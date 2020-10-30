УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4817 відвідувачів онлайн
Новини Події
7 820 48
Бабин Яр (157) ОУН (46) вандалізм (399)

Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Бабиному Яру в Києві вандали розбили пам'ятну плиту з іменами учасників похідної групи ОУН, розстріляних нацистами в 1941-1942 роках.

Про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані "невідомі особи" розбили пам’ятну плиту на якій закарбовані імена учасників Похідної Групи ОУН, яких німці розстріли у 1941-1942 роках. Пам’ятна плита, до речі, розміщена біля Пам’ятного Хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру", - написав він.

Вандали розбили й облили фарбою памятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру 01

Червак наголосив, що пам'ятна плита з іменами буде відновлена.

"Очевидно, що акт вандалізму вчинили вороги незалежної України, які бояться українських націоналістів навіть мертвими. Плиту відновимо, пам'ять збережемо, ворогів покараємо", - написав він.

Також читайте: Студента Борисенка, який осквернив меморіал Небесної сотні, відраховано з університету, - Геращенко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 3976
показати весь коментар
30.10.2020 10:05
+19
кивадроченцы, даже знак свой оставили в виде красного серпа с молотком.
показати весь коментар
30.10.2020 10:00
+19
Окей, не хочу быть одним из, ну вы поняли, но вынужден отметить что памятники евреям остались нетронутыми. Мрази нашли чуть ли не единственный памятник погибшим украинцам и надругались над ним.
показати весь коментар
30.10.2020 10:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что доблестная патрульная мусорня? или там, где опасно, они не ходят и не ездят...
показати весь коментар
30.10.2020 09:58 Відповісти
кивадроченцы, даже знак свой оставили в виде красного серпа с молотком.
показати весь коментар
30.10.2020 10:00 Відповісти
Сегодня они осквернили память ОУН, а завтра они же нарисуют свастики на других плитах в Бабьем Яру. За всем этим видна рука кацапов, по указке Кремля сеющих рознь.
показати весь коментар
30.10.2020 10:57 Відповісти
Мабуть тітушня Ківи лисого працює
показати весь коментар
30.10.2020 10:01 Відповісти
Еще одна победа ватноголовых дурачков. Надо распространить в их среде информацию, что если с разгона лбом удариться о памятник Ильича-наступит комунизм
показати весь коментар
30.10.2020 10:01 Відповісти
Непогана ідея в маси совків і вірус не такими темпами буде поширюватися.
показати весь коментар
30.10.2020 11:24 Відповісти
Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 1413 Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 1413 Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 1413
показати весь коментар
30.10.2020 10:01 Відповісти
Поячему никто не пристрелит этого тупого лысого тридвараса?
Поводов более чем достаточно
показати весь коментар
30.10.2020 10:03 Відповісти
Потому что воя очередь.
показати весь коментар
30.10.2020 10:07 Відповісти
Кацапотварь, подохни. Вместе со всеми своими выплодками до 12 колена
показати весь коментар
30.10.2020 10:12 Відповісти
К тебе же это и вернётся! Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 3500
показати весь коментар
30.10.2020 10:16 Відповісти
Тля,ты еще перебираеш конечностями? Ты уже должна вонять
показати весь коментар
30.10.2020 10:18 Відповісти
Молоток хороший, может быть даже новый.
показати весь коментар
30.10.2020 10:05 Відповісти
Вандалы разбили и облили краской памятную плиту погибшим ОУНовцам в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 3976
показати весь коментар
30.10.2020 10:05 Відповісти
з кацапами все й так зрозуміло... чому серед цієї нечесті так багато семітів?
показати весь коментар
30.10.2020 10:19 Відповісти
Потому шо антісемітьі ньінчє нє тє🐴🐴🐴🐴
показати весь коментар
30.10.2020 11:18 Відповісти
Такий процес, антифашисти стають фашистами, а антисеміти - семітами.
показати весь коментар
30.10.2020 11:26 Відповісти
К сожалению пару сотен фото можно добавить, как минимум.
показати весь коментар
30.10.2020 10:52 Відповісти
Окей, не хочу быть одним из, ну вы поняли, но вынужден отметить что памятники евреям остались нетронутыми. Мрази нашли чуть ли не единственный памятник погибшим украинцам и надругались над ним.
показати весь коментар
30.10.2020 10:09 Відповісти
А G2 здесь причём?
показати весь коментар
30.10.2020 10:11 Відповісти
А кодло *габіновічей * де стоїть той *дрочер * хто ?
показати весь коментар
30.10.2020 10:16 Відповісти
Она, как всегда, не причем, т.к. все делает чужими руками Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 8323
показати весь коментар
30.10.2020 13:55 Відповісти
краснопуза, пркацапська, людиноненависна мразь і нечисть сидить в підпіллі... для знищення цієї зарази любі методи можна оправдати.
показати весь коментар
30.10.2020 10:17 Відповісти
Может какие засады делать, я не знаю ....
Словить, в полицию не сдавать, сломать руки и ноги и выкинуть возле больнице.
Да жестоко, но может кто и призадумается перед тем что б даже подойти с дурной мыслей к свящённому месту , а не то что б что то сделать
показати весь коментар
30.10.2020 10:21 Відповісти
Не чіпали б ви могили, довбні. В Бога ви не вірите, тому скажу так: "Бумеранг летить до вас"
показати весь коментар
30.10.2020 10:21 Відповісти
найти и кувалдой по мезинцу!!!!! И он больше никогдатак делать не будет!!!!
Это Кивы поклонники !!! Ну ничего разберемся!!!
показати весь коментар
30.10.2020 10:23 Відповісти
а лучше два кирпича и по яйцам
показати весь коментар
30.10.2020 11:32 Відповісти
Донбас, це давня ракова пухлина
З якої проростали метастази!
Народ є в світі, гірший чим скотина
І дуже важко збутися зарази.

