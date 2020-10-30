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Новини Політика України
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Кабмін (6264) Енергоатом (446) Бутусов Юрій (3130) Денис Шмигаль (2703)

Шмигаль доручив вивчити досвід передання в приватну власність ядерних установок і матеріалів "Енергоатому", але в указі президента такого немає, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль доручив вивчити досвід передання в приватну власність ядерних установок і матеріалів

Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення підготувати корпоратизацію НАЕК "Енергоатом" і вивчити досвід "передання з державної в приватну власність ядерних установок і матеріалів".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Енергоатом" і приватна власність? Що?

Шмигаль виконує указ президента від 22 вересня № 406/2020 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики". Там сказано: "Кабмін повинен забезпечити вдосконалення управління державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", зокрема, прискорити підготовку і проведення корпоратизації зазначеного підприємства і невідкладно опрацювати питання про передання функцій з управління цим підприємством Кабінету Міністрів України", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, в указі президента про "приватну власність" цього немає.

"І на засіданні Кабміну ці слова не звучали. За даними джерел, ось ці 4 і 5 пункти доручень були дописані кимось пізніше. Думаю, Кабміну варто вивчати досвід, як розраховуватися вчасно з виробниками електрики, як не заганяти в борги і не доводити до банкрутства прибуткові державні компанії. Ну і як писати точні формулювання в дорученнях, а то хіба мало що подумають, прочитає який-небудь вразливий олігарх., ну і подумає, що якийсь розпродаж насувається... Але насправді ні, про це не йдеться, це, мабуть, просто описка. Треба поправити", - підсумував журналіст.

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Шмигаль доручив вивчити досвід передання в приватну власність ядерних установок і матеріалів Енергоатому, але в указі президента такого немає, - Бутусов 01
Шмигаль доручив вивчити досвід передання в приватну власність ядерних установок і матеріалів Енергоатому, але в указі президента такого немає, - Бутусов 02
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Топ коментарі
+10
внучок НКВД-та вылез...

США рулил в Западной Европе, Японии, Южной Корее.
Кремль - Восточная Европа, Китай, Северная Корея.

там где Кремль - там кровь, нищета и разруха.

так что иди ты в сраку...
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30.10.2020 09:40
+7
агенти кремля хочуть знищити ядерний потенціал України
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30.10.2020 09:14
+6
зебил, просто "...государство уже не способно..." - кто, по твоему, это сотворил?..

да, конечно же зебилоидный "мудрый нарид", который слушает агентов.
Но реально - это и есть гибридная война - все телеканалы скуплены и половина Рады, СБУ да и всех гос.структур - агентура, либо идиоты продвинутые агентурой.
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30.10.2020 09:30
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агенти кремля хочуть знищити ядерний потенціал України
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30.10.2020 09:14 Відповісти
Не суйте агентов Кремля куда ни попадя. Просто государство уже не способно поддерживать то, что было вполне обычным и рутинным 30 лет назад, и постоянно занижает экономические и социальные планки. Прививок нет, социальные нормы потребления газа - долой, медицина под плинтусом, железная дорога в коматозе. оставшиеся заводы - на иголки, вот уже до атома добрались. .Добро пожаловать в европейскую Зимбабвию.
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30.10.2020 09:25 Відповісти
зебил, просто "...государство уже не способно..." - кто, по твоему, это сотворил?..

да, конечно же зебилоидный "мудрый нарид", который слушает агентов.
Но реально - это и есть гибридная война - все телеканалы скуплены и половина Рады, СБУ да и всех гос.структур - агентура, либо идиоты продвинутые агентурой.
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30.10.2020 09:30 Відповісти
А другая половина, начиная еще с первого Майдана - выходцы с Запада, сколько у нас засланных варягов с США, Польши, Прибалтики, Грузии и т.д., еще с первого Майдана, получало должности, рулило и втихую сваливало, хотя больше со скандалами. Эти как бы не при делах, да? Но виноваты агенты Кремля (тм)
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30.10.2020 09:35 Відповісти
внучок НКВД-та вылез...

США рулил в Западной Европе, Японии, Южной Корее.
Кремль - Восточная Европа, Китай, Северная Корея.

