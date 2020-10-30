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Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів, - Немчінов

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Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 2 листопада.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Із 00 годин 00 хвилин 2 листопада (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій" зоні", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

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"Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів, - Немчінов 01 до червоної зони будуть віднесені:

- міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський райони Волинської області;

- Слов'янський район Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівського, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- Пологівський район Запорізької області;

- місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;

- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

- Марковський та Троїцький райони Луганської області;

- Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;

- місто Миколаїв Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;

- місто Полтава Полтавської області;

- міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

- міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;

- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівскій, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області", - повідомив Немчінов.

Новина оновлюється...

Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів, - Немчінов 02

 
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Топ коментарі
+3
Вы как ни крутитесь, зелёные заморыши, а к вашему режиму подбирается пушной зверёк.
Ковидная афёра похоронит вас окончательно.
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30.10.2020 12:01
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о, норм. лишь бы коммунизма не было... (бережно прикладывается прикладом к "лику" тов. Мао)

дебилы тупо обосрались, вместо попросить Японию сказать как надо делать...., хотя... там даже Якудза сделаа по канону, по закону. А тут - пьяное быдло, буду, ой, будет мусоров, ой, полицию напрягать шо те и эти без намордников...
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30.10.2020 11:08 Відповісти
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
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30.10.2020 11:26 Відповісти
Вы как ни крутитесь, зелёные заморыши, а к вашему режиму подбирается пушной зверёк.
Ковидная афёра похоронит вас окончательно.
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30.10.2020 12:01 Відповісти
Все в Хер-сон , спать конечно судя по названию не придется, но за то это единственное место на карте Украины где желтая и зеленая зоны.
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30.10.2020 12:28 Відповісти
стесняюсь спросить: а, В.Ляшко в Херсон приезжал?! ибо, после его приезда в Николаеве и пошла жара
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30.10.2020 12:49 Відповісти
Херсону повезло... наверное боялись после Николаева попасть под критику"какого Хер(сон) а вы сюда приперлись"
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30.10.2020 12:58 Відповісти
да-а-а. Украина в огне
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30.10.2020 12:46 Відповісти
Як вони встановлюють епідемічні рівні на 14 днів, якщо щотижня оновлюють дані?
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30.10.2020 12:50 Відповісти
от балды уставливают
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30.10.2020 15:56 Відповісти
 
 