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В Україні розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС з "промислового безвізу", - Мінекономіки

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В Україні розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС з

Досягнуто домовленості з Європейською стороною про початок роботи попередньої оціночної місії ЄС щодо готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (угода АСАА, "промисловий безвіз").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"З метою підтримки та розвитку експорту української продукції Мінекономіки вживаються заходи щодо укладення Угоди АСАА, яка є одним з пріоритетів Президента України та Уряду у відносинах з ЄС, що передбачає відкриття доступу промислової продукції на ринки України та країн ЄС на основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на промислову продукцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що укладення угоди АСАА відкриває нові можливості для українського бізнесу і залучення нових інвестицій в розвиток економіки України.

Також читайте: Стефанишина про рішення КС: Безвізу з ЄС бути, але судову реформу потрібно довести до логічного завершення

Автор: Анастасія Потіха
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какой промышленный безвиз, тут скоро обычного безвиза лишат
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30.10.2020 09:48 Відповісти
Прайс у Ермака.
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30.10.2020 09:48 Відповісти
Безвіз для людей заміняють безвізом для товарів. Кому це супервигідно? Олігархам. Лешеваробоча сила, яка не зможе виїхати на роботу за кордон і безмитне переміщення товарів. Здобули?
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30.10.2020 10:14 Відповісти
Хотите трассу с односторонним движением? Если не будет безвиза для товаров из Европы, например ввоз автомобилей по европейским правилам, то хер вы получите этот бнзвиз и потеряете, какой вам дали поверив брехунам.
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30.10.2020 11:47 Відповісти
 
 