Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ
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Через порушення перемир'я на Донбасі загинули двоє українських військових. Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі.
Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Сьогодні вночі найманці РФ вели обстріл, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет на верстаті. - ред.) і підствольні гранатомети. Загинули двоє воїнів ООС, ще двоє військових постраждали.
"Українська делегація ініціює екстрене засідання підгрупи з безпеки в ТКГ", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Тарапунька
показати весь коментар30.10.2020 09:10
+11 Герхард
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+4 Лев Львовский 63975c6a
показати весь коментар30.10.2020 09:08
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Роися обстреливает. ВСУ, как всегда, не отвечает. Режим мертвой тишины не нарушен.
Вроде все, как всегда.
а шо сказати матерям загиблих?!?!?!?! - ............. .