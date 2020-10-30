Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко подав позов проти ексголови дивізіону компанії Фаворова і медіа через поширення про нього неправдивої інформації
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов проти колишнього голови інтегрованого дивізіону "Газ" Групи Нафтогаз Андрія Фаворова та українських медіа (Kosatka Media і Delo.ua) для захисту прав на гідність і ділову репутацію.
Він опублікував розгорнуту позицію за позовом на власному ресурсі – "Бібліотека Юрія Вітренка", передає Цензор.НЕТ.
У частині позовних вимог до українських медіа Юрій Вітренко вимагає перевірки і спростування матеріалів, що містять брехню, що завдає шкоди його діловій репутації, а також опублікувати на своїх сайтах і на тих же платформах, де було опубліковано інтерв'ю з Андрієм Фаворовим, новину про те, що вони перевірили і спростували відповідну неправдиву інформацію, а також викласти в новини правдиву інформацію, що стосується тих, про які йшлося.
"Найсумніше в усій цій історії - участь медіа, які, хто свідомо, а хтось ні, стали просто платформою для поширення брехливої інформації. Мені дуже шкода, що незалежні медіа, які підтримують і читають сотні тисяч українців, потрапляють у такі ситуації, тому що це про довіру і репутацію, про дискредитацію реформ, про те, як навіть чесних журналістів використовують як підставки для мікрофона", - зазначив Юрій Вітренко.
Будь ласка, зачекайте...