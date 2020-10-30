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Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

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Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

Росія повинна піти з Донбасу і Криму і почати процес налагодження відносин з Україною, заснованих на взаємоповазі.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна продовжує обраний нею шлях як вільна, демократична та розмаїта країна - і вона завжди залишатиметься одним із сусідів Росії. Для народу РФ немає жодної користі від дороговартісної політики Кремля, яка полягає у непримиренній ворожості щодо України. Аби чинити правильно стосовно і власних громадян, і українців, Москва мусить піти зі сходу України та Криму та розпочати процес налагодження дружніх відносин між двома країнами, що базуються на взаємоповазі", - заявив дипломат.

Він указав, що зараз на Донбасі спостерігається "найдовший період відносного спокою з моменту початку конфлікту Росією у 2014 році", однак ситуація все ще далека від норми. Гілмор звернув увагу на дані СММ ОБСЄ, згідно з якими у жовтні один цивільний загинув і семеро зазнали поранень через підрив на вибухових пристроях.

Також читайте: У війні на Донбасі Росія - сторона конфлікту, - ексспецпредставник ОБСЄ Сайдік

"Це є чітким нагадуванням про те, з якими ризиками стикатимуться ці громади протягом багатьох років. Кожен день, поки Росія відкладає виведення сил та техніки з України, лише посилює ці страждання", - заявив Гілмор.

Він запевнив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнають спроби Росії анексувати Крим.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Так ворога не перемогти, пане Гілморе.
Бо ви його не знаєте і не розумієте.
Щодо налагодження стосунків між нами та рашкою - не буде такого.
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30.10.2020 08:21
+11
Ой...коли хто думав про кацапів. То ж є раби і бидло.
У фуйла свої хатєлкі.
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30.10.2020 08:19
+9
Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8471
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30.10.2020 08:22
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Своей пользой они считают покорение соседей.
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30.10.2020 08:18 Відповісти
Ой...коли хто думав про кацапів. То ж є раби і бидло.
У фуйла свої хатєлкі.
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30.10.2020 08:19 Відповісти
Так ворога не перемогти, пане Гілморе.
Бо ви його не знаєте і не розумієте.
Щодо налагодження стосунків між нами та рашкою - не буде такого.
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30.10.2020 08:21 Відповісти
Если победит байден, не будет и этого. Демократы предложат кремлядям "перезагрузку" как они это сделали в 2009 г после оккупации Грузии
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30.10.2020 21:39 Відповісти
Они оказывается заботятся о народе РФ.)
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30.10.2020 08:22 Відповісти
якщо ваш уряд цього не робить, то хоч хтось...
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30.10.2020 08:44 Відповісти
Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8471
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30.10.2020 08:22 Відповісти
Вони ж посконно-скрепні. Їм жити, як живуть нормальні люди, протипоказано - без помитих в мріях в Індійському океані обісраних недоімперських кирзових чобіт вони навіть розмножатись не можуть. Россия должна уйти с Донбасса и Крыма: для народа РФ нет никакой пользы от дорогостоящей политики Кремля, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8047
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30.10.2020 08:22 Відповісти
Це теж...значить можна прийти, повбивати, пограбувати, а потім просто так піти?
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30.10.2020 08:24 Відповісти
американец все пользу ищет, ну как все нормальные люди.
кацапам не нужна польза - кацапам нужна соседская кровь....
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30.10.2020 08:25 Відповісти
Тут "трішки не так". Рабська психологія передбачає постійне відчуття морально-психологічного дискимфорту і неповноцінності... Тому такі люди завжди шукають "об"єкт приниження" - людину, групу осіб, народ, що, на його думку і в його очах, буде виглядіть "нижчим за соціальним статусом"... Особливо це стосується осіб з "комплексом неповноцінності"...Такі люди отримують відчуття "самодостатності" і "самозадоволення" саме від приниження оточуючих... Зверни увагу на "ієрархію" в тюрмах - там вона найбільш яскраво проявляється, як і в будь-якій іншій "закритій" соціальній групі... "Понти" - це ж чисто "зоновське" поняття...
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30.10.2020 08:49 Відповісти
Ну у них же в гимне написано:
Россию до основания разрушим
а затем мы наш отсталый мир построим
Кто был никем тот стал ничем.
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30.10.2020 08:25 Відповісти
Очень жаль, что такие заявления авторитетных людей не являются обязательными к исполнению. Как было бы классно: Гилмор сказал, что роSSия должна убраться из Крыма и Донбасса, и рашисты дружными колоннами повалили на своем металлоломе в сторону Ростова. Как в свое время с Афгана. Но, увы! Пока караваны из гавноконвоями прут только в нашу сторону. И обидно то, что раньше, при "плохом" ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ПОРОШЕНКО, эти белые Камазы на роSSию вывозили сотни своих дохлых отпускников, а сейчас валят налегке... Зато при очень "хорошем" четырежды уклонившемся от мобилизации да еще и потерпевшем! Тьфу, стыдоба!
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30.10.2020 08:28 Відповісти
заявления авторитетных людей?