Пухлину цю ростили московіти,
Давно вже ними в цих краях смерділо.
Там виріс набрід, у якого діти,
Сприймали Україну знавісніло.

Набрід Донбасу - послід московітів,
З боліт і нетрів завезених сюди,
Щоб спорожнілі села заселити
Та Голодомору приховать сліди.

Після війни вже, за рішенням властей,
Зробили тут, як місце для відходів,
Де поселяли злочинців всіх мастей,
З усіх країв непотріб і народів. І ріс той набрід у звіриній люті,
В ненависті страшній і дикій злобі.
Червона зірка в нього на покутті,
Їх треба було нищити в утробі!

Війну ця нечесть у Донбас призвала,
Махала знавісніло «триколором»
За мову, прапор, стрічку нас вбивала
Й оте «расея» скандувала хором.

Там стільки закатованих і вбитих!
А нам про вибори, статус і формат!?
Та набрід треба цей обгородити
Колючим дротом, ще й у кілька ряд!

А потім, десь вже через десять років,
Привівши трохи наволоч до тями,
Робити можна і наступні кроки
З їх громадянством, їхніми правами.

***
Той, хто бездумно прагне повернути
Змосковщений, зомбований Донбас,
Коня троянського нам хоче впиханути!
Що було потім, знає кожен з нас!

