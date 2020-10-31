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Новини Політика України Конституційна криза
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Крим (12756) КС (1154) Тупицький (227)

"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький підтвердив інформацію щодо переоформлення земельної ділянки в окупованому Криму.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Все правильно вказано", - прокоментував Тупицький інформацію, оприлюднену в ЗМІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Голова КС Тупицький не задекларував землю в окупованому Криму, власником якої він став у 2018 році за законами РФ - ЗМІ. ФОТО

За його словами, ця ділянка вже була в його власності до окупації Криму. Однак кадастри, складені окупантами, не відповідали кадастрам, складеним Україною, відповідно, ділянка його сусіда "наклалася" 1,2 сотки на ділянку Тупицького. Цю ситуацію він розв'язав шляхом оформлення договору купівлі-прождажі. Разом із тим, він не знав і не знає, як оформити це в Україні, тому не задекларував цієї юридичної угоди.

Тупицький заперечує, що в нього був умисел приховати даний факт. Однак визнає, що повинен був звернутися в НАЗК щодо роз'яснення, як йому вчинити в даній сітуцаціі.

Голова КС також нагадав, що є нев'їзним до окупованого Криму і проти нього Росія ввела економічні санкції. Тупицький акцентував, що не визнає Крим російським і вважає його українським.
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Топ коментарі
+80
держите меня семеро "Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов - Цензор.НЕТ 6337
юрист не знал как поступить юридически правильно
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30.10.2020 12:29
+49
Явна сволота, запроданець та кремлівська гнида.
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30.10.2020 12:30
+45
щас заплачу ))) в смысле - обрыдаюся...
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30.10.2020 12:25
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ах ты ****! моя семья бросила в Донецке три дома и квартиру в центре и сейчас снимаем холупу, а ты п@дло не знало как дачку в Крыму оформить!? мразота! какие щёки насосало пуйла обслуживая.
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30.10.2020 13:13 Відповісти
Как оформить знало! А вот как записать недвижимость в декларацию, оно "не знало"!
Для этого и хочет убить антикоррупционные органы!
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30.10.2020 13:22 Відповісти
Гнать тварюку на растов !!!!
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30.10.2020 13:22 Відповісти
Та да. Прафєсі Анал, ще один . А на растов -НІ. Тока на ПАЛю, чи на гілляку. Тут - на вибір.
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30.10.2020 16:58 Відповісти
прогрес не стоїть на місці , перфоратор(відбійний молоток) або будівельна піна у горлянку "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 684
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30.10.2020 19:59 Відповісти
Треба буде розглянути, як варіант.
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30.10.2020 20:02 Відповісти
с полной конфискацией...
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30.10.2020 20:31 Відповісти
Вот это уе.ище председатель КС, стыд и срам, мышление гопника, никакого самолюбия, гордости, так потеряй **** эту сотку, которую ты не заработал, а украл, вместо этого тупица навешивает на подставленные уши лапшу, и возможно некоторые проглотят.
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30.10.2020 13:25 Відповісти
фамилия какая говорящая: Тупицкий...

По морде сразу видно, что этот жлоб Тупицкий из потомков совково-партийной номенклатуры времён СССРани...
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31.10.2020 01:53 Відповісти
их там 99%
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31.10.2020 07:57 Відповісти
Короче между строк он не знал как это задекларировать
Незнание Законов не освобождает от ответственности. И эти люди трактуют обществу положения Конституции. Пзц. просто
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30.10.2020 13:32 Відповісти
Давай, зеля, до свиданья. "Тупое" существо Тупицкий - уже захватил власть в Украине. Вот это подарок - народу, который не хочет войны! Получили и войну и стыд.
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30.10.2020 13:38 Відповісти
Народ есть источник власти , значит народ их может всех уволить , через люстрацию на каштане вместе с Зеленским "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 1719 Ребята они вам уже просто срут на головы , ссали в глаза они раньше "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 1719
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30.10.2020 13:44 Відповісти
не знало воно...


