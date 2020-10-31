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Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади

Антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.

Про це йдеться в заяві КС, розміщеній на сайті Суду, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд України висловив ствердну позицію, що декларування доходів осіб, які здійснюють публічну владу, є незаперечною вимогою в будь-якій сучасній демократичній країні.

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На думку Конституційного Суду України, антикорупційна реформа в Україні стала незаперечною вимогою суспільства. Однак як антикорупційна, так і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.

Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а відсильні норми неможливим встановлення кола їхніх адресатів. Як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації можуть бути притягнуті особи, які не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку. Зазначене не узгоджується з поняттям правової держави і принципом верховенства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону України, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність і передбачуваність закону.

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Із наведених позицій Конституційного Суду України вбачається, що законодавцем має бути введено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність і відповідність", - ідеться в заяві КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+18
Обосрали портки и что-то мычат, используя юридическую эквилибристику. Уроды.
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30.10.2020 11:54
+17
ЮрЫст Вова, разгонять плохих судей нужно строго по букве закона.
Иначе получишь иски о твоих незаконных действиях.
А нормальных судей нужно поощрять и оставлять в органах правосудия.
Как этого не понимает 42-летний типа нелох, непостижимо!
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30.10.2020 11:53
+17
Заявление КС по отмене е-декларирования: Борьба с коррупцией не должна нарушать принцип независимости судебной власти - Цензор.НЕТ 3260
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30.10.2020 11:55
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Ви 100 відсотково навіть Закон України «Про запобігання корупції» не відкривали. Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади - Цензор.НЕТ 7721
Бо якщо б відкривали, то знали б що в Законі є поняття «близькі особи»,яке використовується для визначення кола осіб, від яких посадовець може отримувати подарунки та з якими він не може перебувати у відносинах прямого підпорядкування. У Законі до переліку близьких осіб додали двоюрідних брата і сестру, рідного брата і сестру дружини/чоловіка, племінника і племінницю, рідного дядька і тітку, батьків дружини/чоловіка сина або дочки (свати).
Почитайте самостійно а потім вже можете мітингувати. Якщо будуть підстави. Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади - Цензор.НЕТ 7721
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30.10.2020 13:09 Відповісти
Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади - Цензор.НЕТ 6141
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30.10.2020 12:24 Відповісти








K0५EGAR

@Rage4oK
Такое чувство, что Кремль закрывает проект Зеленского, как до этого слил Порошенка, чтоб на фоне перемоги Медвечука на местных выборах по-быстрому обнулить Евроинтеграцию и вернуть нашу дырявую лодку в фарватер РФ. Посмотрим, что будет завтра, но предчувствия тревожные.
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30.10.2020 12:34 Відповісти
Перемога Медведчука на місцевих виборах ???
Ви впевнені ??
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30.10.2020 13:02 Відповісти
угу, сделали судьи такой себе междуусобчик и теперь прикрываются принципом независимости судебной власти
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30.10.2020 12:42 Відповісти
Боротьба з корупцією не дай Бог не повинна стосуватись головних корупціонерів і особливо топ корупціонерів до яких відносяться самі судді!!!
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30.10.2020 12:42 Відповісти
Словоблудие от КС и не больше!
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30.10.2020 12:43 Відповісти
Походй судьи КС путают независимость с безнаказанностью.
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30.10.2020 12:44 Відповісти
А если она зависимая? Не забываем вовочка ,что есть другая точка зрения,а фактов как твоих обещаний море!
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30.10.2020 13:03 Відповісти
ага - судьям можно все - остальным - закон..., как-то невесело жить в такой стране...
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30.10.2020 13:07 Відповісти
Вечный вопрос - "А судьи кто?" Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади - Цензор.НЕТ 2233
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30.10.2020 13:15 Відповісти
Когда так серьезно начало подгорать, то сразу и задний ход включили. Ворье. Еще люди говорят ваша честь, какая там честь, все продается и честь в том числе. Мантия все прикроет.
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30.10.2020 13:31 Відповісти
Какой-то набор слов, видимо не то что рыльце в пушку, а рыло в шерсти!
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30.10.2020 13:47 Відповісти
сначала всю эту свору в мусорный контейнер потом голых к росейскому фюреру он таких лббит
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30.10.2020 14:40 Відповісти
Які вони "незалежні" ? Хіба що від законів України ! Діють по "законам проросійських олігархічних кланів -хижаків , які саме через судівську гілку Влади, готують державний конституційний переворот ! Тихо, без заходу зелених чоловічків , як це було в 2014 році ! Просто всі Українські Закони скасують і введуть таке "законодавство" по якому столиця України буде місто Донецьк , а потім Москва , бо таким буде рішення "конституційного" "суду"? Вони цього не соромляться вже говорити, та й на плівках багато цікавого чутно!
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30.10.2020 14:40 Відповісти
КС не знає. що Україні до статусу правової держави потрібно ще років 20 - 30, покі всіх шахраів, у тому числі і з КС не пересаджают. У Конституції про правову державу записано так як і про Євроінтеграцію і НАТО. Ми й туди й туди хочемо, але шахраї не дають рухатися в тих напрямках. Як і зараз з "незалежністю судової влади"! Це мова про шахраїв.
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30.10.2020 14:49 Відповісти
..оце і тут ДОРЕЧНО ...---.ШАНОВНІ .. перестаньте ГОРЛОПАНИТИ .. іде ПЛАНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ КСУ ..щоби Недати відмінити ЗЛОДІЙСЬКИЙ закон Про продаж СвЗемлі України .. Вас грає УБЛЮДОЧНА сіоністська БАНДА злодійського племені .. ВИПРАВИТИ НЕконституційні статті Закону про Е-декларацію .. і нема проблеми ... бо ж ця олігархічна БАНДА світових і доморощених ЗЛОДІЇВ залишить Вашим Дітям і Онукам - робочі місця ТІЛЬКИ санітарних мийщиків задниць і дешеві рабські вакансії ..новітніх рабів... в тій самій Європі ...
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30.10.2020 14:54 Відповісти
Судью(КС) на "мыло"! Судьи-корупционеры вдруг озаботились независимостью судей.Независимостью от совести,чести,порядочности? Вот такая "независимость" позволяет получать взятки,тогда о каком правосудии может идти речь.А еще судьи КС озаботились проблемами семьи коррупционеров.Какая трогательная фарисейская "забота"! Хотелось бы ,чтобы те судьи ,которые проголосовали против борьбы с коррупцией были повешены на ближайших к КС деревьях,но никто не будет пачкать руки об этих гнид..
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30.10.2020 14:56 Відповісти
давайте их ПОЙМЁМ, Простим и отпустим
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30.10.2020 16:02 Відповісти
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