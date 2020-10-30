Росія має піти з Донбасу і Криму: для народу РФ немає жодної користі від дорогої політики Кремля, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

Росія повинна піти з Донбасу і Криму і почати процес налагодження відносин з Україною, заснованих на взаємоповазі.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна продовжує обраний нею шлях як вільна, демократична та розмаїта країна - і вона завжди залишатиметься одним із сусідів Росії. Для народу РФ немає жодної користі від дороговартісної політики Кремля, яка полягає у непримиренній ворожості щодо України. Аби чинити правильно стосовно і власних громадян, і українців, Москва мусить піти зі сходу України та Криму та розпочати процес налагодження дружніх відносин між двома країнами, що базуються на взаємоповазі", - заявив дипломат.

Він указав, що зараз на Донбасі спостерігається "найдовший період відносного спокою з моменту початку конфлікту Росією у 2014 році", однак ситуація все ще далека від норми. Гілмор звернув увагу на дані СММ ОБСЄ, згідно з якими у жовтні один цивільний загинув і семеро зазнали поранень через підрив на вибухових пристроях.

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"Це є чітким нагадуванням про те, з якими ризиками стикатимуться ці громади протягом багатьох років. Кожен день, поки Росія відкладає виведення сил та техніки з України, лише посилює ці страждання", - заявив Гілмор.

Він запевнив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнають спроби Росії анексувати Крим.