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Меджліс ініціює збір допомоги хворим на COVID-19 в окупованому Криму: ситуація критична, людям відмовляють у госпіталізації, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Меджліс ініціює збір допомоги хворим на COVID-19 в окупованому Криму: ситуація критична, людям відмовляють у госпіталізації, - Чубаров

Лікарів в окупованому Криму змушують приховувати справжні причини смерті пацієнтів - щоб вони зазначали замість COVID-19 супутні захворювання.

Про це в програмі "Насправді: Крим" на телеканалі "ДОМ" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати, що катастрофічна ситуація з поширенням коронавірусу в Криму стала предметом обговорення на виконавчому комітеті Всесвітнього конгресу кримських татар і Меджлісу кримськотатарського народу. Ми провели кілька онлайн-зустрічей з діаспорою і з Кримом. І в результаті народилося рішення про те, щоб організувати збір ресурсів, у тому числі ліків, аби допомогти найбільш нужденним, хворим людям в Криму. І ми визначили кримськотатарську громадську організацію "Кримська сім'я" - це та організація, яка модерує на материковій Україні ці дії", - розповів Чубаров.

Він повідомив, що рівень інфікування коронавірусом у Криму досяг такої межі, коли професійних лікарів уже бракує.

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"Дуже багато людей змушені лікуватися вдома. Часто літнім людям відмовляють у госпіталізації. Лікарі в Криму отримали сувору настанову, щоб у разі смертності вказувати ту супутню хворобу, яка викликана захворюванням на коронавірус. І в аптеках Криму зникли найбільш затребувані ліки… Чому Російська Федерація як держава, що окупує Крим, з цим не справляється? А вона і не збиралася з цим справлятися", - констатував глава Меджлісу.

Натомість, за його словами, окупаційна влада дуже добре вирішує проблеми хворих чиновників.

"Ви знаєте, що так званий віцепрем'єр Романовська, коли захворіла, її вивезли одразу за межі Криму. Так само Ковітіді, так званий сенатор, лікується в Москві. Так званий мер міста Ялти - Імгрунт помер власне на території самої Росії. Тобто своїх людей вони рятують. Всі інші люди, громадяни України, які живуть на території окупованого Криму, для Росії не є об'єктом особливої ​​уваги", - підкреслив лідер кримських татар.

Чубаров висловив упевненість, що Російська Федерація дбає лише про здоров'я військовослужбовців, прокурорів, суддів. Тобто тих, хто забезпечує окупацію Криму.

"Держава, яка окупувала Крим, робить все для того, щоб на окупованій території були забезпечені інтереси тільки тієї невеликої частини населення, яка працює на цю державу. Решта має померти, ослабнути, виїхати - це справа самих людей. Така позиція Москви - столиці держави, яка окупувала Крим", - резюмував Чубаров.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
плять, почему если в оккупированном Крыму отказывают в госпитализации, то ситуация критическая, а если в Одессе, то нормальная ?
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30.10.2020 09:02
+5
А хіба не окупант повинен забезпечувати окуповане ним населення?В Лугандоні ситуація ще гірше,так може Чубака і їх лікувати буде?
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30.10.2020 08:36
+4
задача оккупанта любым способом убрать население с захваченной территории и заселить ее своим быдлом шо не так Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9676
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30.10.2020 08:59
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Сильно ніхто не здасть.
Бо в нас так само лікуються.
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30.10.2020 08:29 Відповісти
Ксюша, совершенно в діырочку))) В смысле в десяточку))) Ну в смысле все именно так и есть.
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30.10.2020 08:32 Відповісти
У чубарки бабки закончились?
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30.10.2020 08:30 Відповісти
Только чтоб подучали лекарства нуждающиеся по украинскому паспорту
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30.10.2020 08:32 Відповісти
Вони їх спалили))
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30.10.2020 08:37 Відповісти
Ну..нема ручок-нема і печенька
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30.10.2020 08:38 Відповісти
А хіба не окупант повинен забезпечувати окуповане ним населення?В Лугандоні ситуація ще гірше,так може Чубака і їх лікувати буде?
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30.10.2020 08:36 Відповісти
А Чубарову в госпитализации не отказывают, а он все никак не доедет до Верхнего Спартака.
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30.10.2020 08:38 Відповісти
будь що за ваші гроші,пане? Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5541

От тільки що ви робитимите з деокупацією Криму? А як розподіляти серед нужденних під пильним оком москальських відморозків?
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30.10.2020 08:52 Відповісти
вывозите людей в Украину и лечите....
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30.10.2020 08:52 Відповісти
Пусть сами себя спасают .Спасение утопающего - дело рук самих утопающих .К тому же ещё неизвестно куда и кому пойдут те средства .Контролировать некому . Я не доверяю Чубарову .
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30.10.2020 08:53 Відповісти
ни доллара оккупантам в крым.
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30.10.2020 08:53 Відповісти
задача оккупанта любым способом убрать население с захваченной территории и заселить ее своим быдлом шо не так Меджлис инициирует сбор помощи больным COVID-19 в оккупированном Крыму: ситуация критическая, людям отказывают в госпитализации, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9676
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30.10.2020 08:59 Відповісти
+++
именно так !
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30.10.2020 09:05 Відповісти
плять, почему если в оккупированном Крыму отказывают в госпитализации, то ситуация критическая, а если в Одессе, то нормальная ?
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30.10.2020 09:02 Відповісти
Ну так это же оккупанты, чего тут удивительного ? Чем больше местных помрёт, тем для них лучше.
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30.10.2020 09:05 Відповісти
Чем больше ваты удобрит землю Крыма, тем лучше.
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30.10.2020 09:08 Відповісти
дело в том, что в Крыму среди "понаехов" уже и татара не найти
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30.10.2020 09:26 Відповісти
понаехавшие - пусть валят обратно в свой солнечный Магадан и Улан-Уде !
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30.10.2020 09:35 Відповісти
В Україні такаж херня, в лікарні не беруть і кримчани самі вибрали свою долю навідь мої родичі із Севастополя розказували як їм добре буде в складі росії
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30.10.2020 10:48 Відповісти
Да-да, Меджлису прикрутили краники финансов, ищут лошков, кто бы накидал им на карточку. С трудом представляю, как они будут отчитываться о якобы "лечении" больных в Крыму.
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30.10.2020 10:59 Відповісти
Почему не собирают для поддержки крымско-татарского партизанского движения?
Татары рискуя жизнью, с оружием в руках освобождают свою землю от захватчиков.
Или нет?
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30.10.2020 12:21 Відповісти
 
 