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Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ

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Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ

Через порушення перемир'я на Донбасі загинули двоє українських військових. Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі.

Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сьогодні вночі найманці РФ вели обстріл, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет на верстаті. - ред.) і підствольні гранатомети. Загинули двоє воїнів ООС, ще двоє військових постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в зоні ООС загострилася: двоє воїнів загинули, двоє - поранені, найманці РФ ведуть прицільні обстріли, - пресцентр

"Українська делегація ініціює екстрене засідання підгрупи з безпеки в ТКГ", - ідеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+17
Єта жидозеленая падаль снова будет вьіискивать мир в глазах *****?
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30.10.2020 09:10
+11
Какое обострение?

Роися обстреливает. ВСУ, как всегда, не отвечает. Режим мертвой тишины не нарушен.

Вроде все, как всегда.
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30.10.2020 09:09
+4
Знову відступати?
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30.10.2020 09:08
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Знову відступати?
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30.10.2020 09:08 Відповісти
Какое обострение?

Роися обстреливает. ВСУ, как всегда, не отвечает. Режим мертвой тишины не нарушен.

Вроде все, как всегда.
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30.10.2020 09:09 Відповісти
Что, стреляют? - Собирай собрание...
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30.10.2020 09:09 Відповісти
Єта жидозеленая падаль снова будет вьіискивать мир в глазах *****?
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30.10.2020 09:10 Відповісти
озабоченность будут выражать, или опять отводить?
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30.10.2020 09:15 Відповісти
Штрафовать и зброю отбирать. Запрещать разведку, ломать и топтать дроны.
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30.10.2020 09:17 Відповісти
Рано делегация нардепов -с передовой уехали. Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ - Цензор.НЕТ 2901
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30.10.2020 09:16 Відповісти
Лучше организуйте новую поездку депутатов от "СН" на передовую. Да не на пару дней, а на недельку. Да не в тыловые блиндажи с чистыми койками и жратвой по расписаню. А не передок и по полной, Дозор, караул. Вот тогда и посмотрим на этих "вояк"
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30.10.2020 09:16 Відповісти
И вообще, всю семью жидозеленских надо отправить туда на ПМЖ.
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30.10.2020 09:43 Відповісти
то что расейско-террористическая солдатня убила 2 украинских воинов - это уже конец перемирия?
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30.10.2020 09:17 Відповісти
_Что тут может быть ещё неясного? Сипатый и его шайка врагов Украины будут запрещать ВСУ стрелять в оккупантов даже когда они вторгнутся с черниговского направления!
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30.10.2020 09:24 Відповісти
Какой Донбасс ,кремлёвскому Фюреру нужна вся Украина, .Проснитесь Слуги .нас обокрали! Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ - Цензор.НЕТ 1280
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30.10.2020 09:18 Відповісти
Проснись! Они слуги кремля.
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30.10.2020 09:26 Відповісти
Скорее слуги олигархов,а олигархи друзья Кремля и для олигархов на первом месте бизнес,а потом...
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30.10.2020 09:31 Відповісти
Их кацапы обложили со всех сторон после выборов и бьют по всем фронтам)зажоп не показал ожидаемого результата,а Порошенко наоборот набирает силу -ждать конца срока зебобы им смерти подобно...
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30.10.2020 09:26 Відповісти
вы конченые уроды. сегодня же выходите из минских соглашений. какой еще повод нужен вам, дебилам? а если нет, отправляйте на передовую своих детей, пусть они вас защищают
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30.10.2020 09:19 Відповісти
...протокольный писк
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30.10.2020 09:19 Відповісти
А как же мир в глазах Путина м перемирие?
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30.10.2020 09:19 Відповісти
Це вони, так підтримують заколот КСУ.
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30.10.2020 09:20 Відповісти
турецькі соцмережі хз жахом порівнюють московіьське та власне озброєння

Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ - Цензор.НЕТ 4700
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30.10.2020 09:22 Відповісти
Який позор для країни , її військових вбивають , як на сафарі , а керівництво у відповідь лише збирає якесь ,нікому не потрібне - срочноє засєданіє . Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ - Цензор.НЕТ 5722 .
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30.10.2020 09:25 Відповісти
враховуючи попередній досвід таких зібрань і спираючись на домовленості(домовленості з ким????)приймуть" виважене" рішення шось на кшталт "це провокація" або "прикра випадковість", "банальне непорозуміння".
а шо сказати матерям загиблих?!?!?!?! - ............. .
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30.10.2020 09:27 Відповісти
Ща Арестович толкнет умную речь в стиле "это не два погибших воина ВСУ,а жертвы во имя спасения Украины".
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30.10.2020 09:28 Відповісти
Хаха, "нужно просто перестать стрелять". Да, зебилы?
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30.10.2020 09:32 Відповісти
Украина из-за обострения на Донбассе инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ-это сильный ход! Ползите,суки,к родственникам погибших на коленях,а потом в окопы,на передовую,вместе с "верховным главкомом",инициаторы,***...!
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30.10.2020 10:37 Відповісти
Мир ещё никогда не видел более жалкого и ничтожного верховного главнокомандующего. Какой позор!
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30.10.2020 12:13 Відповісти
 
 