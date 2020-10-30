Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ

Через порушення перемир'я на Донбасі загинули двоє українських військових. Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі.

Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сьогодні вночі найманці РФ вели обстріл, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет на верстаті. - ред.) і підствольні гранатомети. Загинули двоє воїнів ООС, ще двоє військових постраждали.

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"Українська делегація ініціює екстрене засідання підгрупи з безпеки в ТКГ", - ідеться в повідомленні.