помнят об этом. И к черту эти этические нормы, раз отрубил, и другим не повадно будет.
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29.10.2020 22:42 Відповісти
"Ломатєль" сістєми...
У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 3726
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29.10.2020 22:46 Відповісти
Сразу вспомнился первый пункт "опроса" от Клована - давай, вова, начинай! У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 7877
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29.10.2020 22:51 Відповісти
в таких случаях, когда шо не по нем, наш рыжий нашел отличный отзвон - "fake news",

без малейших намеков оправдать свое утверждение, от просто "fake news" и фсе.
такой наш, рыший ихтамнетик
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29.10.2020 22:59 Відповісти
Майдан-2013/14 был против мусорского беспредела, следующий майдан будет против судейского беспредела.
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29.10.2020 23:04 Відповісти
мда, Х#йло имел всех судей, всю оборонку и всех "наших" "власть имущих" (в принципе, как видим, пока ничего не поменялось и само вряд ли поменяется) но решил расстрелять 14000 украинцев на Донбассе и оккупировать Крым, ну и по-мелочи там, боинг, химоружие и т.п.
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29.10.2020 23:08 Відповісти
Убогая зацепка за то что квартира на мужа гражданина другой страны. Но он указал квартиру, не сказано в какой декларации---верней для отчёта в какой стране? Хотя есть очень старая истина по имуществу супругов---всё совместно нажитое! Или за дураков всех держат---или так и есть. Но речь то о нас!
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29.10.2020 23:24 Відповісти
Господи ну невже не знайдеться на цій нещасній землі УКРАЇНЦЯ, який почне зачищати усю цю кацапську окупаційну нечисть?..
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29.10.2020 23:32 Відповісти
Я же сказал, что вся эта катавасия - спецоперация ФСБ по дестабилизации ситуации в Украине.
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30.10.2020 00:08 Відповісти
Судьи КСУ срут на головы украинцам и тем самым повышают ставки.
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30.10.2020 00:46 Відповісти
СБУ Баканова дремлет? Или на прикормке у агента кремля КГБ медведчука и РФ?! У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 5515
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30.10.2020 02:29 Відповісти
Ага, и только сейчас прозрели... Грустно.
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30.10.2020 02:48 Відповісти
Вот вам и российские консервы в украинских судах и правоохранительных органах. Именно они и правят в Украине, именно через них решаются интересы Рашки прямо в Украине. Дайте им своих прокуроров и судей - и им больше ничего не нужно.
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30.10.2020 03:05 Відповісти
У меня нет слов. Я е...у, извините за мат. Такие чувства! Как такое может быть? Муж у этой курицы: гражданин страны-агрессора. Она сидит в КС и принимает важные государственные законы. Как такое б...во понимать? Куда эта гребанная сбу опять подевалась? Снова каналы вывоза сигарет на Закарпатье перекрывает?..
Я, фуею....
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30.10.2020 03:32 Відповісти
СБУ занята на 7-м километре стрижкой китайцев, им не до ваших вопросов, за это не заплатят
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30.10.2020 07:42 Відповісти
картина нідерландського живописця Герарда Давида

Здирання шкіри з продажного судді

У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 5055
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30.10.2020 07:40 Відповісти
Господи, де я живу. А ще ж і податки сплачую.
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30.10.2020 08:32 Відповісти
У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн - Цензор.НЕТ 8500
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30.10.2020 09:35 Відповісти
Гарна стаття світить "за використання службового становища в особливо великих розмірах"
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30.10.2020 09:36 Відповісти
У суддьи КС муж гражданин РФ, окуеть......
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30.10.2020 10:46 Відповісти
 
 