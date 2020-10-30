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Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії

Харківська обласна територіальна виборча комісія опрацювала 80,51% голосів на виборах депутатів Харківської облради: до облради впевнено проходять чотири партії.

Про це Укрінформу повідомили в обласній виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 30 жовтня обласна територіальна комісія опрацювала дані 50 з 56 ТВК", - повідомили в комісії.

Проміжні результати свідчать, додали в комісії, що лідирує "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 28,7%, слідом йде "Опозиційна платформа - За життя" - 23,7%, "Блок Світличної "Разом!" - 16,7% , "Слуга народу" - 16,1%.

"Європейська Солідарність" набрала 4,8%, "Партія Шарія" - 2,6%, "За майбутнє" - 2,5%, "Батьківщина" - 2,3% ". Решта партій не набрали і 1% голосів:"Наш край" - 0,9%, "Перемога Пальчевського"- 0,8%,"Акцент" - 0,4%.

Результати голосування в обласну ТВК, сказали в комісії, ще має передати Харківська міська територіальна виборча комісія.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Харьков, поздравляю с победой, победой рюзьге мира у вас! Вы подтвердили свой статус редкостных д...лбов. Ждиде, скоро казлорылые будут у вас на танках возле школ и детских садов разворачиваться. Готовьтесь сидеть на чеченских бутылках. И да, комендантский час... Также приготовьтесь хапать п....здюлей на подвалах. Бараны...
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30.10.2020 11:47
+16
Харків пробив чергове ДНО...нажаль!
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30.10.2020 11:54
+15
Да... это будет весело) Но суть не в этом. Харьковским дегенератам подсунут кернеса 2 и они с радостью сглотнут и второй раз на избирательных участках. Реальный прикол будет, если кернесу забабахают мовзолей на против горсовета)))
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30.10.2020 11:55
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"Свобода", за которую я голосовал и готов был голосовать, по некоторым бюллетеням даже не выставляла кандидатов в быдлохарькове...
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30.10.2020 11:44 Відповісти
Ну то значить, по факту, ти проголосував за Кернеса.
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30.10.2020 11:47 Відповісти
Отнюдь. кернес, допа, дохлый кушнарев никогда не получали мой голос.
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30.10.2020 12:53 Відповісти
Замість того, щоб проголосувати проти них, за реально рейтингову опозиційну проукраїнську політсилу, наприклад ЄС, або раз ти так вже ненавидиш Порошенка, то за Світличну, ти його безглуздо стратив.
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30.10.2020 13:15 Відповісти
Я не раздаю врагам Украины свой голос. А рейтинг среди быдла меня не интересует.
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30.10.2020 13:51 Відповісти
Поэтому твой голос приобрел "патрио кернес"
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30.10.2020 14:29 Відповісти
Нет, не приобрел.
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30.10.2020 15:02 Відповісти
"Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 28,7%, следом идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,7%, "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% , "Слуга народа" - 16,1%."

Приблизно так Ви розподілили свій голос. Так само, як і ті, хто не прийшов або проголосував за непрохідні партії
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30.10.2020 17:40 Відповісти
Все, без исключения, перечисленные партии - враги, и голос мой они не получат даже по приговору народного суда. А шанс пройти нормальным я повысил.
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30.10.2020 18:23 Відповісти
Цілий глос - не отримали, але приблизно у такій пропорції ВИ його розподілили саме між ними.
На пальцях: Є 10 голосів і прохідний поріг у два голоси.
Варіант 1: З 10 за А проголосували четверо, за Б і В - по троє. Маємо у "раді" А-40%, Б і В - по 30%.
Варіант 2: З 10 за А проголосувало четверо, за Б і В по двоє, за Г і Д - по одному. Маємо в "раді" А 50%, Б і В - по 25 %. Тобто, по факту ті, хто голосував за Г і Д віддали по півголоса за А і по чверті голоса за Б і В.
Варіант 3 (для зовсім упоротих): За А проголосувало двоє, за Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З - по одному. Маємо в "раді" А - 100%. Тобто, у такому варіанті, по факту, за А проголосували ВСІ!!!
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30.10.2020 18:56 Відповісти
Спору нет, математика эта верна. Но вам следует учесть, что и А, и Б - враги(Для совсем упоротых, без разницы 100% одного сорта или 50%+50% двух сортов дерьма ), и признать, что нет разницы, кто больше из них наберет, соответственно, нет возможности при таком количестве быдла что-либо поменять при любых действиях избирателя.
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30.10.2020 19:25 Відповісти
І це також невірне твердження, бо якщо у варіанті 2, скажімо, ті, хто голосував за Г і Д, проголосували б за В, то В мав би такі самі 40%, як і А. А у варіанті 3, взагалі достатньо було б проголосувати В, Г, Д за, скажімо Е, щоб Е мав дві третини голосів проти третини в А.
Отак і розпорошуються голоси висуванням всіляких непрохідних Гриценок, Смешків, Вакарчуків з Притулами тощо. І до влади в результаті приходять Вілкули з Медведчуками.
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30.10.2020 20:36 Відповісти
достатньо було б проголосувати В, Г, Д за, скажімо Е