показати весь коментар
30.10.2020 10:24 Відповісти
Під кожним словом підписуюсь
показати весь коментар
30.10.2020 10:26 Відповісти
Не тре робити такі речі з мармору чи взагалі з каміння , з металу виходять дуже гарні пам,ятні плити і ці паскуди не розібьють метал
показати весь коментар
30.10.2020 10:25 Відповісти
Це зробили нащадки спільників нацистів- онуки енкаведистів)))
показати весь коментар
30.10.2020 10:28 Відповісти
Все йде як хоче +уйло: 1. позбавити Україну світової підтримки (розвал судової системи та антикорупційних інституцій). 2. легімитизація руками проросійських тупицьких, печерних та вовчих судів всякого антиукраїнського мотлоху, розвалу державних інституцій, державного управління, економіки. 3. безкарність антиукраїнського і антидержавного елементу (полушарії, штьопи, ківи, мертведчуки, рабіновічі) 4. репресії патріотів та всього українського 5. засилля в органах влади російських агентів (починаючи з ЗЄлі закінчуючи останньою ватною учілкою.
Куйлу конче потрібна легітимізацію в Україні вигідної для нього ситуації, решту зробити для нього як два пальці в двері. Для нього головне щоб світ визнав що в Україні пізд..ц, а раха біла і пушиста.
показати весь коментар
30.10.2020 10:32 Відповісти
падумаєш...от якби то було здійсненно щодо жертв голокосту...то визгу і крику було б на весь світ...тому ловіть цих під...сів и лупаште!
показати весь коментар
30.10.2020 10:32 Відповісти
Шарий и кива со своими уродами кацапоидными действуют уже почти открыто! **** - во властных структурах Украины украинцев осталось меньше, чем в ... Кацапии!
показати весь коментар
30.10.2020 10:32 Відповісти
А СБУ в это время были заняты шмонов комерсов на 7-м км. в Одессе. Это все что нужно знать про безопасность Украины.
показати весь коментар
30.10.2020 10:33 Відповісти
Олена Теліга поетеса, діячка ОУН, розстріляли гестапівці у Бабиному Яру 22 листопада 1942 року. Не гестапівці вчинили акт вандалізму, це справа рук нащадків тих НКВДистів, які закатували і знищили мільйони українців.

Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 184
показати весь коментар
30.10.2020 10:41 Відповісти
Дамбасяне никак угомониться не могут, но в любимий кацапстан не едут.
показати весь коментар
30.10.2020 10:42 Відповісти
1.Осквернення алеї Слави Небесної Сотні.
2. Рішення Суду на користь Медведчука у справі Стуса.
3. Покалічення Балуха.
4. Переслідування волонтера Стерненко
Ці події не випадковість, а зв'язані одним ланцюгом - залякати активістів, які протистоять реваншистам Януковича і прихильникам "русского мира". Для цього Клоуну і знадобилась стара гвардія типу Шкарлета і інш., які "не розстрілювали майдан"! Але готові "тихою сапою"
знищити тих, хто бореться за Гідність і Незалежність України.
показати весь коментар
30.10.2020 10:44 Відповісти
Тих, хто стояв на Майдані, побував в Іловайську, ДАПі і т.п. вже нічим не залякаєш, марні потуги. Можуть тільки стати каталізатором як побиття студентів 30.ХІ.2013 року.
показати весь коментар
30.10.2020 11:30 Відповісти
Нужно ужесточать наказание за преступления против памяти выдатных украинцев.Тюрьма не обязательно,а штраф от 300 000 гр и до бесконечности с арестом имущества и его родаков тоже..Вплоть до выселения в барак или тюрьму.А то у нас тюрьмы надумали сокращать.
показати весь коментар
30.10.2020 10:53 Відповісти
Бабий Яр как место и как символ хочет приватизировать определенная группа людей (национальность указывать не буду чтоб не нагнетать).
показати весь коментар
30.10.2020 10:55 Відповісти
шо там не нагнетать- евреи
показати весь коментар
30.10.2020 11:11 Відповісти
Це вже не схоже на п*яного студента-сцикуна. Той з пляшкою прийшов би, а не з кувалдою.
показати весь коментар
30.10.2020 11:32 Відповісти
Треба відновлювати такі пам'ятки але робити їх ще більшим.
показати весь коментар
30.10.2020 11:50 Відповісти
Надо называть правильно, то не вандалы, а москали - последыши нквдистов, уничтоживших миллионы украинцев. Это неизлечимо.
показати весь коментар
30.10.2020 12:55 Відповісти
І тихо. О якби розбили мінору, такий би гвалт зчинили - євреїв не чіпати, українців - будь ласка.
показати весь коментар
30.10.2020 18:19 Відповісти
 
 