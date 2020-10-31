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Фіндопомога Україні пов'язана з антикорупційною архітектурою: влада має вжити заходів для відновлення її функціонування, - представництво ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фіндопомога Україні пов'язана з антикорупційною архітектурою: влада має вжити заходів для відновлення її функціонування, - представництво ЄС

Масова і безпрецедентна допомога Європейського Союзу, зокрема і фінансова, пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно і без політичного чи іншого тиску, заявили в представництві ЄС в Україна.

"ЄС вважає інституції з боротьби з корупцією, створені на прохання українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. Масова і безпрецедентна допомога Європейського Союзу, в тому числі фінансова, тому пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно і без політичного чи іншого тиску", - сказали в представництві ЄС у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

У посольстві зазначили, що з великою стурбованістю відзначають вплив останнього рішення Конституційного Суду України на елементи антикорупційного законодавства, мають далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні.

"Рішення ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включно з ЄС", - підкреслюється у відповіді.

Представництво закликало владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КСУ ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, - ЄС

"Ми закликаємо українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України. Ми готові допомогти в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності з метою забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні", - зауважили  в дипустанові.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
если коррупция приносит больший гешефт, чем финансовая помощь европейских доноров, - таки зачем ее устранять)))
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30.10.2020 09:20
+1
растридвас, можна і другий раз?

Финпомощь Украине связана с антикоррупционной архитектурой: власти должны предпринять шаги для восстановления ее функционирования, - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 1131
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30.10.2020 09:23
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если коррупция приносит больший гешефт, чем финансовая помощь европейских доноров, - таки зачем ее устранять)))
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30.10.2020 09:20 Відповісти
Вот же ж жлобы! Просто так давать не могут!
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30.10.2020 09:21 Відповісти
Все зависит от того , чего он больше сцыт сесть на бутылку из за майдана или его отполируют как Порошенко.
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30.10.2020 09:30 Відповісти
обидно не то, что порохоботы сцепились с зебилами, обидно то, что рыги на низком старте...
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30.10.2020 09:23 Відповісти
растридвас, можна і другий раз?

Финпомощь Украине связана с антикоррупционной архитектурой: власти должны предпринять шаги для восстановления ее функционирования, - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 1131
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30.10.2020 09:23 Відповісти
Дык.
Прикинь, как будет весело, когда Ахметов и Коломой будут решать, когда включать, когда выключать свет всей Украине?
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30.10.2020 09:31 Відповісти
ха полтора года шмаркля и его стадо коснулись тленом всего, что создавалось пять лет до их прихода. Армии, Безвиза, Независимой церкви Зеленая гнида даже гундяевских попов награждает орденами
Финпомощь Украине связана с антикоррупционной архитектурой: власти должны предпринять шаги для восстановления ее функционирования, - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 7066
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30.10.2020 09:24 Відповісти
"Ишо не фсе потеряна"- Кулеба. " Энто вырвано из контекста"- Шкарлет.
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30.10.2020 09:25 Відповісти
Европа реально прозрела. Все деньги уходят в Украину как в Чёрную дыру, я сомневаюсь что где то в Африке воруют с таким упоением как у нас. В Украине воруется с упоением, слюни в стороны, без какого-либо прикрытия хотя бы обёрткой легенды, инстинкта самосохранения. Полная ж...па.
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30.10.2020 09:29 Відповісти
Европа не банкомат (с)
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30.10.2020 09:30 Відповісти
 
 