А что же сможет заставить "В,Г,Д," проголосовать за "Е"?
Голоса за ВГД - голоса быдла, т.к А=Б=В=Г=Д=враги, и не важно, в какой пропорции между собой они встретят с цветами условного гиркина, а Е - "непроходной"?
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30.10.2020 21:40 Відповісти
"Отак і розпорошуються голоси висуванням всіляких непрохідних Гриценок, Смешків, Вакарчуків з Притулами тощо. І до влади в результаті приходять Вілкули з Медведчуками." (c)
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30.10.2020 22:15 Відповісти
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 3993 Said_
По теме ответить нечего, решил использовать свой же второй аккаунт?
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30.10.2020 22:24 Відповісти
А ти можеш пояснити, як ти дійшов такого висновку?
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30.10.2020 23:07 Відповісти
Може Вам до лікаря? З такою параноєю і відчуттям власної величі???
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31.10.2020 09:32 Відповісти
"Усі навкруг ХХХХХХХХ, лиш ви д'Артаньян"? То висувайтесь самі.
Для початку хоча б у "квартальний комітет" (сільраду, район тощо). Якщо ви такий "суперовий" - сусіди підтримають і будете супер-депутатом. Зарекомендуєте себе - підете вище.
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31.10.2020 09:37 Відповісти
Зная как работает система в Харькове поверь приобрел.
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30.10.2020 17:41 Відповісти
Доводилось в быдлохарькове работать в комиссиях. Председателем в том числе. Так что, немного знаком, мягко говоря. Все дело в быдле, которым это проклятое место перенасыщено.
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30.10.2020 18:26 Відповісти
У будь-якому випадку частину голоса отримала партія Кернеса. Пропорційно голосуванню інших. А якщо розглядати вибори мера, то увесь голос.
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31.10.2020 09:39 Відповісти
Как в старые добрые времена. Вместо РККА муравьева - кернес и зажопники.
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30.10.2020 11:45 Відповісти
чего обижаться---ВАТА есть ВАТА ! хоть гавно на голову лей ! что-то прояснится лет через 20-25 ,когда старое ватно-кацапское население переместится в тихий городок под Харьковым,а сейчас пацаки рулят !!!!!!
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30.10.2020 12:54 Відповісти
Необходим прибалтийский вариант - ограничивать ватные парти во всем и исключить возможность коалиции с любой партией . И желательно паспорта негражданина .
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30.10.2020 15:36 Відповісти
А що воно змінить? Чи можна довбойоба вилікувати? Ні, звичайно. Так і тут. Більшість довбойобів. Вони були, є і будуть.
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30.10.2020 15:40 Відповісти
Жалко, что такой важный город, насквозь ватный.
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30.10.2020 11:46 Відповісти
Хорошо знаю Харков и абсолютно не верю в эти цифры. У Кереса и позажопного блока там мафия такая, что на местах в комиссиях всё посчитают так, как скажут, независимо от мнения горожан. Я абсолютно убеждён в подтасовках.
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30.10.2020 13:59 Відповісти
Чим довше рахують, тим більше фальсифікацій.
Пройдуть виключно всі свої, зелено-кремлівські.
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30.10.2020 11:46 Відповісти
А ты хотела, чтобы олигархо-шоколадные?
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30.10.2020 11:52 Відповісти
Не не коломойско медведчуковские кристально чистые не ворующие не разрушающие страну светлые люди. Правильно ?
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30.10.2020 11:56 Відповісти
Харьков, поздравляю с победой, победой рюзьге мира у вас! Вы подтвердили свой статус редкостных д...лбов. Ждиде, скоро казлорылые будут у вас на танках возле школ и детских садов разворачиваться. Готовьтесь сидеть на чеченских бутылках. И да, комендантский час... Также приготовьтесь хапать п....здюлей на подвалах. Бараны...
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30.10.2020 11:47 Відповісти
То все труха, ось ще виявиться, що Хєрнос в Шаріте здох ще до початку виборів, ото буде кіно. Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 1609
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30.10.2020 11:51 Відповісти
Да... это будет весело) Но суть не в этом. Харьковским дегенератам подсунут кернеса 2 и они с радостью сглотнут и второй раз на избирательных участках. Реальный прикол будет, если кернесу забабахают мовзолей на против горсовета)))
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30.10.2020 11:55 Відповісти
