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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Луцьк (363) місцеві вибори (1000)

Луцький виборчком офіційно заявив, що на виборах мера міста відбудеться другий тур

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Луцький виборчком офіційно заявив, що на виборах мера міста відбудеться другий тур

В Луцьку відбудеться другий тур на виборах міського голови. У ньому зійдуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Volynpost.com.

Сьогодні глава міськвиборчкому оголосив результати. У першому турі переміг кандидат від партії "За майбутнє" і колишній радник мера Ігор Поліщук з 32,47% голосів. На другому місці самовисуванець Богдан Шиба - 13,14% голосів.

За підсумками засідання, глава Луцької ТВК Марія Парфенюк оголосила про проведення другого туру виборів міського голови 15 листопада.

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Луцкий избирком официально заявил, что на выборах мэра города состоится второй тур - Цензор.НЕТ 6123
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29.10.2020 23:29 Відповісти
Зачем голосовать за Полищука который является марионеткой бандита Палицы, только за то, что его каждый день в течении 2-лет показывали по Аверсу вместе с Шарием.
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30.10.2020 01:37 Відповісти
Лучше Шиба, а Палицу (правая рука Коломойского) гнать из политики надо.
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30.10.2020 01:38 Відповісти
Здуріти можна. Волиняки голосують за Коломойшу.
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30.10.2020 02:51 Відповісти
А вы над Харьковом смеетесь у нас хоть Гепа сам по себе!
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30.10.2020 06:58 Відповісти
 
 