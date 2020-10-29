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Білорусь (5969) кордон (3111) МВС (2877)

Слідкуйте за оновленнями на сайті, - МЗС звернувся до українців, які планують відвідати закриту для наших громадян Білорусь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Слідкуйте за оновленнями на сайті, - МЗС звернувся до українців, які планують відвідати закриту для наших громадян Білорусь

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які планують відвідування Білорусі, стежити за оновленням інформації на сайті міністерства і за необхідності звертатися на гарячу лінію українського посольства в Республіці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Рекомендуємо громадянам, які планують подорож до Республіки Білорусь, слідкувати за оновленням інформації на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua та, у разі потреби, звертатися на цілодобову "гарячу лінію" Посольства України в Білорусі (+375) 25 60 311 84 або МЗС України: (+38) 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі дипвідомства підкреслили, що обмеження (на в'їзд) не поширюються на співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, документованих дипломатичними і службовими паспортами, водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, а також членів поїзних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Також дивіться: Білорусь закрила на в'їзд кордон з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, - ЗМІ. ФОТО

Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Білорусь ввела обмеження на в'їзд на кордоні з Україною через Covid-19.

Крім того, Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що тимчасово обмежується в'їзд на територію республіки через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі.

Читайте також: Білорусь обмежила в'їзд з України через Covid-19, - Держприкордонслужба
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Топ коментарі
+5
За чем там следить, и так всё понятно.
Лукашенко решил создать резервацию-бантустан из Беларуси, закрыв границу с цивилизацией - Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, оставив открытую границу с ордой-рашкой.
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29.10.2020 22:07
+2
Там очевидно будут публиковать список мест где можно получить дубиной по голове от людей в балаклавах и без опознавательных знаков?
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29.10.2020 22:09
+2
Кому потрібна та Бульборусь з хороводами?
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29.10.2020 22:17
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За чем там следить, и так всё понятно.
Лукашенко решил создать резервацию-бантустан из Беларуси, закрыв границу с цивилизацией - Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, оставив открытую границу с ордой-рашкой.
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29.10.2020 22:07 Відповісти
Лукашенко сделал то, что давно сделали в Европе. При чём тут резервация...
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30.10.2020 07:52 Відповісти
Там очевидно будут публиковать список мест где можно получить дубиной по голове от людей в балаклавах и без опознавательных знаков?
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29.10.2020 22:09 Відповісти
сісьтєма "ніпєль" проти ужоса Майдана
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29.10.2020 22:10 Відповісти
т.е как бы "не рекомендуем" не прозвучало ???
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29.10.2020 22:13 Відповісти
Кому потрібна та Бульборусь з хороводами?
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29.10.2020 22:17 Відповісти
Вводите симметричные меры, зероды.
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29.10.2020 22:20 Відповісти
на танках туда в гости.....
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29.10.2020 22:22 Відповісти
Нах? Литва есть, это их земля.
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29.10.2020 22:23 Відповісти
Да туда сейчас может поехать либо умалишенный либо прокацапленный.
Украинский паспорт - красная тряпка для любителей тараканов и можно совершенно случайно стать террористом и посидеть лет 15 де-нить в районах крайнего Севера путинистана
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29.10.2020 22:26 Відповісти
Это такой дешёвый способ отвлечь внимание от протестов. На этой неделе новый виток репрессий - увольнение участвовавших в акциях студентов и преподавателей. Терпению белорусов нет предела. Лукашенко слабый диктатор. Но даже россияне раньше про майдан/запад писали, теперь посмеиваются. Белорусы даже не анти-киргизы, какие то бесплотные эльфы. Никто не хочет драться и это удручает.(
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29.10.2020 22:32 Відповісти
Ну почему же никто? Омон очень даже хочет. Правда не драться, а избивать. Но они же тоже белорусы?
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29.10.2020 22:35 Відповісти
Они тоже сачкуют. Ролики посмотреть с протестов. Вдесятером за одним, двумя бегут. Чуть намёк на сопротивление митингующих, быстро сматываются. Здесь все слабые: диктатор, омон, слабее всего народ! Час назад под окнами шла колонна человек 50, с бчб флагом. Кричали: крыса уходи. Не уйдёт...
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29.10.2020 22:53 Відповісти
следить за обновлениями на сайте надо - планировать туда ехать - нет.
ну разве шо очень хочется в лукавой тюрьме посидеть, тода с богом...
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29.10.2020 22:37 Відповісти
а что следить если они ниче не слышали и не знают
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29.10.2020 23:27 Відповісти
Nikto tam i tak nejezdil s Litvi.Teper vizu 1 automobil v den gde to 2 s Litvy k nim,a s nix na 100 raz bolse.Furi jedut no i ix ne mnogo
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30.10.2020 09:32 Відповісти
 
 