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 4263
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30.10.2020 11:57 Відповісти
Навіть і не сумнівайся. Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 664
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 2399
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30.10.2020 12:20 Відповісти
гепа, помнится, порывался такое построить дохлому кушнареву...
Ну, в смысле, чтоб не он строил и из бюджета...
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30.10.2020 12:56 Відповісти
Данные из сумеречной зоны. Такое впечатление,что если кацапня сбросит на местных ватников атомную бомбу-они всё равно будут вопить "расея!расея!".
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30.10.2020 11:50 Відповісти
Пора менять название на Хорьков, Сепарьков, Ватанск, Гепоград, Рабскоград, Опазжопск... Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 3182
И строить мавзолей Адольфычу.
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30.10.2020 11:53 Відповісти
Шабесгои руськаезычники и не на такое способны. Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 8960
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30.10.2020 12:00 Відповісти
Харків пробив чергове ДНО...нажаль!
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30.10.2020 11:54 Відповісти
Вылези из под нашего дна и посмотри, в каком дерьме ты живешь
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30.10.2020 12:08 Відповісти
Бу-га-га-га-га))))))))))),ЗЕбіло))))))))))))))))
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30.10.2020 14:09 Відповісти
Харьковчане такие же как донецкие, они счетают себя выше остальной страны,отсюда такой снобизм и пафос. Слава мы все живем в одной стране, многие из нас были в Харькове так, что не х.р расказывать о своем чудо городе и о наших мухосранстве. Ваше быдло уступает только донецкому и уж поверь хреново харьков смотриця как для миллионика. Да и по всем правилам он мог бы стать вторым городом страны но хрен.
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30.10.2020 17:47 Відповісти
Харьков ватный город. И к сожалению не один в стране. Нравится это кому-то или нет.
Но соотношение 60% на 40% не критично. 40% проукраинских горожан и адекватной центральной власти вполне достаточно для удержания ватного большинства от радикального экстремизма.
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30.10.2020 12:04 Відповісти
Кацарасе, дуй на родіну, лапті, кокошніки і балалайка, скучают по тєбє.
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30.10.2020 12:15 Відповісти
Ніт.
Це, Луганська і Донецька.
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30.10.2020 12:11 Відповісти
Да,ватарей война ничему не научила...
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30.10.2020 12:10 Відповісти
А у ватников и нет никакой войны.
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30.10.2020 12:14 Відповісти
Ось що таке довго уточнювати протоколи і довго рахувати. Кернес вирішив за рахунок голосів ЕС підтягнути "слуг". Ось так "сметуни", у 2019 році були єдині чесні вибори, а далі дудки!
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30.10.2020 12:14 Відповісти
На дільниці де я вже не один раз на виборах ЄС проходив, а от у СЛУГ було суттєво менше. Ясно що своїм допомогли.
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30.10.2020 13:09 Відповісти
Убогие людишки. Сколько раненых с войны и убитых прошло через харьковский госпиталь, а они все равно путину в рот смотрят. Рабы... Сколько можно за эту жабу голосовать полудохлую??? Менталитет жителей Харькова - любовь к допкиным и кернесам -быдломассонам. А когда-то была столица...Что ж вы в кацапстан так заглядываете. Москва и Питер это не россия, настоящая росссия в 100 км от москвы и питера, без приодного газа в домах и туалетом в виде дырки в деревянном домике на улице да спитых мужиков в хлам уже к тридцати годам да детей, что матерятся раньше , чем научатся говорить. Страна стекломоя и боярышника. Смешно то , что большинство мечтающих о российском покровителстве были в лучшем случае в москве или питере, а что из себя есть какой - нибудь городок в Омской губернии даже не представляют.
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30.10.2020 12:16 Відповісти
Наведите порядок в ваших мухосрансках, а за тем учите других. Всем хорошего дня. Привет из Харькова.
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30.10.2020 12:17 Відповісти
Харьков просто большой м наличие метрополитена и парка Горького не делает из него не Мухосранк! Просто он большой Мухосранск с метрополитеном! Привет из Харькова!
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30.10.2020 12:21 Відповісти
