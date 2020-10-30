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США в ОБСЄ: Вибори в ОРДЛО неможливі, поки там Росія

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США в ОБСЄ: Вибори в ОРДЛО неможливі, поки там Росія

Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей можуть відбутися тільки після виведення російських військ і техніки з української території.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Москва та її маріонетки гальмували прогрес у Тристоронній контактній групі протягом усього літа, вдавшись до блокування предметного обговорення конкретних результатів шляхом багатомісячних дискусій щодо резолюції Верховної Ради від 15 липня про місцеві вибори. Україна та низка держав-учасниць чітко визначилися з цим питанням: вільні та чесні вибори не можуть відбуватися під дулом. У тих районах Донбасу, які зараз перебувають під контролем Росії, не може бути виборів, допоки не буде створено безпечне середовище; допоки РФ не виведе свої сили, техніку та не припинить підтримку збройних формувань, як того вимагають Мінські домовленості", - заявив Гілмор.

Також читайте: Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

Вітаючи Україну з проведення місцевих виборів, очільник місії США при ОБСЄ також висловив жаль, що громадяни, які проживають під російською окупацією в Криму та на Донбасі, не змогли взяти участь у голосуванні. "Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли вони житимуть у процвітаючій та динамічній демократії України - на відміну від того, що може запропонувати Росія", - заявив дипломат.

Гілмор також закликав Росію припинити перешкоджання мирному процесу у ТКГ та "зайнятися справжньою дипломатією".

"Спокійніша ситуація на сході України забезпечує політичний простір, необхідний для прогресу в досягненні конкретних результатів: розмінування, відкриття нових КПВВ та ділянок розведення, а також для взаємного обміну утримуваними особами. Настав час Москві проявити таку саму політичну волю, яку виявляє Україна. Тільки тоді ми можемо сподіватися на реальний суттєвий прогрес", - констатував постійний представник США при ОБСЄ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Даже когда там России не будет, выборы будут невозможны на территории бывшего ОРДЛО в течение 20 лет. Месмтные жители должны будут довольствоваться теми депутатами, которых им выбирут жители на неоккупированных териториях.
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30.10.2020 07:44
+6
Логично.
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30.10.2020 07:42
+6
Донецкие "шахтеры и трактористы" вывезли на территорию РАБссии только в 2014-15 гг миллионы тонн металлома,около 50 000 личных автомобилей,заводы фабрики не в счет...
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30.10.2020 07:48
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30.10.2020 07:42 Відповісти
Донбасс РАБссия уничтожила и там никого нет по факту,как говорил Попандопала я тоже разбегусь в разніе стороні...
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30.10.2020 07:44 Відповісти
Даже когда там России не будет, выборы будут невозможны на территории бывшего ОРДЛО в течение 20 лет. Месмтные жители должны будут довольствоваться теми депутатами, которых им выбирут жители на неоккупированных териториях.
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30.10.2020 07:44 Відповісти
"...также призвал Россию..."- це головний сенс в новині. Тобто сенсу нема.
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30.10.2020 07:45 Відповісти
Китай тысячи раз призывал Рассею вернуть о.Даманский. Выполнили. Сейчас это китайский остров.
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30.10.2020 07:49 Відповісти
Начхати на проблеми китайців десь там в безлюдній тайзі, От чесно.
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30.10.2020 08:01 Відповісти
Донецкие "шахтеры и трактористы" вывезли на территорию РАБссии только в 2014-15 гг миллионы тонн металлома,около 50 000 личных автомобилей,заводы фабрики не в счет...
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30.10.2020 07:48 Відповісти
тем и живёт Раха и её ублюдочное стадо .Убивать и грабить .Вот и всё их достижение за всю историю человечества .
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30.10.2020 08:12 Відповісти
Заложникам оставшимся на оккупированной части Донбасса дадут право "выбирать"....,Этот анекдот станет классикой международного терроризма кремлефашистов Путлера
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30.10.2020 07:55 Відповісти
Да и тут в Украине почти половину населения надо лишать права голоса
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30.10.2020 08:08 Відповісти
Вивід окупаційних військ - це тільки перший крок.

Потім депортація московитів, потім чистка власного населення від бойовиків, кримінальників, і т.д. Потів ураження у виборчому праві на 5-10 років. І тільки тоді вибори.
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30.10.2020 08:45 Відповісти
Коротко и ясно!
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30.10.2020 09:06 Відповісти
США не розуміються на цих процесах. Хай запитають у Кравчучки і Сівохо, а ще краще у голуба миру, який правда не літає, а сидить на смітнику і його поводиря Єрмака. На їх думку можна.
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30.10.2020 10:04 Відповісти
А мы ждем, что Дамбаская Зона останется таковой минимум на 75 лет - как наказание за предательство Родины.
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30.10.2020 14:05 Відповісти
 
 