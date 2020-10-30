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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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вибори (6162) Чернігівщина (1311) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Через смерть кандидата в мери Новгорода-Сіверського Бондаренка в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через смерть кандидата в мери Новгорода-Сіверського Бондаренка в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська

Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання коронавірусом. У місті будуть повторні вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила голова громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Це місто з чисельністю виборців до 75 000. Відповідно, ТВК повинна встановити результати виборів. Якщо переможцем є померла особа, то після отримання свідоцтва про смерть комісія протягом 10 днів повинна оголосити повторні вибори", - зазначила Айвазовська.

За її словами, виборчий процес почнеться із самого початку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання коронавірусом. Бондаренко, за попередніми даними, перемагав на виборах мера.

Також читайте: Мер Новгорода-Сіверського Бондаренко, який за попередніми даними знову перемагав на місцевих виборах, помер від COVID-19
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Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы

Т-а-ак. А в государственном масштабе это тоже мог бы быть выход. Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 3491
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30.10.2020 10:36 Відповісти
в Харькове тоже непонятно - походу жмура выбрали.
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30.10.2020 10:38 Відповісти
Добкин соберёт медиумов и на спиритических сеансах будут вызывать дух Гепы во время заседания горсовета Через смерть кандидата в мери Новгорода-Сіверського Бондаренка в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7268
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30.10.2020 10:50 Відповісти
Тю, дурня чи що? Он Гєпу в Харкові обрали, а живий він чи ні ні кого не цікавить.
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30.10.2020 10:44 Відповісти
Идите повтортоно заражаться.
Ну а шо? реально всем там невыносимо хочется избать вМэра, шо аж руки из-под рубашки выползают взад... ну, шоп "птичку" положить в наложенном бюллетене Через смерть кандидата в мери Новгорода-Сіверського Бондаренка в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7291
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30.10.2020 10:54 Відповісти
Вже від ковіду почали помирати міські голови. Що буде далі? Зелень буде вживати якихось заходів? Чи їм лиш декларування та кіноіндустрія в голові?
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30.10.2020 11:04 Відповісти
щось підозріло мруть новообрані!
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30.10.2020 11:17 Відповісти
Это ж надо... 47 лет. И не такой чтоб особо толстый...
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30.10.2020 11:25 Відповісти
Конечно, даешь больше выборов?!
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30.10.2020 11:58 Відповісти
 
 