там где Кремль - там кровь, нищета и разруха.

так что иди ты в сраку...
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30.10.2020 09:40 Відповісти
1. Согласен, все задним числом понимают, что если бы Союз не держал на своем кармане, на труде наших родителей, блок братушек, вкачивая в них триллионы рессурсов и денег многие годы, а пустил бы это внутрь страны, СССР был бы могущественнее и развитее в разы.
2. Не надо ля-ля про США и их великую роль в экономике других стран. СССР рубли не рисовал, к рублю не принуждал, на себя экономики не завязывал.
Россия выучила ошибки, и теперь у нее подход ко всем строго рациональный и циничный. никакого братства, утром деньги, днем стулья, это видно даже по взаимоотношениям с куда уж ближней, Белоруссией.
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30.10.2020 09:48 Відповісти
Не ко всем. У них часто новости проскакивают, что там-то и там списали долги какому-то очередному чучхе, или же дали в долг. Не так рьяно как при СССР, но всё же это даже сейчас есть.
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30.10.2020 10:26 Відповісти
Безнадежные долги, советские. Естественно, взамен получают если не деньги, то участие в концессиях, лояльность законов или просто территории под что то. Реал политик.
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30.10.2020 10:31 Відповісти
В условиях обнищания населения, за деньги российских налогоплательщиков получить лояльность какого-нибудь чучхе, чтобы построить там, опять же на деньги налогоплательщиков, какую-нить военную базу? Для чего? Чтобы что? Трясти виртуальным вяличием? И ты рассказываешь тут про то, что рашка выучила уроки СССР ? Смешно. Она на те же грабли наступает, в который раз. Только с той поправочкой, что нынешняя Россия, это даже и близко не более могущественный СССР, которому не помогла вся его мощь и он всё равно развалился.
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30.10.2020 10:39 Відповісти
Я также могу тыкать пальцем в 50+ млн. американцев получающих продуктовые карточки, и говорить что зачем тратить деньги на 800 военных баз и мест базирования по всему миру, лучше бы построили бесплатное жилье для американцев или сделать медицину доступной.
Россия никому ничего не раздает, мало того, складывается ощущение, что в свою внешнюю политику она вкладывает и то, что она хочет возместить то, что когда то давала задарма тому или иному "братушке".
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30.10.2020 10:47 Відповісти
- А вот в омериге...
Типичный ответ типичного русского. Это даже комментить не хочется. Про сравнение бюджетов России и США только забыл упомянуть.
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30.10.2020 10:52 Відповісти
Ага, и долгов.
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30.10.2020 10:52 Відповісти
тварь, на Грузию США напали?
в Карабахе гибнут люди, Сирия уничтожена, в Ливии Эрдоган остановил кремлядей...
с Украиной США воюет?
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30.10.2020 09:42 Відповісти
дядьку, у вас каша, про Грузию еще возможна какая то теоретическая полемика, и то все обсосано все давно настолько, что почему то тема "нападения" РФ на Грузию серьезно не обсуждается, но какая связь с Сирией и тем более, Карабахом? И кого там остановил Эрдоган в Ливии, когда он сам там люлей отхватывает и непонятно от кого, Египта который справедливо возмущается что турки забыли у них под боком, или евреи..
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30.10.2020 09:53 Відповісти
Россия "выучила уроки" и потому напала на Крым?
А потом и на Донбасс ?
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30.10.2020 10:00 Відповісти
1. Почему на цензоре никогда прямо не называют что российские войска на Донбассе, а так толерантно "наёмники РФ"?
2. Если РФ напала на Крым, то почему тогда боевые действия ведутся не там? Ведь россияне там 100% присутствуют, официально. Для Украины это была бы очень выигрышная с точки зрения международного сообщества тактика поведения, но почему то воюем с РФ на Донбассе. С "российскими наемниками".
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30.10.2020 10:06 Відповісти
Это не по феншую. Да и бабок не дадут
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30.10.2020 10:25 Відповісти
Украине незачем воевать за Крым войсками - вернут и так.
В первые дни небольшая перестрелка с "зелёными человечками" очень бы не помешала.
И особенно - захват нескольких "вежливых людей".
