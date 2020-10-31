"Стався колапс", - НАЗК заявляє, що рішення КС зупинило всі призначення в держоргани
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Рішення Конституційного Суду України призвело до колапсу системи, коли жодне нове призначення на посаду не може відбутися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 жовтня повідомив "Громадському радіо" заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Роман Сухоставець.
За його словами, перед призначенням на державну посаду є процедура спеціальної перевірки НАЗК. Він зазначив, що спеціальна процедура залишилася, але КСУ скасував статтю 12, яка регулювала питання можливості надання доступу до різних баз даних і реєстрів, завдяки яким НАЗК проводило спецперевірку.
"Якщо чиновник вперше йде на держслужбу, він подає кандидатську декларацію, якщо не вперше, НАЗК вивчає його попередні декларації. Інструментом для цього були бази даних і реєстри, до яких агентство мало доступ. Рішення КСУ перекреслило наш доступ до них. Зараз ми навіть не можемо направити письмовий запит тим чи іншим органам, щоб взяти інформацію про людину, яка потрібна для проведення спеціальної перевірки", - розповів він.
Сухоставець пояснив, що без висновку НАЗК не можна призначити людину на посаду згідно із законом, оскільки процедура перевірки є обов'язковою.
"Насправді стався колапс, жодне призначення не може відбутися", - заявив він.
Категорії посад, за якими повинні проводити спецперевірки, - це держслужбовці категорії А і В, судді, прокурори, слідчі, голови ОДА, РДА і їхні заступники, керівники держпідприємств, частина людей - переможці місцевих виборів, зазначив Сухоставець.
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Произошёлпроизвели коллапс.
А вот Зеленский пацан и ведёт себя как пацан.Он не клоун как многие говорят он ПАЦАН.После года у власти ведёт себя как испуганный человечек и не видит элементарных процессов.Он не президент он нулевой.Страну начало шатать.Тут нужен человек с сильным влиянием на службы и хорошим умом.И главное повторюсь который раз ОПЗЖ Шарии и прочая мразь должна была удавлена на корню.Комуняков задавили а этих прищей нет включили демократию и теперь этой гной лезет.Хотя Медведчука и его суку нада было реально валить по всем позициям.Мы сами себе привезли проблемы.
Страной рулит пятая колонна кремля !
А вот для чего им эта клоунада, я пока не пойму.
Но боюсь, что мы все офигеем, когда поймем ((
Вот как в Беларуси был протестный настрой, а из-за Тихановских и Алексеевых превратилось всё в хороводы три месяца.
Самый очевидный.
1. Зеленского ломают на коалицию с Медведчуком, которому он отдаст всю власть окончательно. Ермак не нужен и прочие прилипалы. Новый премьер сюда же и т.д.
2. Более коварный план по давлению на суд, чтобы пропихнуть положения, типа, Донбасса на условиях России и прочую ересь.
Или что-то среднее. Кроме того, любители ловить рыбку в мутной воде чувствуют кровь и оживились.
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