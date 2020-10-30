Ситуація в зоні ООС загострилася: двоє воїнів загинули, двоє - поранені, найманці РФ ведуть прицільні обстріли, - пресцентр
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Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася. Російсько-окупаційні війська порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.30 30 жовтня 2020 р. передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж минулої доби, 29 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне кульове поранення.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. У результаті чого зазнав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.
Обом воїнам було надано медичну допомогу та оперативно доправлено до лікувальних закладів.
Від початку поточної доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.
Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. На жаль, унаслідок ворожого вогню два українські військовослужбовці зазнали поранень, несумісних із життям.
Командування об’єднаних сил висловлює співчуття родинам загиблих.
На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.
Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують виконувати завдання за призначенням", - йдеться в звіті.
Будь ласка, зачекайте...
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В.
НЕЛОХЗЕЛЕНСКИЙ
Украинские Воины погибли,защищая Украину от москальной орды!
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Мой черный юмор про 5000 грн был на правах военнослужащего, который в данный момент находиться в ООС.
По всему фронту начинает раскручиваться маховик обострения.
Пока точечно, но это уже не локальные пострелушки.
А смотрящие от Хомчака продолжают требовать соблюдения тишины в ответ.
Вчера из кацапстана прибыл очередной гумконвой на Донбас со свежей гопотой и военной техникой !
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей,польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
По части "На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска к возврату к режиму тишины"
ПОЧЕМУ тогда в "сводках ополчения" нет крика по поводу "укры подло напали!"???
30.10.20. Официальная утренняя сводка от СЦКК ДНР и НМ ЛНР.
СЦКК ДНР: " Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило - 1 раз.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
Мариупольское направление: стрелковое оружие - 1 раз.
В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт: Коминтерново.
В 08:30 в районе н.п. Набережное зафиксирована работа ударного БПЛА ВФУ.
В 13:03 в районе н.п. Пески зафиксировано проведение инженерных работ.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.
В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 18 единиц."
НМ ЛНР: "За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
жаловатся в ОБСЕ,а лупануть по оркам из арты в ответ на упреждение.Потакать этим рашошакалам только хуже себе сделаешь.
30.10.2020, 16:55 • 58 • 0
Зеленский уклоняется от обязанностей Верховного Главнокомандующего, не комментируя срыв своего разрекламированного "перемирия" - Бутусов
«Зеленский уклоняется от обязанностей Верховного Главнокомандующего. Президент не комментирует убийство украинских воинов и срыв своего разрекламированного "перемирия".
Перемирие на Донбассе уничтожено полностью - сегодня ночью российские снайперы убили двух украинских воинов у села Водяное, одного ранили», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
«Ответные действия украинских войск на данный момент не осуществляются, Украина ответила на убийство... требованием совещания в ТКГ.
А Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский просто позорно молчит. Но ведь перемирие сорвано. Надо молча дать приказ нанести ответный удар, и сказать то, что должно - гибель наших бойцов не останется не отмщенной.
Вместо Зеленского срыв перемирия комментирует на сайте Президента Украины советник делегации, даже не министр обороны, и Украина в ответ требует созвать Трехстороннюю контактную группу. Зачем? Что вы хотите там услышать от представителей "ЛДНР"?
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Господин Верховный Главнокомандующий, это погибли ваши подчиненные, защитники Украины. Вы не имеете права уклоняться - это ваша ответственность. И ничья больше. Это не могут комментировать ваши пресс-секретари, блогеры, это вы обязаны делать.
И вы обязаны отвечать за то, что вы не проводите никаких реформ в армии. Вы твердите про перемирие не потому, что хотите сделать страну сильней - а потому, что не имеете никакого понимания, что делать дальше.
Обстрелы пытаются скрывать в официальной статистике, но обстрелы продолжаются. Идет война. И проблема в том, что Украина не имеет никакой стратегии в этой войне. Президент заявил перед выборами, что "война закончится до конца года". Надо признать честно - это было враньем. Война будет продолжаться. И у нас нет структурной реформы в армии, нет реформы сил обороны. То есть Украина не готовится к изменению обстановки, выполняется один план - быть терпилами и высказывать обеспокоенность, когда снова убьют украинского бойца. И лицемерно обманывать общество - "но ведь сейчас гибнет меньше". Решение в войне может быть только военно-дипломатическим, а стрелять по терпилам будут безнаказанно много лет.
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Главнокомандующий, который не исполняет свои обязанности, также бесполезен для страны, как суд, который проводит антигосударственные решения.
Президент обязан инициировать Совет национальной безопасности и обороны по факту выработать план действий на Донбассе», - констатирует Бутусов.