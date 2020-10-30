Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор
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Росія повинна піти з Донбасу і Криму і почати процес налагодження відносин з Україною, заснованих на взаємоповазі.
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна продовжує обраний нею шлях як вільна, демократична та розмаїта країна - і вона завжди залишатиметься одним із сусідів Росії. Для народу РФ немає жодної користі від дороговартісної політики Кремля, яка полягає у непримиренній ворожості щодо України. Аби чинити правильно стосовно і власних громадян, і українців, Москва мусить піти зі сходу України та Криму та розпочати процес налагодження дружніх відносин між двома країнами, що базуються на взаємоповазі", - заявив дипломат.
Він указав, що зараз на Донбасі спостерігається "найдовший період відносного спокою з моменту початку конфлікту Росією у 2014 році", однак ситуація все ще далека від норми. Гілмор звернув увагу на дані СММ ОБСЄ, згідно з якими у жовтні один цивільний загинув і семеро зазнали поранень через підрив на вибухових пристроях.
"Це є чітким нагадуванням про те, з якими ризиками стикатимуться ці громади протягом багатьох років. Кожен день, поки Росія відкладає виведення сил та техніки з України, лише посилює ці страждання", - заявив Гілмор.
Він запевнив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнають спроби Росії анексувати Крим.
Будь ласка, зачекайте...
У фуйла свої хатєлкі.
Бо ви його не знаєте і не розумієте.
Щодо налагодження стосунків між нами та рашкою - не буде такого.
кацапам не нужна польза - кацапам нужна соседская кровь....
Россию до основания разрушим
а затем мы наш отсталый мир построим
Кто был никем тот стал ничем.
Не смішіть, заяви авторитетних людей виконують, бо невиконання загрожує невиконавцю суттєвими збитками особисто.
А потом домой в берлогу мы сбежим...
Набухаемся,нажремся,а потом опять отжим...
Отожмем мы Белорусь,потом Армению,им...
Она уж не нужна,вот так и строим рюсский мир...
Доки в ваших речах буде "повинна залишити" замість "вимітайся або вб'ю" ніхто нічого не залишить.
а всё остальное - потом.
СССР позаботился о Сев. Корее и Восточной Европе. Можно сравнить результаты.
кацап, он же, если видит в кармане "лишнюю" копейку - сразу хватается за автомат или бежит за боярой
Леніна ніхто нікуди не обирав - це самозванець, що прийшов до влади на брехні і штиках.
а уже после етого можно обсуждать размер репараций...
Только у кацапов это уже давно переросло в маниакальную запущенную шизофреническую болезнь, вынянченную ими в себе веками до буйного, отключающего капли оставшихся мозгов помешательства.. Тут или такое же лечение на века, или полный их развал до размеров букашки с возможным уничтожением, что(второе) гораздо надежнее по отношению к этим неадекватам.
Ну, а громче всех за "вора" орёт самый циничный вор.
В Крым уже перемещено более полумиллиона московитских переселенцев.
Им не стоит засовывать чемоданы слишком далеко - скоро пригодятся.
Уж если вернули Германии ГДР, то Крым и подавно вернут Украине.
А пока московиты пусть пьют мочу - она прочищает мозги.