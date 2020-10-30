За добу в ЗСУ виявили 189 випадків COVID-19, хворіють 1 558 осіб, - Командування Медсил
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на 10:00 30 жовтня в Збройних Силах України коронавірусом хворіють 1 558 осіб.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу виявили 189 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Із них в установах охорони здоров'я перебуває 32 людини: Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 3 військовослужбовців,
Житомирський військовий госпіталь і 66 військовий мобільний госпіталь - по 4 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного, Північного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь і Деснянський військовий госпіталь - по 3 військовослужбовців, Миколаївський військовий госпіталь - 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного і східного регіону і Хмельницький, Маріупольський, Чернівецький військові госпіталі - по 1 військовослужбовцю, Полтавський військовий госпіталь і Запорізька ОКБ - по 1 працівнику ЗС України. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 156 осіб: Київська область - 41 військовослужбовець і 9 працівників ЗС України, Житомирська область - 20 військовослужбовців і 5 працівник ЗС України, Львівська область - 16 військовослужбовців, Одеська область - 11 військовослужбовців,
Дніпропетровська область - 10 військовослужбовців і 1 працівник ЗС України, Харківська область - 4 військовослужбовців і 3 працівники ЗС України, Вінницька та Хмельницька області - по 5 військовослужбовців, Черкаська, Тернопільська та Чернівецька області - по 4 військовослужбовців, Рівненська та Миколаївська області - по 3 військовослужбовців , Івано-Франківська область - 2 військовослужбовців, Запорізька область - 2 військовослужбовців і 1 працівник ЗС України, Донецьк, Полтавська і Волинська області - по 1 військовослужбовцю. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Усього за час пандемії одужали - 3 947 осіб, летальних випадків - 15.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 331 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 43 людини.
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Хомчак не помітив, зайнятий квартирами?
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@BackAndAlive
37 хв
В #ООС 2 загиблих та 2 поранених.
Вчора ворог бив під Новомихайлівкою та Старогнатівкою з гранатометів. Під Водяним поранив воїна #ЗСУ.
Під Золотим кинув гранату з БПЛА і ранив ще одного воїна.
Сьогодні під Водяним ворог зі стрілецької зброї та гранатометів вбив 2 воїнів.