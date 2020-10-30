Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада навесні планує внести зміни до Виборчого кодексу на основі досвіду, отриманого після місцевих виборів.

Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомлялося, оновлений Виборчий кодекс ухвалила 11 липня 2019 року Верховна Рада VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня документ підписав тодішній Голова ВР Андрій Парубій.

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Однак Президент Володимир Зеленський 13 вересня ветував кодекс, аргументувавши своє рішення тим, що він містить положення, які не відповідають Конституції, не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із базовими законодавчими актами у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до парламенту свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі. 19 грудня 2019 року ВР повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента.

Верховна Рада 16 липня 2020 року ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Ним внесено значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш ніж 200 з 289 статей цього кодексу.