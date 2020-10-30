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Угруповання в Хмельницькому намагалося створити фейкову "міськраду" і ліквідувати чинну, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Угруповання в Хмельницькому намагалося створити фейкову

В Хмельницькому Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, учасники якої намагалися створити фейкову міськраду обласного центру для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства органів безпеки, учасники групи, до складу якої входило понад 10 осіб, провели зібрання, де створили так званий "орган місцевого самоврядування Республіки Україна "Хмельницька міська рада". Вони обрали "голову" і "депутатів" псевдоутворення та проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування ‒ Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатор групи на власній сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до "новоутвореної міської ради" для здійснення "реального" місцевого самоврядування.

Також читайте: СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від "СН" Клецова, що виступав на "Новоросія ТВ" і возив допомогу окупантам. ДОКУМЕНТ

Під час низки обшуків у помешканнях фігурантів та за місцем проведення фейкових установчих зборів правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
чует мое сердце, что все сейчас у нас происходящее, это звенья одной цепи, которая ведет в штаб-квартиру ГРУ РФ..
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30.10.2020 10:33
+15
Какие граждане. Обычные исполнители заказов из-за поребрика. Чего только стоит вот это "..Республики Украина". Совсем не палятся.
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30.10.2020 10:38
+14
Кацапня атакует по всем направлениям. Денег,падлу не жалеют. А местным отбросам только дай.
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30.10.2020 10:34
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тоесть это не земрази расшатывают и судьи кс это оказывается граждане расшатывают, блин где же я слышал про шатание напомните или Борис Джонсон или Трамп призывал своих граждан нерасшатывать напомните лень гуглить
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30.10.2020 10:32 Відповісти
Какие граждане. Обычные исполнители заказов из-за поребрика. Чего только стоит вот это "..Республики Украина". Совсем не палятся.
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30.10.2020 10:38 Відповісти
Ти правий. Це з з-запоребрикового заказу. Історія складніша, ніж так от, на перший погляд...
Короче: головний фігурант - підприємець Вікарчук (розважальний бізнес, в орендує колишній кінотеатр). Ще в 2004-06 був членом РУХу; потім вступив в конфлікт з мером-свободівцем - і переметнувся в ОПЗЖ. От дуже хоче зняти мера... Херньою займається...
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30.10.2020 11:12 Відповісти
Ниточка тягнеться до Медведчкуа і Рабіновича ОПЗЖ, Вікарчук їх колега.
"Співробітники СБУ провели обшуки у помешканні та на підприємстві хмельницького бізнесмена і екскандидата у депутати Хмельницької міської ради від ОПЗЖ Віктора Вікарчука у рамках вказаного кримінального провадження."

https://ngp-ua.info/2021/02/49403

https://tv7plus.com/u-hmelnyczk1o1mu-obshukaly-zhytlo-viktora-vikarchuka-yakogo-zvynuvachuyut-povalenni-konstytuczijnogo-ladu/
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07.04.2021 20:23 Відповісти
чует мое сердце, что все сейчас у нас происходящее, это звенья одной цепи, которая ведет в штаб-квартиру ГРУ РФ..
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30.10.2020 10:33 Відповісти
Чекалкин , подробно о том, что сам лично видел, как в 95 квартале расширяли сознание Группировка в Хмельницком пыталась создать фейковый "горсовет" и ликвидировать действующий, - СБУ - Цензор.НЕТ 8597

«Операция Буратино»: Чекалкин про то, как Коломойский реализовал проект с президентом-клоуном
https://youtube.com/watch?v=TwMwiyXRhUA
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30.10.2020 10:33 Відповісти
Кацапня атакует по всем направлениям. Денег,падлу не жалеют. А местным отбросам только дай.
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30.10.2020 10:34 Відповісти
Так просрали выборы,а Порох в гору идёт -пуйлу промедление смерти подобно...Вот сейчас зелень начало колбасить в реальном турборежиме
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30.10.2020 10:44 Відповісти
Доправился зебоба...такого беспредела я ещё не видела
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30.10.2020 10:42 Відповісти
Начиная с 6-30 практически по всей линии соприкосновения идет минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск. Приказа на ответный огонь нет. Повідомлення військової комісії tZe
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30.10.2020 10:42 Відповісти
пуйлу надо срочно власть поменять,т к кум выборы практически просрал,а ПАП поднимается-отнимант у зебобы последний "козырь" перед ватанами
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30.10.2020 10:48 Відповісти
А вот такого еще ни при одном президенте не было. Но чему удивляться. Президент - клоун, глава СБУ -продюсер. Правда, какая разница?
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30.10.2020 10:43 Відповісти
Отделаются штрафом или признают невменяемыми
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30.10.2020 10:53 Відповісти
Ну у нас и новости. Одна банда чуть не захватила Хмельницк, другая банда отменила антикорупц. законы...
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30.10.2020 10:54 Відповісти
От тепер хай Зе!команда покаже чи за Україну вони.
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30.10.2020 11:58 Відповісти
расстрел
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30.10.2020 12:26 Відповісти
Таки да, патриотизм возрождается только расстрелом инакомыслящих.
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30.10.2020 13:18 Відповісти
така фігня ще в 209-10 р була
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07.04.2021 17:17 Відповісти
 
 