Фіндопомога Україні пов'язана з антикорупційною архітектурою: влада має вжити заходів для відновлення її функціонування, - представництво ЄС
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Масова і безпрецедентна допомога Європейського Союзу, зокрема і фінансова, пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно і без політичного чи іншого тиску, заявили в представництві ЄС в Україна.
"ЄС вважає інституції з боротьби з корупцією, створені на прохання українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. Масова і безпрецедентна допомога Європейського Союзу, в тому числі фінансова, тому пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно і без політичного чи іншого тиску", - сказали в представництві ЄС у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ
У посольстві зазначили, що з великою стурбованістю відзначають вплив останнього рішення Конституційного Суду України на елементи антикорупційного законодавства, мають далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні.
"Рішення ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включно з ЄС", - підкреслюється у відповіді.
Представництво закликало владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України.
"Ми закликаємо українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України. Ми готові допомогти в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності з метою забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні", - зауважили в дипустанові.
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