Тогда поднять международный шум было бы полезно, но Турчинов сделал
как приказала Тимошенко - путинская хохотушка.
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30.10.2020 12:02 Відповісти
товарищ Ойстрах, а при чем тут Европа к нашим прокацапским алигархо - чиновничьим совковым ворам ?
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30.10.2020 09:33 Відповісти
Я больше чем уверен, что копни гражданство депутатов Рады, судей, да вообще любого руководителя высшего или среднего звена, у 80% из них есть паспорта европейских стран, США, ну Израиля само собой. Российские паспорта, думаю, гораздо меньше.
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30.10.2020 09:42 Відповісти
Та йди ты вже у сраку, товаріщ Ойстрах.
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30.10.2020 09:45 Відповісти
Неудобная правда? Понимаю...
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30.10.2020 09:54 Відповісти
шо бубачка, теперь и у каждого алигарха может появицца свая "ядерная бомбачка"
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30.10.2020 09:14 Відповісти
Теперь олигархи решили украсть у народа АЭС.
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30.10.2020 09:14 Відповісти
Розпродаж України з молотка.
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30.10.2020 09:17 Відповісти
В цивилизованных государствах существуют теневые кабинеты министров именно затем, чтобы следить за действиями официальных. У нас Иван Константинович Айвазовский со своим "Девятым валом" нервно курить в сторонке.
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30.10.2020 09:20 Відповісти
Певно коломойша хоче придбати за 1 грн.
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30.10.2020 09:24 Відповісти
Это Шмыгаль поручил или Ахметов? Он при Овоще пытался влезть в ядерную энергетику.
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30.10.2020 09:24 Відповісти
Ахметов. Шмигаль его ставленник.
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30.10.2020 09:48 Відповісти
Главное, что бы новые хозяева АЭС (бабушка Беня и дядя Ринатик) не дали этому ЗЕнаркоману кнопочки, разные и разноцветные, в БШУ реактора понажимать)))))
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30.10.2020 09:27 Відповісти
и пустить на 7-ой км., - каждому по бомбе придурков и до этого хватало - сейчас навылуплялось больше!
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30.10.2020 09:32 Відповісти
І знову все по шаблону.
Доведення до банкрутсва, виведення з держвласноті і продаж за копійки.
Вже до всіх дійшло, що ці "молоді, недосвічені" не вчаться, а свідомо банкрутять державну власність?
Це "слуги олігархату та кремля".
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30.10.2020 09:37 Відповісти
Теперь олигархи будут не только банками и безином украинцев шантажировать, а еще и ядерными объектами. Спасибо за это зебуинам.
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30.10.2020 09:39 Відповісти
"Украли, я знаю, они у народа весь хрен урожая минувшего года". Я даже знаю какой национальности те, кому передадут ядерные реакторы в собственность
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30.10.2020 09:42 Відповісти
Ахметці?
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30.10.2020 09:47 Відповісти
Не хватало, чтобы Ахметов начал атомный шантаж страны и Европы.
Нам уже хватило стоимости тепла, которую он поднял от фонаря и до небес .
Шмыгаль - ахметовская гнида.
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30.10.2020 09:53 Відповісти
И где доблестные "националисты", которыми так пугали всех в Крыму и в Донбассе ?
Будь в Украине орагнизованные националисты, такие как ахметов по земле бы уже не ходили.
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30.10.2020 10:07 Відповісти
Знаменитый украинский ПАТРИОТ Коломойский - сегодня уже видно какой он "патриот".
Спасибо дяде Сэму, что взял его за обрезанный конец и уже не отпустит.
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30.10.2020 10:18 Відповісти
Хотелось бы, конечно, чтобы довели до логического конца, а заодно и Ахметку .
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30.10.2020 10:26 Відповісти
А заодно и Зеленского - это самый верный механизм.
Лазаренко в курсе.
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30.10.2020 11:10 Відповісти
Ахметов как огня боится дешёвой атомной энергетики Украины.
Он хочет её приватизировать и сделать самой дорогой в мире.

