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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ОДА (1541) звільнення (1511) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У

Один із керівників партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко натякнув про кадрові ротації голів облдержадміністрацій і в уряді найближчим часом.

"Наскільки я поінформований, є проєкти кадрових рішень і скоро вони будуть оприлюднені ... Там, де за системою показників, немає серйозних результатів глав ОДА, я думаю, що будуть рішення прийняті", - сказав Корнієнко в ефірі телеканалу "1+1" увечері в четвер, відповідаючи на питання, чи мають під собою підстави розмови про ротації голів облдержадміністрацій, членів Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Корнієнка, партія теж зробить висновки за підсумками виборчої кампанії на місцевих виборах.

"У січні будуть партійні з'їзди і ми там будемо ухвалювати певні кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів", - зазначив глава партії.

За словами Корнієнка, в кінці березня мають відбутися довибори в тих округах, де народних депутатів обрали до місцевих органів влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу", - член ТВК Плескач

Він також повідомив, що народні депутати з фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович та Ігор Колихаєв з великою ймовірністю достроково припинять свої повноваження у Верховній Раді, оскільки вони обрані до місцевих органів влади.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
нужен чуваку опохмел, но без перебора.
он видимо так и делает уже года полтора как.
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30.10.2020 01:46
+11
Зелені навіть не вважають за потрібне маскувати це відверте порушення законів, так само, як нахабно робив свої ''робочі'' поїздки зеленський заради агітації за свою партію за рахунок бюджета. Більш аморальної і безсоромної влади в Україні, здається, і не було.
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30.10.2020 02:51
+9
Ипать логика - губернатор не областными вопросами занимается, а работает тупо агитатором.. тупо агитатором на государственном обеспечении, используя при этом все возможные для него ресурсы и возможности..
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30.10.2020 01:47
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нужен чуваку опохмел, но без перебора.
он видимо так и делает уже года полтора как.
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30.10.2020 01:46 Відповісти
ЗеПартия - иуд , моральных и просто уродов , наркоманов , алкашей
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30.10.2020 07:03 Відповісти
Ипать логика - губернатор не областными вопросами занимается, а работает тупо агитатором.. тупо агитатором на государственном обеспечении, используя при этом все возможные для него ресурсы и возможности..
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30.10.2020 01:47 Відповісти
Зелені навіть не вважають за потрібне маскувати це відверте порушення законів, так само, як нахабно робив свої ''робочі'' поїздки зеленський заради агітації за свою партію за рахунок бюджета. Більш аморальної і безсоромної влади в Україні, здається, і не було.
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30.10.2020 02:51 Відповісти
Спробуйте читати не лише маніпулятивні заголовки.
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30.10.2020 06:23 Відповісти
Спробуй включить моск. Если потерял - купи свиной недорого
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30.10.2020 07:12 Відповісти
В тебе нема- ти собі і купляй.
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30.10.2020 07:24 Відповісти
Зеленський бєгло прочитав, що після рішення КСУ заблоковано призначенння на держпосади за результатами виборів... Як хто думає - він дійсно хвилюється за тих керівників які перемогла не від його партії!!! Чи не в його інтересах цей розвал країни!
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30.10.2020 01:49 Відповісти
есть подозрение, шо

