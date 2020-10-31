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Новини Політика України Конституційна криза
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КС (1154) призначення (1019) НАЗК (1167) Сухоставець Роман (2)

"Стався колапс", - НАЗК заявляє, що рішення КС зупинило всі призначення в держоргани

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення Конституційного Суду України призвело до колапсу системи, коли жодне нове призначення на посаду не може відбутися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 жовтня повідомив "Громадському радіо" заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Роман Сухоставець.

За його словами, перед призначенням на державну посаду є процедура спеціальної перевірки НАЗК. Він зазначив, що спеціальна процедура залишилася, але КСУ скасував статтю 12, яка регулювала питання можливості надання доступу до різних баз даних і реєстрів, завдяки яким НАЗК проводило спецперевірку.

"Якщо чиновник вперше йде на держслужбу, він подає кандидатську декларацію, якщо не вперше, НАЗК вивчає його попередні декларації. Інструментом для цього були бази даних і реєстри, до яких агентство мало доступ. Рішення КСУ перекреслило наш доступ до них. Зараз ми навіть не можемо направити письмовий запит тим чи іншим органам, щоб взяти інформацію про людину, яка потрібна для проведення спеціальної перевірки", - розповів він.

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Сухоставець пояснив, що без висновку НАЗК не можна призначити людину на посаду згідно із законом, оскільки процедура перевірки є обов'язковою.

"Насправді стався колапс, жодне призначення не може відбутися", - заявив він.

Категорії посад, за якими повинні проводити спецперевірки, - це держслужбовці категорії А і В, судді, прокурори, слідчі, голови ОДА, РДА і їхні заступники, керівники держпідприємств, частина людей - переможці місцевих виборів, зазначив Сухоставець.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Вообще всем юным политикам я напомню, что последние пять лет при Порошенко это, наверное, самые стабильные годы в стране. Когда власть не была разборкой кланов и не было институциональных кризисов. Всё работало как часы. И при Януковиче, и при Ющенко, и при Кучме творился феерический бардак. Сейчас это возвращается.
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30.10.2020 00:13
+18
До влади прийшла шпана.
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30.10.2020 00:06
+17
"Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы - Цензор.НЕТ 8065
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30.10.2020 00:08
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До влади прийшла шпана.
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30.10.2020 00:06 Відповісти
Произошёл произвели коллапс.
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30.10.2020 00:08 Відповісти
Коллапционный Суд
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30.10.2020 00:09 Відповісти
"Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы - Цензор.НЕТ 8065
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30.10.2020 00:08 Відповісти
Он - не лох, он лохов грабит и ссыт им в очи.
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30.10.2020 00:11 Відповісти
Мы на пороге конституционного кризиса ребята. И завтрашние посиделки этого не изменят. Всё-таки какую стабильную систему власти оставил стране Порошенко, а теперь её снова будет шатать.
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30.10.2020 00:10 Відповісти
Вообще всем юным политикам я напомню, что последние пять лет при Порошенко это, наверное, самые стабильные годы в стране. Когда власть не была разборкой кланов и не было институциональных кризисов. Всё работало как часы. И при Януковиче, и при Ющенко, и при Кучме творился феерический бардак. Сейчас это возвращается.
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30.10.2020 00:13 Відповісти
Так зелёные человечки в Киеве не для того чтобы делать Украине хорошо.
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30.10.2020 00:16 Відповісти
Я про то что запас управляемости падает. Тут скорее неумение руководить страной, а не что-то иное.
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30.10.2020 00:18 Відповісти
Неумение, говоришь? "Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы - Цензор.НЕТ 3078
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30.10.2020 00:19 Відповісти
Да. Потому что управлять не так просто как кажется.
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30.10.2020 00:20 Відповісти
С 15 по 19 год я почти не интеросовался политикой. Так как в нормальной стране политика не интересна. Всё работает само, нужно просто не трогать. Но после прихода Зеленского он начал всё ломать. Теперь дошел до суддей. Ну вперед.
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30.10.2020 00:17 Відповісти
Порох ещё тот удод.Но соглашусь что Порох мог бахнуть кулаком об стол и он был реально президентом.Пороха даже враги уважают ,ненавидят но уважают..Вытянуть страну с нулевым бюджетом и без армии в стабильную среду.Но он не понял дальше что с этим всем делать.А ЗЕ этого никто не уважает даже военные