брешеш, гнидо. хотiло сховати майно.
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30.10.2020 13:46 Відповісти
И вообще кто сказал , что он судья , этот самозванец Бандит , судьей у него ничего общего нет "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 9526
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30.10.2020 13:48 Відповісти
"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 2150
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30.10.2020 13:58 Відповісти
Засівальники бляха муха
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30.10.2020 14:01 Відповісти
Банда підерасів, а не суд. Суддя КС України переоформив ділянку в окупованому Криму по законам окупантів. А в держзраді його чому не звинуватять?
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30.10.2020 14:02 Відповісти
А когда переоформлял, на его паспорте был тризуб или двуглавая курица ?
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30.10.2020 16:32 Відповісти
Ну ясен пень-курица,на тризуб не переоформили бы.Юрист, ***, не знает, как переоформлять,как он тогда мог стать судьей КС???История это умалчивает. Брешет, гадость,а впрочем там все такие судьи.
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30.10.2020 18:50 Відповісти
Я не ВИНОВАТАЯ!!!!
Детский лепет. Кто Вам поверит после таких решений в свою пользу. А давайте в военное время трибунал введем, расссссстрелять.
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30.10.2020 14:04 Відповісти
будем гуманньіми , растрелять части тела (порубаньіе на передодні) то не смертна кара а шото типа пожизненого "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 8859
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30.10.2020 20:03 Відповісти
Вот это правильно, золотые слова!
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30.10.2020 20:44 Відповісти
всего два слова - конченый *****....
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Так это - явка с повинной. Про какой Конституционный Суд в Украине во главе с этим продажным рашистским ******* можно говорить?
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30.10.2020 14:13 Відповісти
Один участок наложился на другой участок - вот чем занята голова "главы конституционного суда" воюющей страны , улаживающего свои имущественные делишки на оккупированной территории с вражескими органами и инстанциями...Очень трогательно ..... А на самом деле это толстожопое продажное существо получило участок земли( возможно не один) от кремлёвской крысы за какие -то тёмные делишки в Украине, за какую - то грязную работу по уничтожению нашего государства.... Его должны допросить в СБУ, отстранить от должности и засудить на 10 лет... Или обменять на наших пленных в паРаше...
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30.10.2020 14:27 Відповісти
Зачем так сложно,сразу к стенке,завизжит,как свинья, все расскажет,кто давал и за что.Вопрос в другом,как он ездил в Крым,типа переоформлять,будучи в то время главой КС???
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30.10.2020 18:54 Відповісти
ради 1.2 сотки коцапам продаться готов, при его то доходах...
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30.10.2020 14:32 Відповісти
Засвербило!
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30.10.2020 14:36 Відповісти
Рад за эту ТВАРЬ в МАНТИИ - в Ростов бежать не надо, будет свое толстое ПУЗО на ЮБК возле моря греть.
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30.10.2020 14:36 Відповісти
Плять, чего то я не переоформляю недвижимость по требованиям колаборантов. С риском для собственности. А это чмо, владеющее с десяток объектов недвижимости оформляет. Тварь, как и зеленая галабородька.
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30.10.2020 14:42 Відповісти
так він донецький.три години розказував байки, це була лекція для студентів першого курсу коледжу. загальноюридичний рівень - на трійочку. "змішались коні, лані". Геть як його кореш Андрій бездипломний. Ходять слухи, що він з бригади Татькова, разом чмурили лохів в Госпсуді. І десь там справа в НАБУ по ОЗГ, де він є фігурантом. А вони в той же день, коли приймали рішення (повістку прийняли за годину до початку засідання) вже патякали про тиск на них неприкасаємих. так швидко постановляли, що забули покликати Федю Вениславського та взагалі повідомити кого не будь. А про звернення до науки взагалі можна мовчати. Вони за всіх суддів переживають. Сам голова схожий на тупого, який ще тупіший. Прикриваючись КС хотів уникнути власної відповідальності за брехню в декларації
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30.10.2020 15:22 Відповісти
Этот ушлёпок закончил убогую сельскую. школу и после школы никуда не смог поступить: стал работать слесарем на заводе: призвали в армию: после армии поступил по комсомольской путёвке в Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «Правоведение». Около 20 лет проработал судьей и председателем суда в ДОНЕЦКЕ.
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31.10.2020 02:01 Відповісти
Бєня теж не поняв, але це йому в Штатах не допомогло, він вже вічно наш (невиїздний).
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30.10.2020 15:22 Відповісти
Не виноватая я , он сам пришел, участок этот !
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30.10.2020 15:27 Відповісти
Беня і кум Путіна хорошо башляют , яку харю відїв
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30.10.2020 15:31 Відповісти
На палю гниду! "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 8847
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30.10.2020 15:31 Відповісти
