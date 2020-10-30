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Новини Політика України
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ВР (11731) вибори (6162) виборчий закон (147) Корнієнко (649)

Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, -

Верховна Рада навесні планує внести зміни до Виборчого кодексу на основі досвіду, отриманого після місцевих виборів.

Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомлялося, оновлений Виборчий кодекс ухвалила 11 липня 2019 року Верховна Рада VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня документ підписав тодішній Голова ВР Андрій Парубій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко

Однак Президент Володимир Зеленський 13 вересня ветував кодекс, аргументувавши своє рішення тим, що він містить положення, які не відповідають Конституції, не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із базовими законодавчими актами у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до парламенту свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі. 19 грудня 2019 року ВР повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента.

Верховна Рада 16 липня 2020 року ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". Ним внесено значну кількість змін до Виборчого кодексу, які стосуються всіх видів виборів та всіх етапів виборчого процесу і передбачають коригування більш ніж 200 з 289 статей цього кодексу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Это же вы,зелёное говно,приняли закон о выборах.
Или Порошенко,открыв дубликатами ключей ВР ночью ,сделал свои правки?
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30.10.2020 08:15
+12
"Калиф на час", "Плохому танцору яйца мешают," "А вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь", " Беда коль сапоги начнет точить пирожник..." - это все про зеленского и его стадо
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30.10.2020 08:19
+10
Медвебчуки-Суркисы , коломойсские и их СЛУГА -
-
-
РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
.

.
..
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30.10.2020 08:14
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Медвебчуки-Суркисы , коломойсские и их СЛУГА -
-
-
РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
.

.
..
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30.10.2020 08:14 Відповісти
Нарид - когда вы уже станете народом, вас же за стадо считают вся эта бандитская верхушка.
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30.10.2020 08:36 Відповісти
легко учить жизни "нарид" из-за бугра, вернешься тогда и звизди, а сейчас лучше помогай материально.
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30.10.2020 08:55 Відповісти
Дурний нарід, який у власній державі 73 відсотками вибирає президентом клоуна, ставленика олігарха у, можуть вчит лише "із-за бугра". Або ж власні олігархи.
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30.10.2020 09:08 Відповісти
Дядя, до Вас до сих пор не дошло, что 73% выбирало не клоуна, а ИЗБАВЛЯЛОСЬ от петрухи? и тогда даже драный кот мог стать президентом,если не дошло, то не встрявайте.
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30.10.2020 09:24 Відповісти
Ага! А клоуна вибрали космічні пришельці! 😁 73 відсотки позбавляли я не Петрухи, а залишків здорового глузду. 😏
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30.10.2020 09:29 Відповісти
Свет Вашего ума затмить способен свет торшера! не пиши мне больше соевый ботяра.
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30.10.2020 09:34 Відповісти
Я так розумію, ти зтих73 відсотків яким Порох сере у штани а кацапська і телепропаганда олігархів у мізки? 😁 Абідна, да? 😂 Світло телевізора тобі перебило світло торшера! Вітаю! 😊
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30.10.2020 10:03 Відповісти
Порохобот= кацап в вышиванке.
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30.10.2020 12:43 Відповісти
🤣І це тут пише руцьеговоряща челюсть! 👏👏👏 Браво! Лапоть, ти вірменами допомогу зібрав? 😁
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30.10.2020 12:46 Відповісти
зайвий доказ того що ти гвинторог личакокопитний влізший у вишиванку, я в твоїх дописах нарахував помилок більше ніж літер! а ти як справжній ************ поділяєш українців, на російськомовних та україномовних,наступним кроком буде вимірювання пропорцій черепа?
Сгинь чмо шоколадне!
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30.10.2020 13:07 Відповісти
😂 "Щирий" українець штовхає нарратив про "русскоязичниз" українців! Чому немає "франкоговирящіх" німців, чи "іспаногоаорящіх" французів? Знаєш, чому, носій косоаоротки? Бо то - нонсенс. 😁
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30.10.2020 13:16 Відповісти
Чтоб понятно было даже тебе лаптекопытный предок обезьян ПНХ!
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Таки важко гуглити через перекладач, так, лчпоть? 😁
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30.10.2020 14:43 Відповісти
В вже там, з тим оленем розберіться вдвох. Не обов'язково по свої стосунки на форумі розповідати. 😁
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30.10.2020 15:24 Відповісти
Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6616 Слуги пролетели, потому что кодекс неправильный.
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30.10.2020 08:15 Відповісти
"Калиф на час", "Плохому танцору яйца мешают," "А вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь", " Беда коль сапоги начнет точить пирожник..." - это все про зеленского и его стадо
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30.10.2020 08:19 Відповісти
Это же вы,зелёное говно,приняли закон о выборах.
Или Порошенко,открыв дубликатами ключей ВР ночью ,сделал свои правки?
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30.10.2020 08:15 Відповісти
С такими зашкварами как в ВКС, вы еще до той весны дотяните. "Весна придет - сажать будем" Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 52. Вопрос - только кого и кто Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7708?
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30.10.2020 08:15 Відповісти
От тільки людей на вибори приходить усе менше. Бо віри політикам давно нема.
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30.10.2020 08:16 Відповісти
не надо путать местные выборы с выборами президента и ВР.
Президентские выборы 2014 - явка 60,29%
Президентские выборы 2019 - явка 61,37%

