COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли понад 7,1 тис. осіб, захворіли - 545,9 тис. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 29 жовтня у світі зареєстрували 545 945 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Померли за добу - 7 172 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 45 347 як 700 випадків інфікування, з них 545 945 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 186 389 осіб, з них 7 172 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 32 995 952 особи.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна на 23-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
Топ коментарі
+2 Маугли
показати весь коментар30.10.2020 08:00
+1 Евгеньевич Євгенович
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+1 Vladimir Berbenets
показати весь коментар30.10.2020 08:09
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Ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
Коронавирус 2020 поделил человечество на тех, кто сознательно носит маски для лица в общественных местах, и тех, кто делает это только для того, чтобы зайти в магазин и в общественный транспорт. Но польза от масок для лица есть. Некоторые исследователи считают, что ношение масок повышает уровень иммунизации от коронавируса.
Медики выдвинули теорию о том, что ношение масок повышает уровень иммунизации от коронавируса. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
Это метод также известен как вариоляция, практика преднамеренного заражения людей низкими дозами патогена для создания защитного иммунного ответа. Подобная методика уже давно не используется врачами, поскольку современные вакцины содержат более слабые и более безопасные формы вируса.
Более того, эксперты обратили внимание на недавний анализ, проведенный Бристольским университетом, который показал, что доля пациентов, умирающих от коронавируса в отделениях интенсивной терапии по всему миру, с марта снизилась на треть. Кроме того, свежие данные свидетельствуют о том, что даже в легких и бессимптомных случаях провоцируется сильный иммунный ответ, который повышает иммунитет у населения.
Правда, доктор Джулиан Танг, почетный доцент Ланкастерского университета, разделяет осторожный оптимизм по поводу этой теории.
«Эта идея «вариоляции» вполне возможна, и может усилить защитные физические эффекты ношения масок, мягко стимулируя иммунную систему людей. Люди будут подвержены низким уровням переносимого по воздуху SARS-CoV-2, который может вызвать иммунный ответ, но без какой-либо явной инфекции или заболевания», - сказал ученый.
Но необходимы более формальные и точные исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу, признает британский врач.
їх не переконує ,що мільйон померлих від Ковід-2019-це за останні пів року.
при орві такого немає.