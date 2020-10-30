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Івано-Франківськ (341) Марцінків (93) газорозподільні системи (13)

Невідомі в Івано-Франківську перекрили засувки на газопроводі, залишивши без газу 558 будинків, - мер

Новини Цензор.НЕТ Події

Невідомі в Івано-Франківську перекрили засувки на газопроводі, залишивши без газу 558 будинків, - мер

В Івано-Франківську невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі, внаслідок чого без газопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальні установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер міста Руслан Марцинків.

"29 жовтня о 22.30... від ВАТ "Івано-Франківськгаз" надійшло повідомлення про те, що в районі вул. Коновальця, Довженка, Мазепи, Дудаєва, Сочинського, Василишина, Шевченка, Дорошенка, Чорновола та с. Крихівці відбулося аварійне відключення споживачів від газопостачання (ймовірно, невідомими особами було перекрито засувки на розподільному газопроводі)", - написав він.

Він додав, що всього без теплопостачання 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальні установи.

Також у зв'язку зі зниженням тиску в системі газопроводів із вечора четверга призупинено роботу 5 котелень, які забезпечували теплопостачання багатоквартирних будинків і лікарень.

Мер міста зазначив, що встановленням місць відключення газопостачання займаються аварійні бригади ВАТ "Івано-Франківськгаз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківську через зливи і штормовий вітер підтопило вулиці й повалило дерева, - ДСНС. ФОТО
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Топ коментарі
+4
Переворот в Украине росССийскими "зелеными человечками" Зеленского. Второй этап диверсии по всей стране. Спите дальше пока вас не начнут убивать миллионами и не вывозит в Сибирь. Так было уже когда таким же образом уничтожили Украинскую Народную Республику (1918-1933).
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30.10.2020 01:35
+3
SURE, малолетки порезвились, бо остолопы не закрывают доступ к вентилям. Або алики-работяги , после ремонта забыли открыть.
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30.10.2020 02:34
+2
Вперед до Хаосу - мета приведення до влади ЗЕленського
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30.10.2020 01:32
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Вперед до Хаосу - мета приведення до влади ЗЕленського
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30.10.2020 01:32 Відповісти
От і я щойно побачив новину, так і здогадався, ну точно зелена шмаркля винна.
Які ж поросяботи передбачувані Неизвестные в Ивано-Франковске перекрыли задвижки на газопроводе оставив без газа 558 домов, - мэр - Цензор.НЕТ 4072
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30.10.2020 02:16 Відповісти
Что за бред ты несешь???
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30.10.2020 11:32 Відповісти
Переворот в Украине росССийскими "зелеными человечками" Зеленского. Второй этап диверсии по всей стране. Спите дальше пока вас не начнут убивать миллионами и не вывозит в Сибирь. Так было уже когда таким же образом уничтожили Украинскую Народную Республику (1918-1933).
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30.10.2020 01:35 Відповісти
SURE, малолетки порезвились, бо остолопы не закрывают доступ к вентилям. Або алики-работяги , после ремонта забыли открыть.
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30.10.2020 02:34 Відповісти
Теперь еще неделю не будет газа в домах, пока все квартиры не обойдут.
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30.10.2020 08:11 Відповісти
та це волонтери допомогають зе.кономити кошти громадян
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30.10.2020 08:23 Відповісти
Плата за " транспортировку" ОТМЕНЯЕТСЯ"
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30.10.2020 08:57 Відповісти
Интересно, кто, кроме самих газовиков, мог это перекрыть?
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30.10.2020 09:42 Відповісти
Так сами поставщики газа и газовики перекрыли. Сейчас есть повод обойти все квартиры и снять показания, а также вручить предупреждения о задолжености...
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30.10.2020 10:31 Відповісти
Порохоботы и тут Зеленского прилепили... тошно читать эту тупую газетенку...
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30.10.2020 11:33 Відповісти
А когда взрывать начнут? А то ЕС по СП-2 расслабляться начал.
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30.10.2020 13:27 Відповісти
 
 