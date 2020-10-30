Двоє воїнів були поранені на Донбасі внаслідок обстрілів увечері 29 жовтня, - українська сторона в Тристоронній контактній групі
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Увечері 29 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі зафіксовано низку обстрілів, унаслідок яких було поранено двох українських військовослужбовців, а українська сторона використовувала контрольний механізм у рамках Тристоронньої контактної групи для повернення до режиму тиші.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці делегації України в ТКГ.
"Сьогодні, 29 жовтня, в 20.40 було отримано інформацію про обстріл з напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї. Негайно через контрольний механізм, створений у рамках діяльності Тристоронньої контактної групи, українською стороною було повідомлено представників СММ ОБСЄ та заведено режим тиші на 21.00. Майже одночасно (о 21.41) отримано інформацію про обстріл на цьому ж напрямку з використанням РПГ. Був використаний той самий координаційний механізм і знову заведено режим тиші. О 21.45 отримано інформацію щодо поранення військовослужбовця одного з наших з’єднань", - наголошується в інформації.
Також 29 жовтня о 21.40 в районі Золотого-4 в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) дістав легке поранення ще один український військовослужбовець.
"Зараз нашим пораненим військовослужбовцям надано кваліфіковану медичну допомогу, їхній стан задовільний", - зазначили в українській делегації.
Українська сторона направила письмову ноту на СММ ОБСЄ, в якій, зокрема, вимагає негайної реакції Місії ОБСЄ на поточну ситуацію на лінії розмежування з метою змусити окупаційні збройні формування негайно припинити ескалацію збройного конфлікту і виконувати досягнуті домовленості. Збройні сили України вогонь не відкривали.
Будь ласка, зачекайте...
Правда, зебобики?
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"Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений"
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хоть кто то может мне перевести ету зеленую ***** на любой язык?
шо мы всегда используем и все равно несем потери?
и самое - "координационный контрольный механизм"? - в него и палить надо хлопцы....
в жизни не слышал - хлопцы.... - зеленые вас *********.
Якийсь постійно діючий "зелений коридор."