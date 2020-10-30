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Двоє воїнів були поранені на Донбасі внаслідок обстрілів увечері 29 жовтня, - українська сторона в Тристоронній контактній групі

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двоє воїнів були поранені на Донбасі внаслідок обстрілів увечері 29 жовтня, - українська сторона в Тристоронній контактній групі

Увечері 29 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі зафіксовано низку обстрілів, унаслідок яких було поранено двох українських військовослужбовців, а українська сторона використовувала контрольний механізм у рамках Тристоронньої контактної групи для повернення до режиму тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці делегації України в ТКГ.

"Сьогодні, 29 жовтня, в 20.40 було отримано інформацію про обстріл з напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї. Негайно через контрольний механізм, створений у рамках діяльності Тристоронньої контактної групи, українською стороною було повідомлено представників СММ ОБСЄ та заведено режим тиші на 21.00. Майже одночасно (о 21.41) отримано інформацію про обстріл на цьому ж напрямку з використанням РПГ. Був використаний той самий координаційний механізм і знову заведено режим тиші. О 21.45 отримано інформацію щодо поранення військовослужбовця одного з наших з’єднань", - наголошується в інформації.

Також 29 жовтня о 21.40 в районі Золотого-4 в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) дістав легке поранення ще один український військовослужбовець.

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"Зараз нашим пораненим військовослужбовцям надано кваліфіковану медичну допомогу, їхній стан задовільний", - зазначили в українській делегації.

Українська сторона направила письмову ноту на СММ ОБСЄ, в якій, зокрема, вимагає негайної реакції Місії ОБСЄ на поточну ситуацію на лінії розмежування з метою змусити окупаційні збройні формування негайно припинити ескалацію збройного конфлікту і виконувати досягнуті домовленості. Збройні сили України вогонь не відкривали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Ну так оружие подвезли, состав ротируют. Нужно тренироваться на украинских беззащитных целях. Безопасные учения в боевых условиях, когда в ответ не стреляют. Можно легко выполнять боевые задачи и отрабатывать маневры. Донбасс усилиями Зеленского стал идеальным полигоном для подготовки российских боевиков.
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30.10.2020 01:03
+12
зеремирие продолжается
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30.10.2020 01:00
+10
"Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины"
----------------
"Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений"
---------------------
хоть кто то может мне перевести ету зеленую ***** на любой язык?
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30.10.2020 01:41
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зеремирие продолжается
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30.10.2020 01:00 Відповісти
кончилось! ібо вибори мінулі
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30.10.2020 01:09 Відповісти
Ну так оружие подвезли, состав ротируют. Нужно тренироваться на украинских беззащитных целях. Безопасные учения в боевых условиях, когда в ответ не стреляют. Можно легко выполнять боевые задачи и отрабатывать маневры. Донбасс усилиями Зеленского стал идеальным полигоном для подготовки российских боевиков.
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30.10.2020 01:03 Відповісти
Мишенью в тире , под командованием гнилого недомерка -уклониста и его обслуги , в позорном генштабе предателя хомчака
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30.10.2020 07:10 Відповісти
напишіть в спортлото! в ОБСЕ вже писали ...
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30.10.2020 01:16 Відповісти
Та херня, это небоевые. и вообще - провокация порохоботов, ведь им выгодна война и торкговля на крови.
Правда, зебобики? Двое воинов были ранены на Донбассе в результате обстрелов вечером 29 октября, - украинская сторона в Трехсторонней контактной группе - Цензор.НЕТ 3399
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30.10.2020 01:23 Відповісти
"Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины"
----------------
"Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений"
---------------------
хоть кто то может мне перевести ету зеленую ***** на любой язык?
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30.10.2020 01:41 Відповісти
шо ето за такой волшебный координационный контрольный механизм,
шо мы всегда используем и все равно несем потери?
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30.10.2020 05:04 Відповісти
Попытаюсь, - принято решение на отвод бойцов из этих позиций, благо до Киева ещё далеко.
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30.10.2020 07:08 Відповісти
"принято решение на отвод бойцов из этих позиций"
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30.10.2020 07:18 Відповісти
кем принято - баран на отвод?
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30.10.2020 07:20 Відповісти
Ну явно же не "той стороной" и барану понятно.
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30.10.2020 07:39 Відповісти
наверно я тупой, но когда по тебе шмаляут нужно использовать все шо под рукой - автоматы, кулеметы, гранаты, связиста не переставать ногой пихать - арту давай, конь педальный - связывайся, связывайся, связывайся.....
и самое - "координационный контрольный механизм"? - в него и палить надо хлопцы....
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30.10.2020 07:47 Відповісти
Увы, такие действия не при этом главнокомандующем и иже с ним.
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30.10.2020 10:33 Відповісти
обезглавлена армия - обезглавлена страна.
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30.10.2020 12:19 Відповісти
Не вся страна, но как показала жизнь за последний год, безголового населения (к сожалению, из большей части народа) больше чем достаточно.
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30.10.2020 12:43 Відповісти
Я тоже сразу не могла понять.
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30.10.2020 01:55 Відповісти
То есть, мы не херачим в ответ, а жалуемся в ОБСЕ?
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30.10.2020 02:14 Відповісти
не херачим используем координационный контрольный механизм.
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30.10.2020 05:10 Відповісти
"Вогонь був "несистемний" та "неприцільний" - попали випадково, сп"яну... (В російському дореволюційному кримінальному законодавстві навть була така "пом"якшувальна" обставина - "убит пьяным делом"). Так що "перемир"я" продовжується...
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30.10.2020 04:37 Відповісти
до каких пор терпеть ,нашулришлепнутую власть,сколько наши воини ,будут мишенью,,,
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30.10.2020 05:35 Відповісти
зе бред по нам стреляют а мы звоним
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30.10.2020 06:03 Відповісти
большей муйни чем "координационный контрольный механизм"
в жизни не слышал - хлопцы.... - зеленые вас *********.
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30.10.2020 06:08 Відповісти
Как можно терпеть издевательства , это хуже рабства
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30.10.2020 07:13 Відповісти
"зато нее стреляют" (с) клован
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30.10.2020 07:45 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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30.10.2020 09:01 Відповісти
Двое раненных, которые в итоге умерли и еще двое пострадавших ( а как это, наверное все таки тоже раненные) И того четверо.
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30.10.2020 10:06 Відповісти
Як я зрозумів наших дітей вбивають, а командування з керівництвом країни скаржаться путіну.
Якийсь постійно діючий "зелений коридор."
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30.10.2020 14:33 Відповісти
 
 