"Один из руководителей партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко" - неопрятный и вечно дедопохменный бомжара...
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30.10.2020 01:49 Відповісти
слуги,
вашу римкину мать, не поможете однопартийцу сопьется же,
пропадет для партии и для народа...
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30.10.2020 01:53 Відповісти
Давайте сосен корабельных хороших и разных
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30.10.2020 01:55 Відповісти
корниенко - спецучереждение - год блевалова-лечения - в дворники на Боращговке - мемуары....
ето цепочка спасения слуги по мягкому, без петли...
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30.10.2020 02:04 Відповісти
у вас шо там за океаном, вечер пятницы уже? У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 280
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30.10.2020 02:25 Відповісти
четверга.... - 8:45 вечера..
продолжай учить географию и без прогулов, мо когда и пригодится...
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30.10.2020 02:29 Відповісти
Yar,
на самом деле ошибся я на 20 мин - було 8:25 - не те очки на нос напялил.
но ошибка была тока в 20 минут....
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30.10.2020 04:39 Відповісти
Я можу навіть для нього лікувальних грибів назбирать - завтра поїду по гриби, і знаю, де, в тому місці, ростуть білі гнойовики... З них, до кінця 60-х, робили витяжку, яку додавали алкашам у спиртне, щоб викликать відразу до алкоголю...
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30.10.2020 04:32 Відповісти
проект "беня" исполняется же - с оттяжками с трудом сюдом тудом
дайте бубенцу еще 100 дней - все будет....
корниенку я бы подлечил - пол года и белка - перспективы нет.
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30.10.2020 02:43 Відповісти
step daughter just on the picture took a look and her verdict - this guy no more with us...
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30.10.2020 02:50 Відповісти
Прямий контакт Березовця на Прямому - гості Дикий , Таран - відповіді на усі питання про банду Зеленського в історії з КСУ
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30.10.2020 03:21 Відповісти
ЦІкаво..згадка в студії про те,що 6 суддів -ставленики Порошкенко буде/була ? У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4633
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30.10.2020 08:55 Відповісти
от смотрю на ету спившуюся рожу и не могу отделаться от мысли , я же таким и копейки подбрасывал на пиво до 92...
слуги превратились в панов - паны в слуг....
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30.10.2020 04:58 Відповісти
"Для спиртного и наркотиков все равны - что президент, что бомж... Они на таланты, звания, регалии, положение и знакомства внимания не обращают...".
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30.10.2020 06:05 Відповісти
уже хочется бутылку шампаского открыть на его похоронах..
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30.10.2020 06:52 Відповісти
то есть где не использовался админ. ресурс тех уволят?))) демократия по зе
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30.10.2020 06:22 Відповісти
КС узаконил воров в законе,Зигзаг удачи У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9777слышь Донент,давай червонец,керосинку покупать буду...
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30.10.2020 06:42 Відповісти
Этот алкан непохмелённый даёт понять, что деньги зебильё всё равно украдёт- если не через Советы, так через глав ОДА. Следующие шаги зебилья читаются как 2х2: полномочия Советов урежут, а ОДА- увеличат.
У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1149
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30.10.2020 06:55 Відповісти
У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5061 У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7425
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30.10.2020 06:55 Відповісти
От насмішили. Трускавецький цирк нових державних махістрів випустив? У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8556
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30.10.2020 06:59 Відповісти
"Не рубите, мужики, не рубите. Не губите, мужики, не губите". Корабельные сосны берегите, кадровый голод же.
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30.10.2020 07:13 Відповісти
ВР в цьому складі підлягає розпуску. Монобл...дей в утіль.
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30.10.2020 07:23 Відповісти
порохоботи , ПРОСНІТЬСЯ.....

до позачергових виборів немає підстав...
Будуть планові чергові..

І припиніть надіятись,що Пєтю Україна знову пустить "на трон"..
При його Антирейтингу,котрий не зменшується..
У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5888
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30.10.2020 09:04 Відповісти
Це такі як ви створювали цей антирейтінг, але він розпипається прямо на очах, бо брехня довго не живе. Не турбуйся, все буде добре. Ще трішечки обкакається Вован і його молода команда і все стане на свої місця. Тримайтеся аби вас не ганяли їх мокрими, обісцяними штанами.
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30.10.2020 11:41 Відповісти
, в кінці березня мають відбутися довибори в тих округах, де народних депутатів обрали до місцевих органів влади.

Не думаю,що є хоч якісь шанси,варіанти, можливості для "Слуг Народу" покращити ситуацію на наступних вборах БЕЗ масових посадок корупціонерів з минулої влади,що сиділи "на Схемах"


Це вже фантастика :
У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 272
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30.10.2020 08:59 Відповісти
Зелена влада щойно визнала що використовувався адмінресурс.

І все одно все просрали.
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30.10.2020 09:18 Відповісти
Що вже пора міняти Вову? Навіть не думайте. Хай дебіли 73% добре наїдяться. Хай посидять без права виїхати за кордон, бо більшість їх там в Польщі і Чехії голосували під диктовку "братанів" із Білорусі і московитів за Зе. Хай бабулі, які з піною на губах кричали "апшори" за свою пенсію куплять тільки дві булки хліба і військові, які голосували навіть на передовій - отримають знову 1500 грн. зарплати, як була до 2014 року і звичайно кохані вчительки, які за обіцянку 4000 тисячі евро продали всю країну. Чого вони можуть навчити дітей безмозглі кури?
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30.10.2020 10:09 Відповісти
Тут один проект повинен бути: ідіть всі на куй разом з партійцями,підпартійцями- всі хто хоча б якесь мав відношення до зеленського- всі.
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30.10.2020 11:34 Відповісти
 
 