"этот участок уже был в его собственности до оккупации Крыма" - этого признания достаточно для подтверждения факта умышленного невнесения информации о собственности в декларацию.
Все остальное - дополнительные нарушения, потому что как судья КСУ он должен был ингнорировать незаконные решения оккупационной власти, и в случае незаконного изъятия у него собственности обращаться в суд за компенсацией.
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30.10.2020 15:31 Відповісти
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления РСХА "Гестапо"
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Какого-то ничего не решающего и никому неизвестного малолетка Павлика Гриба ФСБ подцепило на бабу, вытянуло через Беларусь, сделало подстрекателем к теракту и вкатало «шестёрочку». А тут сам председатель Конституционного Суда Украины нагло лезет в лапы, к тому же, ещё и с претензией на имущественный интерес! Да если б этот Тупицкий не отсосал у ФСБ с железобетонными гарантиями в вечной готовности раздвигать булки по первому требованию - за такую б наглость очухался бы с кайлом в руках в обнимку с сосной на лесосеке сиблага в районе какого-нибудь Лабытнанги организатором диверсионной школы на пресловутом крымском участке.
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30.10.2020 15:32 Відповісти
Респект куртуазному шевалье за блистательный сарказм.
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31.10.2020 02:03 Відповісти
А приобретение земли по российскому законодательству - отдельный состав. Думаю это форма оплаты оккупантами его государственной измены.
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30.10.2020 15:33 Відповісти
По факту він признався що на гачку у РФ.
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30.10.2020 15:36 Відповісти
За таке потрібно вішати без суду і слідства. В якій країні ще таке можливо? Де, ****, Баканов з його СБУ? Де Аваков? Чому ця падла ще не висить на гіляці? Ви дійсно хочите мати свою державу?
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30.10.2020 15:51 Відповісти
Нельзя. Вы же против сталинизма-коммунизма или не?
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02.11.2020 18:09 Відповісти
Жадность фраера сгубила.
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30.10.2020 15:53 Відповісти
Ему бы интересы Украины так защищать, как свою собственность.
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30.10.2020 16:04 Відповісти
Паскуда Тупая
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30.10.2020 16:07 Відповісти
Скорее всего всё гораздо проще - этот красномордый фрукт заполучил этот участок в качестве форы или за какой-то уже совершенный судейский фортель и ему сказали, вот бери, скажи спасибо, а оформишь потом сам, а тут оккупация и он завис, а теперь мозги пудрит, строит из себя юриста-неуча-первокурсника. А почему эта собственность числится в российских реестрах? Да если покопаться, то у него найдется ещё подобного годиков на 20. Вся эта судейская когорта - это омут для Украины, их нужно немедленно разгонять, иначе они завтра ещё что-нибудь отмочат и мы вообще проснемся в другой стране, или в концлагерях. Они решили, что они главнее Бога и могут чудить, что угодно! И смотри они все,, начиная с Порошенко теперь не ходят к следователям и в суды. Кто им дал такое право? Приходи и доказывай, что ты прав, независимо, что ты в красной мантии или в рабочих чоботах. Небожители хреновые!!!
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30.10.2020 16:17 Відповісти
Во времена енакиевского хряка получили безвозмездно (даром) или по дармовой цене тысячи рыгов, представители "славного дамбасского племени". Бумаги не дадут соврать, сколько сотрудников налоговых, банковских учреждений Донецка обзавелись недвижимостью (квартиры от Феодосии до Керчи включаю ЮБК). Косвенно это подтверждает немыслимые масштабы коррупции (=нетрудовых доходов) при "прахвессианалах".
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31.10.2020 09:32 Відповісти
Какое право имеет, этот вор и кремлевский агент, толковать Конституцию Украины, послушайте речь этого гопника, на нары его со всей этой кодлой, так называемым "конституционным судом". Объявить вне закона, лишить прав и состояний не только этих "судей", но и членов их семей. Революцию Достоинства нужно довести до конца и начать нужно с называемого "конституционного суда"
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30.10.2020 16:20 Відповісти
С учетом того, что оккупанты в Крыму запретили иметь землю негражданам рфии, у этого х-я есть кацапское гражданство. Шикарный расклад, кусок говна с гражданством врага руководит конституционным судом.
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30.10.2020 16:32 Відповісти
У него есть уже пенсионный возраст? может у него уже маразматические симптомы?
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30.10.2020 16:34 Відповісти
чего ж этот "судья" не подал в суд за оккупацию территорий\компенсации и т.п. а тупо оформил продажу? какой то хреновый судья, кто его вообще назначил? еще и "глава"...
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30.10.2020 16:44 Відповісти
"Я не знаю поступал я правильно или неправильно. Я защищал свою собственность" Сказал главный судья страны. З@***** специалист.
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30.10.2020 16:52 Відповісти
очень хитрый и скользкий утырок. Выкрутится так легко как и взятки брал за свои решения.
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30.10.2020 16:54 Відповісти
Я выдал доверенность на продажу этого объекта на продажу этого участка. Эта доверенность украинскаяИсточник: https://censor.net/ru/n3228121

