Довибори в Раду будуть у кінці березня в декількох округах, - "слуга народу" Корнієнко

У березні можуть пройти довибори до Верховної Ради в декількох мажоритарних округах, якщо обрані там народні депутати підуть у місцеву владу.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про кадрові висновки партійні - вони будуть зроблені. Будуть партійні конференції, оскільки в кінці березня будуть довибори по тих округах, де народні депутати пішли до місцевої влади", - зазначив Корнієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада до весни готує серйозні зміни до Виборчого кодексу, - "слуга народу" Корнієнко

За його словами, довибори можуть пройти в окрузі №87, який зараз представляє член фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович, а також в окрузі №184, від якого в Раду було обрано представника депутатської групи "За майбутнє" Ігор Колихаєва.

"Там, можливо, будуть довибори, можливо, ще десь мажоритарники підуть у місцеву владу. У нас зараз два дня голосування - це в березні, людей уже готуємо попередньо морально, будуть довибори. Відповідно, будуть партійні з'їзди в січні, і ми там також будемо приймати кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів", - сказав голова партії "Слуга народу".