Одна надежда на опозиционую коалицию Светличная + ЕС!
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30.10.2020 12:22 Відповісти
Подивіться з ким вона співпрацювала і хто її раніше продвинув на посаду голови ОДА. У вас спадуть рожеві окуляри.
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30.10.2020 12:34 Відповісти
И кто её продвигал и с кем она работала?
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30.10.2020 12:35 Відповісти
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 9447
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30.10.2020 12:41 Відповісти
Вас , ригобидло зельоноє , вже пізно вчити , вас вже треба ....... Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 5498 .!! Не хочу казати це вслух , бо забанять .
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30.10.2020 12:30 Відповісти
Харківська палаюча бавовна сама смердюча. Ви обрали своїм мером привид на візочку, якого навіть у країні немає, та ще не факт, що його повернення відбудеться.
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30.10.2020 12:35 Відповісти
Хорек,кушай фекалии,козломордый
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30.10.2020 13:57 Відповісти
Всем адекватам, не пишите в ответ. Коменты удаляют
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30.10.2020 12:20 Відповісти
Адекваты это кто? Те кто имаея под боком Луганск и донецк продолжают тянуть себе на холку русский мир? Те которые верят, что им сделают социалистический рай люди типа рабиновича который при союзе под растрельной статьей ходил за хещения,или бойко который даже на гос.вышках намутил, это те люди которые сейчасс пытаются с пеной у рта запретить разглошения по их доходам. Может вы думаете, что вашим предприятиям кацапье при, при создании хнр вдохнет новую жизнь? Ага луганский патроный вам привет передает.
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30.10.2020 13:04 Відповісти
Я так понял харьковчане мечтают пожить в Ханаре
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30.10.2020 12:35 Відповісти
а Пэдро брехав что эс проходит во все обл советы))), впрочем брехать, не выполнив ни одного предвыборного обещания, он умеет
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30.10.2020 12:46 Відповісти
ЕС и проходил, по это так и затянули с подсчети, что бы вывести из обл рады. А вы дальше радуйтесь дальнейшему скатываанию в бело-рашу.
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30.10.2020 13:07 Відповісти
голосуй за "порошенко бо путен нападе"?
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30.10.2020 13:17 Відповісти
Коттоне, проснісь, ти сєрєш з 20.02.2014.
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30.10.2020 13:22 Відповісти
То есть у тебя дятла живущем 6 лет при войне и тысечах погибших войны с путиным нет? Это все мирные шахтеры? Перемирие блин? Раскажи это,буратино,родным убитых вчера бойцов.
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30.10.2020 13:44 Відповісти
при петре погибало больше, нужно со своими проблемами разобраться, чего порошенко не сделал, а не пинать на путина и клянчить очередной транш, изображая патриота
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30.10.2020 14:14 Відповісти
Гибло больше при активной фазе войны. Наши давали достойную ответку,при каждом высовывании ватной головы из окопа. Наступление остановилось когда потери ватостана стали критичными,а фронт начал растягиваться,да и нужно было двигаться в глубь Украины все в более не ватные районы. Если бы при наполеончике началось наступление как в 15 и уровень нашей армии был бы как в 15, то раки бы уже бы обстреливали Киев а нынешнея власть бы сидела в Хайфе. Но да диваному иксперту это трудно понять. Задолбали мамкины Эйзенхауры и Черчили. Так как клянчит вова еще ни кто ни клянчил. Да и как вата вскрылась при одной фразе "нечего на путина пинять". Вот он избиратель найвеличнейшего для них путин не враг.
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30.10.2020 14:44 Відповісти
Какие обещания выполнил ваш зеленый суслик?
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30.10.2020 13:08 Відповісти
в 2024 увидим,а по факту потрошенко только увиливал свое личное состояние
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30.10.2020 13:23 Відповісти
Ага немного нужно подождать,еще чють чють,еще 100 дней. Да деорлигархация и борьба с корупцией цветет бурным цветом ОАСК и КСУ не дадут соврать.ждите дальше вам еще к 2024 найвеличнийший ракетоноситель построит.
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30.10.2020 13:47 Відповісти
По личному состоянию можно по подробней?
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30.10.2020 13:48 Відповісти