Не смішіть, заяви авторитетних людей виконують, бо невиконання загрожує невиконавцю суттєвими збитками особисто. Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 3149
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30.10.2020 08:40 Відповісти
Чергове бла-бла-бла та стурбованість. Єдиний вірний шлях- це шлях Азербайджану.
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30.10.2020 08:29 Відповісти
Білозубий америкоїд так зворушливо висловився, "нарота ереф". Немає ніякого народу у так званій "країні" ереф. А є збіговисько москалопітеків, ареал неконтрольованого розмноження
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30.10.2020 08:30 Відповісти
Мы ГУЛАГ для вас построим и ограбим...
А потом домой в берлогу мы сбежим...
Набухаемся,нажремся,а потом опять отжим...
Отожмем мы Белорусь,потом Армению,им...
Она уж не нужна,вот так и строим рюсский мир...
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30.10.2020 08:33 Відповісти
Можна бігом, пане? Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 4379
Доки в ваших речах буде "повинна залишити" замість "вимітайся або вб'ю" ніхто нічого не залишить. Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 3745
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30.10.2020 08:34 Відповісти
сперва "Байрактары" над Крымским мостом !
а всё остальное - потом.
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30.10.2020 08:39 Відповісти
Забота о народах других стран - прерогатива политики США: Корея, Вьетнам, Ливия, Сирия... создаётся "новый мировой порядок под эгидою США"! А свой народ вымирает от коронавируса! Самая богатая и самая демократическая страна не может обеспечить здоровье СВОЕГО народа. О чём Вы пишите в комментах? Вы этого не знаете? Нашли спасителя! Ещё не всю шкурку сняли?
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30.10.2020 08:40 Відповісти
После второй мировой США позаботились: о ФРГ Южной Корее, Японии, Западной Европе.
СССР позаботился о Сев. Корее и Восточной Европе. Можно сравнить результаты.
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30.10.2020 19:57 Відповісти
США больше не дадут РАБссиянскому быдлу ни тушонки Рузвелдьта ни ножек Буша..игры по Лэнд-Лизу закончились... Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 903быдло Мавзолейное
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30.10.2020 08:43 Відповісти
Что там Северный и Турецкий потоки еще живы?Тогда Эрдоган идет к вам.... Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 5720
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30.10.2020 08:47 Відповісти
Держать чучело в центре столицы да еще и ходить посметреть "не постарел ли?" даже папуасы уже хоронят своих вождей
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30.10.2020 08:53 Відповісти
Для народа конечно нет . Только вот кремлёвских ублюдков это совсем не интересует народ . Ибо ватный народ во все времена был скотом ...И будет скотом . Так его приучили .
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30.10.2020 08:55 Відповісти
Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 6613
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30.10.2020 08:56 Відповісти
и как можно было ОПЕКу , видя эту таблицу - сделать кацапам нефть по 110 $ за бочку до 2014 года?..
кацап, он же, если видит в кармане "лишнюю" копейку - сразу хватается за автомат или бежит за боярой
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30.10.2020 09:10 Відповісти
Є нелегітимний агресивний режим шидобільшовиків, який Америка не визнавала 15 років взагалі. Про це чомусь забули.
Леніна ніхто нікуди не обирав - це самозванець, що прийшов до влади на брехні і штиках.
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30.10.2020 11:16 Відповісти
Финляндия три раза...30 ноября 1939 года,25 июня 1941 года и лето 1944 года...
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30.10.2020 09:01 Відповісти
Умный, да? Если бы санкции вводились конкретно против виновника, а не на всю страну, может и ушли бы уже)
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30.10.2020 09:04 Відповісти
Санкции ввели против тракторов Путлера,которые давили 27 000 тонн продуктов питания... Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 46
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30.10.2020 09:06 Відповісти
Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 1012
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30.10.2020 09:12 Відповісти
Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 9193
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30.10.2020 09:13 Відповісти
Мазолейные,а что так слабО с Финляндией? Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 5651Гитлера пабили и Финляндию за 3 раза нет....Тушонки Рузвельта не хватило?
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30.10.2020 09:05 Відповісти
Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 7577
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30.10.2020 09:05 Відповісти
кацапия должна свалить из Украины, Грузии, Молдовы.
а уже после етого можно обсуждать размер репараций...
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30.10.2020 09:05 Відповісти
Если честно, что мокши, что турки имеют имперские притязания.
Только у кацапов это уже давно переросло в маниакальную запущенную шизофреническую болезнь, вынянченную ими в себе веками до буйного, отключающего капли оставшихся мозгов помешательства.. Тут или такое же лечение на века, или полный их развал до размеров букашки с возможным уничтожением, что(второе) гораздо надежнее по отношению к этим неадекватам.
Ну, а громче всех за "вора" орёт самый циничный вор.
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30.10.2020 09:21 Відповісти
Прошу прощения, это коммент к другой теме - "Слухи о претензиях Турции на Крым - манипуляции РФ". Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 9114
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30.10.2020 09:43 Відповісти
а когда они мыслили категориями пользы?
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30.10.2020 09:33 Відповісти
Счас, она уже "разбежалась". Таких призывов не счесть за 6 лет.
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30.10.2020 09:49 Відповісти
Кремль аж давится, так спешит переселить в Крым побольше своего поголовья.
В Крым уже перемещено более полумиллиона московитских переселенцев.
Им не стоит засовывать чемоданы слишком далеко - скоро пригодятся.
Уж если вернули Германии ГДР, то Крым и подавно вернут Украине.

А пока московиты пусть пьют мочу - она прочищает мозги.
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30.10.2020 10:48 Відповісти
 
 