Где Ахметов, там сегодня нищета, а завтра война, за ним тюряга плачет.
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30.10.2020 10:04 Відповісти
В Украине олигархат и челядь соросятская создали государство в котором жить невозможно
и превратив людей в быдло чтоб не мешали, распродают територию и активы.Детям что оставим придурки. Кто вам пенсии платить будет . Новый суспильный договор где частка каждого с этого обсуждать изменения в сиситеме, может этим проймешь наш мудрий нарид.
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30.10.2020 10:04 Відповісти
Ни одна партия не продвинула в Раде законопроект о запрете моноплизма
в украинской энергетике и возврате людям денег за необоснованно завышенные
тарифы на тепло.
А Ахметов кормит с этих денег свою империю - раковую опухоль Украины.
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30.10.2020 10:12 Відповісти
пока все хлопают ушами, нас потихоньку под шумок распродают..., шмыгаль этот еще та крысина, если энергоатом уйдет в частные руки, а руки эти известно чьи, жопа в Украине наступит гораздо раньше, чем в самых смелых фантазиях....
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30.10.2020 10:19 Відповісти
Донбасс добывал себе уголь и в целом не тужил, пока Ахметов не решил стать царём.
Зарплаты платились украинские, уголь экспортировался по мировым ценам - живи не хочу.
Но Ахметову было мало и началась возня "Путин, приди!"
Ну, путин ухмыльнулся и пришёл - ахметовская донецкая империя в развалинах.
Не с ахметовским счастьем замахиваться на крупные проекты - Карма против.
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30.10.2020 11:02 Відповісти
Опять одно нытье. США виноваты, олигархи, опять в Совок... А вот еще - Донбас кормил Украину.

Вопрос с АЭС скорее всего в отсутсвии топлива, которое пришло время менять. Это не ведро с ураном, как большинство здесь представляет. Это технология изготовления ТВЭЛ, которые производлят ТОЛЬКО в РАШЕ. Правительство официально не может закупить топливо в РАШЕ -это повиснуть на крючке (как на газе). А частое лицо как нибудь перевезет контробандой, а мы глазки и закроем на это. Как такой вариант действий правительства???
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30.10.2020 11:26 Відповісти
Вестингауз способен поставлять твэлы для украинских станций.
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30.10.2020 11:56 Відповісти
Ахаха насмішили. Кожен рік є Планово-попереджуючі ремонти (ППР) коли йде заміна 1/4 АЗ: 40 ТВС і профілювання АЗ. Це вам не закинув і 30 років стоїть. Максимум 4-5.
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30.10.2020 12:55 Відповісти
Мы давно уже пендосовское юзаем.
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30.10.2020 14:31 Відповісти
Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение подготовить корпоратизацию НАЭК "Энергоатом" и изучить опыт "передачи из государственной в частную собственность ядерных установок и материалов". Источник: https://censor.net/ru/n3228077

ЧИ ВИ ОХ*РІЛИ - ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ ПЕРЕДАВАТИ В ПРИВАТНІ РУКИ ??
ЦЕ ДНО З ПРИСМАКОМ ЧОРНОБИЛЯ З ЛАСКИ КАЦАПІВ
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30.10.2020 13:16 Відповісти
Надо подымать международный шумво всех инстанциях:
ахметовские обезьяны начали дергать за чеку атомную гранату !!!.
Америка должна дать по рукам (и по яйцам) тупым шмыгалям, не соображающим что творят.
Ядерные объекты в руках необразованных ********* - нам только этого не хватало.
Это вопрос безопасности всей Европы.
Мало затопленных донбасских шахт с радиоактивной водой ?
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30.10.2020 13:31 Відповісти
Когда уже здохнет вонючий кучма, один раз не надевший презерватив,
и натворивший для Украины столько беды ?
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30.10.2020 13:35 Відповісти
За одну каденцію треба встигнути все продати. Унікальна можливість, монобільшість.
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30.10.2020 14:46 Відповісти
А ви все продовжуйте згадувати міфічну крадіжку фабрики ім. Карла Маркса.
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11.12.2020 18:39 Відповісти
 
 