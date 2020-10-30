У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко
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Один із керівників партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко натякнув про кадрові ротації голів облдержадміністрацій і в уряді найближчим часом.
"Наскільки я поінформований, є проєкти кадрових рішень і скоро вони будуть оприлюднені ... Там, де за системою показників, немає серйозних результатів глав ОДА, я думаю, що будуть рішення прийняті", - сказав Корнієнко в ефірі телеканалу "1+1" увечері в четвер, відповідаючи на питання, чи мають під собою підстави розмови про ротації голів облдержадміністрацій, членів Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Корнієнка, партія теж зробить висновки за підсумками виборчої кампанії на місцевих виборах.
"У січні будуть партійні з'їзди і ми там будемо ухвалювати певні кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів", - зазначив глава партії.
За словами Корнієнка, в кінці березня мають відбутися довибори в тих округах, де народних депутатів обрали до місцевих органів влади.
Він також повідомив, що народні депутати з фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович та Ігор Колихаєв з великою ймовірністю достроково припинять свої повноваження у Верховній Раді, оскільки вони обрані до місцевих органів влади.
Будь ласка, зачекайте...
он видимо так и делает уже года полтора как.
"Один из руководителей партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко" - неопрятный и вечно дедопохменный бомжара...
вашу римкину мать, не поможете однопартийцу сопьется же,
пропадет для партии и для народа...
ето цепочка спасения слуги по мягкому, без петли...
продолжай учить географию и без прогулов, мо когда и пригодится...
на самом деле ошибся я на 20 мин - було 8:25 - не те очки на нос напялил.
но ошибка была тока в 20 минут....
дайте бубенцу еще 100 дней - все будет....
корниенку я бы подлечил - пол года и белка - перспективы нет.
слуги превратились в панов - паны в слуг....
до позачергових виборів немає підстав...
Будуть планові чергові..
І припиніть надіятись,що Пєтю Україна знову пустить "на трон"..
При його Антирейтингу,котрий не зменшується..
Не думаю,що є хоч якісь шанси,варіанти, можливості для "Слуг Народу" покращити ситуацію на наступних вборах БЕЗ масових посадок корупціонерів з минулої влади,що сиділи "на Схемах"
Це вже фантастика :
І все одно все просрали.