Учите мат. часть
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30.10.2020 08:27 Відповісти
Децентралізація. Вивчіть одне слово.
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30.10.2020 08:30 Відповісти
При чем тут децентрализация? А тебя деменция - лечить надо
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30.10.2020 08:34 Відповісти
До того, щоб не плутати які вибори важливіші для людей. І які вони ігнорують.
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30.10.2020 18:38 Відповісти
у тебя еще и склероз? мои соболезнования
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30.10.2020 18:55 Відповісти
Собі залиш.
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30.10.2020 18:57 Відповісти
Евгеньевич! Ты дурак или тебе поговорить не с кем? Твоя пурга про явку просто отстой. Тема закрыта
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30.10.2020 19:02 Відповісти
Сам вирішую, що і коли закривати.
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30.10.2020 19:08 Відповісти
Ты реально болен. Сам с собой разговаривать будешь Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1093. Начинай
Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6897
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30.10.2020 20:31 Відповісти
Нафуя измения в избирательный кодекс если ближайшие выборы через 3 года?! Хотя с таким успешным правлением государством зе-******, к весне Украина может перестать существовать как государство. Еще пару решений проституционных судов по искам портновых-каломойш-мертведчуков и станем федеральным округом
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30.10.2020 08:17 Відповісти
Изменения в избирательный кодекс: к выборам допускаются исключительно слуги народа, лично присягнувшие президенту.
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30.10.2020 08:23 Відповісти
К весне рады уже небудет! Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3632
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30.10.2020 08:23 Відповісти
Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7822
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30.10.2020 08:25 Відповісти
Ну да как только выборы-сразу закон менять. Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2224
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30.10.2020 08:29 Відповісти
Під себе та рускамірців будуть клепати в турборежимі? Рада к весне готовит серьезные изменения в Избирательный кодекс, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9294
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30.10.2020 08:30 Відповісти
І що ж такого корисного вніс у Кодекс Зеленський ?
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30.10.2020 08:32 Відповісти
Нічого корисного не вніс. Навпаки - все корисне виніс. Томкюу і вийшло таке, що гордитися нема чим і краще списати на "папєрєдніків".
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30.10.2020 09:12 Відповісти
алкаш корниенко после пролёта Зешоблы , никак не может успокоиться
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30.10.2020 08:32 Відповісти
две весны, 11 антикоррупционных органов, ноль посадок ...
и после этого скажите мне слуги - разве содержание этих органов за деньги народа это не коррупция?
не хило таки люди в этих "органах" на "работу"устроились
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30.10.2020 08:37 Відповісти
Зеленым обезьянам лишь бы что-то изменить, нет макакам покоя.
На местных выборах вместо сладких бананов получили от избирателя гнилых помидоров, всё - обезьяны меняют избирательный кодекс..
Превратили Раду в обезьяний питомник.
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30.10.2020 08:41 Відповісти
Это наркоман попытается ввести монархию (ну он же самый честный неЛОХ) и парламент переименовать в палату лордов?)))))
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30.10.2020 08:41 Відповісти
"Слуги недоумка" вирішили піти по шляху "єдіноросів" - "Путин распорядился поменять Конституцию России, потому что в Конституции сказано, что пора поменять Путина…".
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30.10.2020 09:00 Відповісти
Изменения в закон о выборах может быть только такое, которое даст возможность попасть во власть нормальным людям. Например баллотироваться ТОЛЬКО по месту жительства(регистрации) с цензом оседлости от 10 лет, а то от любой дерижоповки депутаст живет в Киеве,не избрался-запрет на баллотирование пожизненно, давай дорогу другим,запретить партии, а то люди голосуют то за зелю то за юлю а в списках сидят разные тридварасы скачущие из регионалов в песы и тп.
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30.10.2020 09:01 Відповісти
К весне ??!! .Да оно должно быть готово уже к зиме .Вот же подонки !
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30.10.2020 09:02 Відповісти



Лариса Сарган

@SarganLarysa

·2 год

Пам'ятаєте:«Сьогодні кожен українець може випити каву у Братиславі чи відвідати Віденську оперу». Реакція була неоднозначна,з хіханьками-хаханьками.Але згодом фотозвіти заполонили соцмережі. До хорошого звикаєш швидко(через ковід всі це відчули). Відмовитися від хорошого готові?
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30.10.2020 09:04 Відповісти
Тягають той закон як кацапську балалайку, як вибори так і зміни!!!
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30.10.2020 09:11 Відповісти
Учитывая то, что этих никчемных слуг консультирует на все руки мастер пОРТНОВ, не сложно предположить, что ничего полезного для государства его правки, изменения или дополнения не принесут. Будет еще больше хаоса и непонимания. Собственно, то, что нужно *****!
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30.10.2020 09:12 Відповісти
"...до весни..." - а ви, плять, оптимісти.
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30.10.2020 10:00 Відповісти
Новый кодекс не нужен!
Нужно добавить всего один пункт: "Оценка предыдущих избранников".
Еще один бюллетень "Вам стало жить лучше?". Если "Нет", всех избранников на год в тюрьму с конфискацией.
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30.10.2020 12:26 Відповісти
1) Вернуть законную графу "Воздержался" (Против всех), подло украденную мразями у народа.
2) Вместо удаленного раньше порога явки ввести возрастной порог для слабоумного лохтората 70+. Или уравновесить тупую массу престарельцев молодежью 16 и 17 лет, у которых мозгов намного больше + им жить, а престарельцы уже свое отжили и отголосовали. Дело престарельцев кормить кашаков на лавочках, а не по выборам шастать для прокачки своего маразма.
3) Лишить права голоса обитателей Дамбаской Зоны на 75 лет (пока не выздыхает полностью поколение предателей Родины).
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30.10.2020 13:35 Відповісти
 
 