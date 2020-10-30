В Україні розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС з "промислового безвізу", - Мінекономіки

Досягнуто домовленості з Європейською стороною про початок роботи попередньої оціночної місії ЄС щодо готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (угода АСАА, "промисловий безвіз").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"З метою підтримки та розвитку експорту української продукції Мінекономіки вживаються заходи щодо укладення Угоди АСАА, яка є одним з пріоритетів Президента України та Уряду у відносинах з ЄС, що передбачає відкриття доступу промислової продукції на ринки України та країн ЄС на основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на промислову продукцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що укладення угоди АСАА відкриває нові можливості для українського бізнесу і залучення нових інвестицій в розвиток економіки України.

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