В 2018 году Петр Порошенко внес в декларацию 1,56 млрд грн доходов, недвижимость и земельные участки на 77,4 млн и более 100 компаний в собственности. По данным Администрации Президента, в прошлом году он задекларировал 16,3 млн грн доходов. Таким образом, доход Порошенко вырос почти в 100 раз.
Об этом сообщили в общественном движении "ЧЕСНО". Потеряв половину экономики страны, потрошенко намного обагатился, за счет Ленинской Кузни, скупки за бесценок заводов, земли... вот посмотри, может развеятся твои иллюзии насчет "гетьмана"
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30.10.2020 14:06 Відповісти
фильм
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30.10.2020 14:08 Відповісти
відосік.
Ага.
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30.10.2020 19:16 Відповісти
Доход вырос почти в 100 раз!!! Когда в школе матиматику проходили ты за углом пиво пил? Кто такие эти честно? Ты еще сюда Наема и лещенко притяни.Очередные икспэрты? Потеря половины экономики страны в, чем заключалась? В увеличении бюджета мин обороны? В прибыльности нафтогаза и укрзализныци? Может выиграшь нафтогаза орбитража у газ према это было обогащение Порошенко. Чего же они сейчас при найвеличнейшем эти компании ушли в минус?
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30.10.2020 14:53 Відповісти
Перечитай список опежоп там милиардер на миллионере но правда рускочелюстние,и сим им сие индульгируется хохладятлами.
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30.10.2020 15:22 Відповісти
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 95
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30.10.2020 12:50 Відповісти
Вже скоро, але як і у випадку прозріння з зеленими буде пізно...
Вони, харків'яни, самі вибрали комендантську годину, "ізоляцію"... А, головне проєкт "Єрмак 2.0" який готували для жителів західної України при януодлі на момент вступу в тайожний союз.
Правобережна частина буде против, то поїдуть "асваивать Васточную Сибирь" подданьіе его величества Гепьі !!
С помощью украинского населения Россия хочет оградить себя от китайцев.
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 9609
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30.10.2020 12:55 Відповісти
я как харьковчанин могу сказать, что ваты у нас дочерта. Но результаты я ожидал гораздо хуже, так как видел протоколы с первого тура Президентских выборов, там за Бойко до 60% доходило. А так по факту еще и не дали ОПЗЖ создать большинство. Кернеса врядли ватником можно назвать, он деньги любит, а не Россию. А вату использует ситуативно. Ну и учитывая вражду между Кернесом и Фельдманом, врядли он станет сотрудничать с ОПЗЖ.
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30.10.2020 12:58 Відповісти
Харківська область - дрімучий ліс. Раніше там партія регіонів набирала більше 60%, а зараз екс риги розділились на три: "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 28,7%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,7%, "Слуга народа" - 16,1%.

Єдиний проукраїнський "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% в якому лікарі, вчені, підприємці, промисловці і аграрії, військові та волонтери .
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30.10.2020 13:01 Відповісти
Как не печально ,но в Харькове очень мало харьковцев. Начиная с голодомора,когда их сильно уморили ,а взамен привезли москалей ,затем в 60е ,когда на растущие заводы массово завозили северную лимиту и нынешнее нашествие даунбаских переселенцев..... Эти ,с позволения сказать,харьковчане кровно связаны с населением мацковии и отсюда их предпочтения. Впереди трудная работа по воспитанию этих манкуртов .
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30.10.2020 13:31 Відповісти
Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії - Цензор.НЕТ 9845
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30.10.2020 14:03 Відповісти
З таким розкладом Блок Кернеса може блокуватися по черзі то з блоком 'За Жиддя' то з опозиційними аутсайдерами.
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30.10.2020 14:34 Відповісти
 
 