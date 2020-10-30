В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 173 людини, захворіли - 8 312, одужали - 3 394
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, зафіксовані 8 312 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 378 729 осіб.
За добу одужали 3 394 пацієнти, всього з початку пандемії - 155 026 осіб. Протягом минулої доби померли 173 раніше хворий. Всього з початку пандемії померла 7 041 особа. Всього в Україні станом на ранок 30 жовтня COVID-19 хворіють 216 662 особи, що на 4 745 осіб більше, ніж добою раніше.
Найбільше число виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (741), Харківській (659), Хмельницькій (521), Одеській (493), Донецькій (466) та Львівській (425) областях.
Новина оновлюється ...
Будь ласка, зачекайте...
Так страхова чи державна за рахунок податків ?
А дівчина може отримала замалу дозу вірусу і була ізольованою від усіх.
Якщо то корона, то вам дуже пощастило.
Чи чогось чекаєте ?
КТ робили ?
Кашель і температура не дуже добра ознака.
На 7-8 день треба робити КТ.
У вас легка форма, бо вірус весь прикритий імунною системою в носі, тому і нюх пропав.
Чоловіка лікуйте. В нього може бути пневмонія.
Обов'язково.
Вот и кажется, что от гриппа умирало меньше.
Зараз їду в метро. Оцей бейджик начепив на куртку. Стою. Переді мною сидить пані з відкритим носиком. Побачила мій бейджик і спочатку натягнула маску на носика, а потім узагалі піднялася й відійшла на пару метрів. Сів на її місце. Навпроти така ж, із відкритим носом, пані. Побачила бейджик, одразу натягнула маску на носик, а потім пересіла метрів на 5 подалі від мене. Винахід працює. )))
Ел Арк
via Serg Marco
Щоб не допустити подальшого розвитку хвороби.
Бо ковід-інфекція складна. Вона загострює всі проблеми та хронічні захворювання. Тож нюансів багато. Тому звернення до лікаря обов'язкове.
Ускладнення дихання, проблеми з серцем, різкий біль - негайно викликайте швидку.
Страждущие строгих карантинных мер, наверное, хотят лет через 5-10 увидеть новую политическую карту, где Украина будет окрашена в цвет одного из соседей?
Думай-ТЕ
Израиль обявил Локдаун и абсулютная заражаемость и смертность резко понищилась соответсвенно до 1 тыс и 20 но для локдауна нужны даже не деньги, как показал опыт в Украине, когда были леньги, а на эпидемию не тратились, а свое правительство, в Израиле оно Изаильское, во Франции французкое, в Украине не наше, не украинское.