Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру. ФОТО
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У Бабиному Яру в Києві вандали розбили пам'ятну плиту з іменами учасників похідної групи ОУН, розстріляних нацистами в 1941-1942 роках.
Про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані "невідомі особи" розбили пам’ятну плиту на якій закарбовані імена учасників Похідної Групи ОУН, яких німці розстріли у 1941-1942 роках. Пам’ятна плита, до речі, розміщена біля Пам’ятного Хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру", - написав він.
Червак наголосив, що пам'ятна плита з іменами буде відновлена.
"Очевидно, що акт вандалізму вчинили вороги незалежної України, які бояться українських націоналістів навіть мертвими. Плиту відновимо, пам'ять збережемо, ворогів покараємо", - написав він.
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Поводов более чем достаточно
Словить, в полицию не сдавать, сломать руки и ноги и выкинуть возле больнице.
Да жестоко, но может кто и призадумается перед тем что б даже подойти с дурной мыслей к свящённому месту , а не то что б что то сделать
Это Кивы поклонники !!! Ну ничего разберемся!!!
З якої проростали метастази!
Народ є в світі, гірший чим скотина
І дуже важко збутися зарази.
Пухлину цю ростили московіти,
Давно вже ними в цих краях смерділо.
Там виріс набрід, у якого діти,
Сприймали Україну знавісніло.
Набрід Донбасу - послід московітів,
З боліт і нетрів завезених сюди,
Щоб спорожнілі села заселити
Та Голодомору приховать сліди.
Після війни вже, за рішенням властей,
Зробили тут, як місце для відходів,
Де поселяли злочинців всіх мастей,
З усіх країв непотріб і народів. І ріс той набрід у звіриній люті,
В ненависті страшній і дикій злобі.
Червона зірка в нього на покутті,
Їх треба було нищити в утробі!
Війну ця нечесть у Донбас призвала,
Махала знавісніло «триколором»
За мову, прапор, стрічку нас вбивала
Й оте «расея» скандувала хором.
Там стільки закатованих і вбитих!
А нам про вибори, статус і формат!?
Та набрід треба цей обгородити
Колючим дротом, ще й у кілька ряд!
А потім, десь вже через десять років,
Привівши трохи наволоч до тями,
Робити можна і наступні кроки
З їх громадянством, їхніми правами.
***
Той, хто бездумно прагне повернути
Змосковщений, зомбований Донбас,
Коня троянського нам хоче впиханути!
Що було потім, знає кожен з нас!
Куйлу конче потрібна легітимізацію в Україні вигідної для нього ситуації, решту зробити для нього як два пальці в двері. Для нього головне щоб світ визнав що в Україні пізд..ц, а раха біла і пушиста.
2. Рішення Суду на користь Медведчука у справі Стуса.
3. Покалічення Балуха.
4. Переслідування волонтера Стерненко
Ці події не випадковість, а зв'язані одним ланцюгом - залякати активістів, які протистоять реваншистам Януковича і прихильникам "русского мира". Для цього Клоуну і знадобилась стара гвардія типу Шкарлета і інш., які "не розстрілювали майдан"! Але готові "тихою сапою"
знищити тих, хто бореться за Гідність і Незалежність України.