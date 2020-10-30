Командувач ОС Кравченко про загострення на Донбасі: Найманці РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей. У них немає мети досягти миру
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Озброєні формування Російської Федерації цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.
Про це, коментуючи нічний обстріл окупантів, унаслідок якого загинули двоє українських воїнів, заявив командувач Об'єднаних сил генерал Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
"Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій.
Ворог нахабно вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення , несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.
Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру.
На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші", - заявив Кравченко.
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Я пока не могу понять - кто вы парни????? Кто вы на самом деле????
Все это обязан слово в слово повторить "земандующий", чтобы хоть на каплю стать главнокомандующим. А если опять голова в песок, то тогда к Шапкотыру в Ростов на страусинную ферму.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет.
2 ч. ·
Перемир'я Зеленського схоже повністю закінчилось: двоє Захисників загинуло.
Від обстрілів російсько-окупаційних сил загинули двоє українських військових. Опівночі окупант застосував гранатомети та вів прицільний вогонь по українських позиціях біля Водяного.
Коли два місяці Зеленський катався по Україні і розповідав про «всеосяжне» перемир'я, всі ми знали що на схожі всеодно стріляють. Всеодно там бійня. Всеодно окупант порушує домовленості. Але нам розповідали інше. Навіть коли окупанти влаштовувати масштабні пожежі, це також був «мир». Так, що, далі зелена влада буде розповідати про «досягнення» і «тишу»?
Вічна пам'ять полеглим Захисникам...
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Андрій Смолій
Ответ очевиден ... масковии верить нельзя. Мы защищаем свою землю и свой народ.
Все остальные реплики в стороно "высокой политики" оставте на потом.
Отто фон Бисмарк
tZE inform
@tZEinform
·50 мин
Огонь надо открывать чтобы уничтожать противника, а не возвращать к режиму тишины. Сборище дебилов во главе государства играются в тишину, подвергая жизни солдат риску быть или убитыми или покалечеными. Этих сук надо самих на передок так на недельку и они быстро забудут о режиме тишины.
Джерело: https://censor.net/ua/n3228084