А вот Зеленский пацан и ведёт себя как пацан.Он не клоун как многие говорят он ПАЦАН.После года у власти ведёт себя как испуганный человечек и не видит элементарных процессов.Он не президент он нулевой.Страну начало шатать.Тут нужен человек с сильным влиянием на службы и хорошим умом.И главное повторюсь который раз ОПЗЖ Шарии и прочая мразь должна была удавлена на корню.Комуняков задавили а этих прищей нет включили демократию и теперь этой гной лезет.Хотя Медведчука и его суку нада было реально валить по всем позициям.Мы сами себе привезли проблемы.
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30.10.2020 01:31 Відповісти
Порошенко не шел на конфликт. Он даже когда Раду распустили, то он сказал что решение суда надо исполнять. Также он действовал когда был презом. Он не устраивал войнушки. А сейчас началось перетягивание каната.
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30.10.2020 01:39 Відповісти
в квитни 2019го.
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30.10.2020 00:15 Відповісти
На утро узнаем ,что и Президент уже не Президент, а зам Председателя кооператива"Озера" "Произошел коллапс", - НАПК заявляет, что решение КС остановило все назначения в госорганы - Цензор.НЕТ 3978
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30.10.2020 00:16 Відповісти
Не подолавши внутрішнього ворога - зовнішнього не здолати. Якщо не ми його - то ворог однозначно знищить нас! Нам має бути пофіґ - стать, вік, національність, громадянство ворога й зрадників. Єдина форма гуманізму до ворога - прикопати його труп. Це має стати національною ідеєю Українців !!! (с)
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30.10.2020 00:17 Відповісти
Только у нас много врагов и суддьи не самые главные из них.
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30.10.2020 00:18 Відповісти
Чемадан - вакзал - расия - нах --
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30.10.2020 00:18 Відповісти
Бардак в стране полнейший ?
Страной рулит пятая колонна кремля !
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30.10.2020 00:19 Відповісти
короче, ребята, судя по разной информации, завтра под КСУ будет организованная клоунада Коломойского и ОПЗЖ.
А вот для чего им эта клоунада, я пока не пойму.
Но боюсь, что мы все офигеем, когда поймем ((
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30.10.2020 00:25 Відповісти
Я думаю всё просто. Попытка перехватить инициативу и сделать ситуацию контролируемой, слить процесс - выставить нужные лозунги и прочее.
Вот как в Беларуси был протестный настрой, а из-за Тихановских и Алексеевых превратилось всё в хороводы три месяца.
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30.10.2020 00:27 Відповісти
Они будут кричать что в стране слабый Президент ,и что нужно выбрать в Президенты Бойко, а Премьером Мертветчука и что война закончилась и что Крым не Рим.
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30.10.2020 00:32 Відповісти
Кризис может привести к новым выборам. Но это не сегодня произойдет. Когда ситуация станет неуправляемой, то такое бывает. Даже в странах, типа, Франции. Пока рано говорить.
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30.10.2020 00:35 Відповісти
К этому Кремль и подводит методично.
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30.10.2020 00:40 Відповісти
Кремль всё устраивает. Они имеют дурачка, которому можно пропихнуть что угодно и своих агентов на всех должностях. Зачем им это менять?
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30.10.2020 00:43 Відповісти
Это уже все нормальные люди поняли...скорей всего зажопники с беней хотят зебобу снести -выборы у них не ах,а Порох набирает силу...выжидать дальше им смерти подобно
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30.10.2020 00:35 Відповісти
Тут есть несколько вариантов.
Самый очевидный.
1. Зеленского ломают на коалицию с Медведчуком, которому он отдаст всю власть окончательно. Ермак не нужен и прочие прилипалы. Новый премьер сюда же и т.д.
2. Более коварный план по давлению на суд, чтобы пропихнуть положения, типа, Донбасса на условиях России и прочую ересь.

Или что-то среднее. Кроме того, любители ловить рыбку в мутной воде чувствуют кровь и оживились.
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30.10.2020 00:38 Відповісти
После выборов. Это попытка определить границы нового расклада. Может это фальстарт, но я думаю что это первый ход. Партия будет долгой и непредсказуемой для её участников.
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30.10.2020 00:39 Відповісти
за незаконный роспуск рады надо ещё зелю отменить
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30.10.2020 00:40 Відповісти
Если вспомнить что тот самый Тупицкий или кто там отменил Раду потому что Порошенко мешал ему мутки творить и он сделал просто назло, то становится очень смешно.
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30.10.2020 00:41 Відповісти
с первым коллапсом вас зебики
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30.10.2020 00:45 Відповісти
Избиратели зебилов-молодежь, сидящая в телефонах, сумасшедшие бабушки, люмпены, которых огромадное количество. Этой прослойке глубоко наплевать на такие сложности. У них все просто. Пензию -вынь, да положь. Мама с папой денег на тусовку даст. Бутылку всегда найдешь-че-нить украв. Поэтому назначает кто то куда то, не назначает-"какая разница!" Кварталы давай! Зеля-жги!
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30.10.2020 00:46 Відповісти
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за неправдиве декларування свідчить про існування плану руйнування основ української державності
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30.10.2020 00:56 Відповісти
КС фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок. https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271625/
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30.10.2020 00:59 Відповісти
СТРАНА UA-ОПЗЖ зробило заяву про те, що прийшов час змінити курс країни й відновити її незалежність ! ОСЬ ТАК! Данілов знає що каже .
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30.10.2020 01:06 Відповісти
Данилова и опзж за пречендали подвесят.Они не понимают что творят.Майдана больше не будет.Там на верху и идиоты пори власти не понимают на какой пороховой бочке сидят.Страна в войне и при этом кучу людей с боевым опытом.Которые не бояться взять оружие.Не дай бог это всё пойдёт в ход.Майдан отдыхать будет.
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30.10.2020 01:24 Відповісти
Дійсно . Це вистава з сасіданням РНБО виступом ЗЕленського , який херово грає своє занепокоєння на фоні проганих виборів для свого володаріння країною ... Нахрін йому країна де він вже не СЦАР!
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30.10.2020 02:31 Відповісти
Есть ещё один вариант выхода из ситуации, - Голобородько идет в КС как в фильме в ВР. (иронизирую ибо в жизни не так как в фильме).
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30.10.2020 07:03 Відповісти
Этих гадов нада пожизненно судить как госизменаи с конфискацией всего имущества всей родни.И немедленно сменить судей.
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30.10.2020 01:21 Відповісти
А не произошел этот "добропорядочный коллапс" из-за результатов местных выборов? Возможно в случае победы СН этого коллапса и не случилось. А так фактически парализованы действия местных властей.
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30.10.2020 06:55 Відповісти
произошёл необъяснимый катаклизьм
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30.10.2020 08:25 Відповісти
То, може, це кваліфікувати як диверсію проти держави і всіх на нари.
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30.10.2020 09:17 Відповісти
Павешайте публично причастных к коллапсу и все дела.
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30.10.2020 14:06 Відповісти
 
 