"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів. ВIДЕО

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький підтвердив інформацію щодо переоформлення земельної ділянки в окупованому Криму.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Все правильно вказано", - прокоментував Тупицький інформацію, оприлюднену в ЗМІ.

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За його словами, ця ділянка вже була в його власності до окупації Криму. Однак кадастри, складені окупантами, не відповідали кадастрам, складеним Україною, відповідно, ділянка його сусіда "наклалася" 1,2 сотки на ділянку Тупицького. Цю ситуацію він розв'язав шляхом оформлення договору купівлі-прождажі. Разом із тим, він не знав і не знає, як оформити це в Україні, тому не задекларував цієї юридичної угоди.

Тупицький заперечує, що в нього був умисел приховати даний факт. Однак визнає, що повинен був звернутися в НАЗК щодо роз'яснення, як йому вчинити в даній сітуцаціі.

Голова КС також нагадав, що є нев'їзним до окупованого Криму і проти нього Росія ввела економічні санкції. Тупицький акцентував, що не визнає Крим російським і вважає його українським.