Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії
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Харківська обласна територіальна виборча комісія опрацювала 80,51% голосів на виборах депутатів Харківської облради: до облради впевнено проходять чотири партії.
Про це Укрінформу повідомили в обласній виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 30 жовтня обласна територіальна комісія опрацювала дані 50 з 56 ТВК", - повідомили в комісії.
Проміжні результати свідчать, додали в комісії, що лідирує "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 28,7%, слідом йде "Опозиційна платформа - За життя" - 23,7%, "Блок Світличної "Разом!" - 16,7% , "Слуга народу" - 16,1%.
"Європейська Солідарність" набрала 4,8%, "Партія Шарія" - 2,6%, "За майбутнє" - 2,5%, "Батьківщина" - 2,3% ". Решта партій не набрали і 1% голосів:"Наш край" - 0,9%, "Перемога Пальчевського"- 0,8%,"Акцент" - 0,4%.
Результати голосування в обласну ТВК, сказали в комісії, ще має передати Харківська міська територіальна виборча комісія.
Будь ласка, зачекайте...
Приблизно так Ви розподілили свій голос. Так само, як і ті, хто не прийшов або проголосував за непрохідні партії
На пальцях: Є 10 голосів і прохідний поріг у два голоси.
Варіант 1: З 10 за А проголосували четверо, за Б і В - по троє. Маємо у "раді" А-40%, Б і В - по 30%.
Варіант 2: З 10 за А проголосувало четверо, за Б і В по двоє, за Г і Д - по одному. Маємо в "раді" А 50%, Б і В - по 25 %. Тобто, по факту ті, хто голосував за Г і Д віддали по півголоса за А і по чверті голоса за Б і В.
Варіант 3 (для зовсім упоротих): За А проголосувало двоє, за Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З - по одному. Маємо в "раді" А - 100%. Тобто, у такому варіанті, по факту, за А проголосували ВСІ!!!
Отак і розпорошуються голоси висуванням всіляких непрохідних Гриценок, Смешків, Вакарчуків з Притулами тощо. І до влади в результаті приходять Вілкули з Медведчуками.
А что же сможет заставить "В,Г,Д," проголосовать за "Е"?
Голоса за ВГД - голоса быдла, т.к А=Б=В=Г=Д=враги, и не важно, в какой пропорции между собой они встретят с цветами условного гиркина, а Е - "непроходной"?
По теме ответить нечего, решил использовать свой же второй аккаунт?
Для початку хоча б у "квартальний комітет" (сільраду, район тощо). Якщо ви такий "суперовий" - сусіди підтримають і будете супер-депутатом. Зарекомендуєте себе - підете вище.
Пройдуть виключно всі свої, зелено-кремлівські.
Ну, в смысле, чтоб не он строил и из бюджета...
И строить мавзолей Адольфычу.
Но соотношение 60% на 40% не критично. 40% проукраинских горожан и адекватной центральной власти вполне достаточно для удержания ватного большинства от радикального экстремизма.
Це, Луганська і Донецька.
В 2018 году Петр Порошенко внес в декларацию 1,56 млрд грн доходов, недвижимость и земельные участки на 77,4 млн и более 100 компаний в собственности. По данным Администрации Президента, в прошлом году он задекларировал 16,3 млн грн доходов. Таким образом, доход Порошенко вырос почти в 100 раз.
Об этом сообщили в общественном движении "ЧЕСНО". Потеряв половину экономики страны, потрошенко намного обагатился, за счет Ленинской Кузни, скупки за бесценок заводов, земли... вот посмотри, может развеятся твои иллюзии насчет "гетьмана"
Ага.
Вони, харків'яни, самі вибрали комендантську годину, "ізоляцію"... А, головне проєкт "Єрмак 2.0" який готували для жителів західної України при януодлі на момент вступу в тайожний союз.
Правобережна частина буде против, то поїдуть "асваивать Васточную Сибирь" подданьіе его величества Гепьі !!
С помощью украинского населения Россия хочет оградить себя от китайцев.
Єдиний проукраїнський "Блок Светличной "Вместе!"- 16,7% в якому лікарі, вчені, підприємці, промисловці і аграрії, військові та волонтери .