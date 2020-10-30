Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, - "слуга народу" Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада навесні планує внести зміни до Виборчого кодексу на основі досвіду, отриманого після місцевих виборів.
Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як повідомлялося, оновлений Виборчий кодекс ухвалила 11 липня 2019 року Верховна Рада VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.
27 серпня документ підписав тодішній Голова ВР Андрій Парубій.
Однак Президент Володимир Зеленський 13 вересня ветував кодекс, аргументувавши своє рішення тим, що він містить положення, які не відповідають Конституції, не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із базовими законодавчими актами у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.
Згодом глава держави направив до парламенту свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі. 19 грудня 2019 року ВР повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента.
Верховна Рада 16 липня 2020 року ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Ним внесено значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш ніж 200 з 289 статей цього кодексу.
Будь ласка, зачекайте...
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РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
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Сгинь чмо шоколадне!
Или Порошенко,открыв дубликатами ключей ВР ночью ,сделал свои правки?
Президентские выборы 2014 - явка 60,29%
Президентские выборы 2019 - явка 61,37%
Учите мат. часть
и после этого скажите мне слуги - разве содержание этих органов за деньги народа это не коррупция?
не хило таки люди в этих "органах" на "работу"устроились
На местных выборах вместо сладких бананов получили от избирателя гнилых помидоров, всё - обезьяны меняют избирательный кодекс..
Превратили Раду в обезьяний питомник.
Лариса Сарган
@SarganLarysa
·2 год
Пам'ятаєте:«Сьогодні кожен українець може випити каву у Братиславі чи відвідати Віденську оперу». Реакція була неоднозначна,з хіханьками-хаханьками.Але згодом фотозвіти заполонили соцмережі. До хорошого звикаєш швидко(через ковід всі це відчули). Відмовитися від хорошого готові?
Нужно добавить всего один пункт: "Оценка предыдущих избранников".
Еще один бюллетень "Вам стало жить лучше?". Если "Нет", всех избранников на год в тюрьму с конфискацией.
2) Вместо удаленного раньше порога явки ввести возрастной порог для слабоумного лохтората 70+. Или уравновесить тупую массу престарельцев молодежью 16 и 17 лет, у которых мозгов намного больше + им жить, а престарельцы уже свое отжили и отголосовали. Дело престарельцев кормить кашаков на лавочках, а не по выборам шастать для прокачки своего маразма.
3) Лишить права голоса обитателей Дамбаской Зоны на 75 лет (пока не выздыхает полностью поколение предателей Родины).