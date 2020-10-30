Шмигаль доручив вивчити досвід передання в приватну власність ядерних установок і матеріалів "Енергоатому", але в указі президента такого немає, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення підготувати корпоратизацію НАЕК "Енергоатом" і вивчити досвід "передання з державної в приватну власність ядерних установок і матеріалів".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Енергоатом" і приватна власність? Що?

Шмигаль виконує указ президента від 22 вересня № 406/2020 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики". Там сказано: "Кабмін повинен забезпечити вдосконалення управління державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", зокрема, прискорити підготовку і проведення корпоратизації зазначеного підприємства і невідкладно опрацювати питання про передання функцій з управління цим підприємством Кабінету Міністрів України", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, в указі президента про "приватну власність" цього немає.

"І на засіданні Кабміну ці слова не звучали. За даними джерел, ось ці 4 і 5 пункти доручень були дописані кимось пізніше. Думаю, Кабміну варто вивчати досвід, як розраховуватися вчасно з виробниками електрики, як не заганяти в борги і не доводити до банкрутства прибуткові державні компанії. Ну і як писати точні формулювання в дорученнях, а то хіба мало що подумають, прочитає який-небудь вразливий олігарх., ну і подумає, що якийсь розпродаж насувається... Але насправді ні, про це не йдеться, це, мабуть, просто описка. Треба поправити", - підсумував журналіст.

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