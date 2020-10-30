Невідомі в Івано-Франківську перекрили засувки на газопроводі, залишивши без газу 558 будинків, - мер

В Івано-Франківську невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі, внаслідок чого без газопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальні установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер міста Руслан Марцинків.

"29 жовтня о 22.30... від ВАТ "Івано-Франківськгаз" надійшло повідомлення про те, що в районі вул. Коновальця, Довженка, Мазепи, Дудаєва, Сочинського, Василишина, Шевченка, Дорошенка, Чорновола та с. Крихівці відбулося аварійне відключення споживачів від газопостачання (ймовірно, невідомими особами було перекрито засувки на розподільному газопроводі)", - написав він.

Він додав, що всього без теплопостачання 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальні установи.

Також у зв'язку зі зниженням тиску в системі газопроводів із вечора четверга призупинено роботу 5 котелень, які забезпечували теплопостачання багатоквартирних будинків і лікарень.

Мер міста зазначив, що встановленням місць відключення газопостачання займаються аварійні бригади ВАТ "Івано-Франківськгаз".

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