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Мер Новгорода-Сіверського Бондаренко, який за попередніми даними знову перемагав на місцевих виборах, помер від COVID-19

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Мер Новгорода-Сіверського Бондаренко, який за попередніми даними знову перемагав на місцевих виборах, помер від COVID-19

Мер Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус. Бондаренко, за попередніми даними, перемагав на виборах мера.

Про це повідомив секретар Новгород-Сіверської міської ради Юрій Лакоза, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Бондаренко мав підтверджений діагноз - COVID-19. У нього була двостороння пневмонія.

Мер Новгорода-Сіверського Бондаренко, який за попередніми даними знову перемагав на місцевих виборах, помер від COVID-19 01
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