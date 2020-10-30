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Довибори в Раду будуть у кінці березня в декількох округах, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Довибори в Раду будуть у кінці березня в декількох округах, -

У березні можуть пройти довибори до Верховної Ради в декількох мажоритарних округах, якщо обрані там народні депутати підуть у місцеву владу.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про кадрові висновки партійні - вони будуть зроблені. Будуть партійні конференції, оскільки в кінці березня будуть довибори по тих округах, де народні депутати пішли до місцевої влади", - зазначив Корнієнко.

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За його словами, довибори можуть пройти в окрузі №87, який зараз представляє член фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович, а також в окрузі №184, від якого в Раду було обрано представника депутатської групи "За майбутнє" Ігор Колихаєва.

"Там, можливо, будуть довибори, можливо, ще десь мажоритарники підуть у місцеву владу. У нас зараз два дня голосування - це в березні, людей уже готуємо попередньо морально, будуть довибори. Відповідно, будуть партійні з'їзди в січні, і ми там також будемо приймати кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів", - сказав голова партії "Слуга народу".
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это не ты будешь решать зеленая обезьяна
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30.10.2020 08:43 Відповісти
Не думаю,що є хоч якісь шанси,варіанти, можливості для "Слуг Народу" покращити ситуацію на наступних вборах БЕЗ масових
посадок корупціонерів з минулої влади,що сиділи "на Схемах"

Щось із ненаукової фантастики :"Весна прийдЕ,саджати будемо"
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30.10.2020 09:07 Відповісти
У Ляшко опять появляется шанс.. Скотыняки...
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30.10.2020 09:27 Відповісти
очікуємо нових кліпів.. Не лише від Ляшка ))))
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30.10.2020 09:59 Відповісти
 
 