"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів. ВIДЕО
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Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький підтвердив інформацію щодо переоформлення земельної ділянки в окупованому Криму.
Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Все правильно вказано", - прокоментував Тупицький інформацію, оприлюднену в ЗМІ.
За його словами, ця ділянка вже була в його власності до окупації Криму. Однак кадастри, складені окупантами, не відповідали кадастрам, складеним Україною, відповідно, ділянка його сусіда "наклалася" 1,2 сотки на ділянку Тупицького. Цю ситуацію він розв'язав шляхом оформлення договору купівлі-прождажі. Разом із тим, він не знав і не знає, як оформити це в Україні, тому не задекларував цієї юридичної угоди.
Тупицький заперечує, що в нього був умисел приховати даний факт. Однак визнає, що повинен був звернутися в НАЗК щодо роз'яснення, як йому вчинити в даній сітуцаціі.
Голова КС також нагадав, що є нев'їзним до окупованого Криму і проти нього Росія ввела економічні санкції. Тупицький акцентував, що не визнає Крим російським і вважає його українським.
Будь ласка, зачекайте...
Для этого и хочет убить антикоррупционные органы!
По морде сразу видно, что этот жлоб Тупицкий из потомков совково-партийной номенклатуры времён СССРани...
Незнание Законов не освобождает от ответственности. И эти люди трактуют обществу положения Конституции. Пзц. просто
брешеш, гнидо. хотiло сховати майно.
Детский лепет. Кто Вам поверит после таких решений в свою пользу. А давайте в военное время трибунал введем, расссссстрелять.
Все остальное - дополнительные нарушения, потому что как судья КСУ он должен был ингнорировать незаконные решения оккупационной власти, и в случае незаконного изъятия у него собственности обращаться в суд за компенсацией.
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления РСХА "Гестапо"
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Какого-то ничего не решающего и никому неизвестного малолетка Павлика Гриба ФСБ подцепило на бабу, вытянуло через Беларусь, сделало подстрекателем к теракту и вкатало «шестёрочку». А тут сам председатель Конституционного Суда Украины нагло лезет в лапы, к тому же, ещё и с претензией на имущественный интерес! Да если б этот Тупицкий не отсосал у ФСБ с железобетонными гарантиями в вечной готовности раздвигать булки по первому требованию - за такую б наглость очухался бы с кайлом в руках в обнимку с сосной на лесосеке сиблага в районе какого-нибудь Лабытнанги организатором диверсионной школы на пресловутом крымском участке.
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нехай надасть копію цієї довіренності, 100% там письмове позначення адреси земельної ділянки як об,єкта в кацапському Криму, а не як в українській АРК. Бо кацапи не допустили б переоформлення ділянки за "непрвильним" для них позначенням Криму. Ото і буде перевірка, визнає він чи ні Крим українським.
Та і хто йому новачок в чай підкине, коли в нас одні зесранці і зесранців прикривають!
Одні продажні падли, які працюють на паРашу!
Цє рішення КСУ,про відміну антикорупційних законів,продиктовано з кремля,сумнівів нема.
Разоблачение. Мастер и Мргарита.
И где партизаны, народные мстители Власти в стране нет. Есть только службы охраны самой власти.
И это юридическое недоразумение председательствует в КС?!
Нажаль, як на мене, то до цієї істоти у мене виникло ще більше запитань, які пов"язані зі статками цього, вибачте за вираз, судді КС. Замість повної довіри до "найчеснішого" судді у мене виникла недовіра до елементарного шахрая і афериста.
І що мені тепер з цим робити? Переді мною - елементарний злочинець, який ховає свою злочинність за недоторканністю судді КС. Це очевидний ФАКТ. Як нам з ним виходити з такої "колізії"? Доречі, я знаю досить суттєву і справедливу відповідь на це запитання. А ви її знаєте, мої любі, українці?
Гарне прізвище
А ви його знаєте?
Нічого просто так у цьому світі не відбувається. Дива на світі не буває. У кожного наслідка є свої причини. Причиною призначення нині діючого голови КСУ була і залишається ЦІЛЬ - повернення України в русло повного впливу на неї політики Кремля. Це повернення почалося з рішення КСУ поступового згортання антикорупційної діяльності Держави. В цьому рішенні КСУ є всі ознаки антидержавного перевороту.
І як нам з цим жити вже завтра, біля будівлі КСУ, що перетворилася в портал російського вторгнення в питання Конституції України?
«Йдіть всі у сраку». (с) напівшостий преЗЕдент України ******** Зеленский.
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НО ! .НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!..