.........
нехай надасть копію цієї довіренності, 100% там письмове позначення адреси земельної ділянки як об,єкта в кацапському Криму, а не як в українській АРК. Бо кацапи не допустили б переоформлення ділянки за "непрвильним" для них позначенням Криму. Ото і буде перевірка, визнає він чи ні Крим українським.
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30.10.2020 17:02 Відповісти
А про конфликт интересов, а так же способов влияния на главу КС он не знал?Нахрен этого конституцианиста.
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30.10.2020 17:05 Відповісти
"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 9240
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30.10.2020 17:16 Відповісти
В Крым его
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30.10.2020 17:29 Відповісти
Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.
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30.10.2020 17:37 Відповісти
Жаль що для таких тупиць в Україні "Новачка" немає!
Та і хто йому новачок в чай підкине, коли в нас одні зесранці і зесранців прикривають!
Одні продажні падли, які працюють на паРашу!
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30.10.2020 17:44 Відповісти
Это мурло напоминает мне порошенко, который тоже из жадности не мог расстаться с Липецкой фабрикой: бросить жалко, а хорошей цены за неё не давали.
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30.10.2020 18:20 Відповісти
Суддя Конституційного Суду не знає закони Украіни ! Хлоп видає себе за дурня. Тоді нащо таких дурнів взагалі суддями призначають?
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30.10.2020 18:26 Відповісти
Дурачка включив! Треба було запитати : чий Крим ?А то гнида вже все спланувала-досидіти тихенько до пенсії а потім звалити в Крим окупований на відпочинок! І хто мені доведе що ця наволочь захищає інтереси України ?
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30.10.2020 18:46 Відповісти
Це суддя КСЩо взагалі ще можна сказати про українській суд...
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30.10.2020 18:46 Відповісти
Не звернувся в НАЗК,бо вважає що НАЗК не правильно пояснить як внести в декларацію.А як він може робити висновок,не звернувшись та не почувши висновок НАЗК?Але "єдину"провину визнає,що автоматично робить його порушником закону,отже підсуден.
Цє рішення КСУ,про відміну антикорупційних законів,продиктовано з кремля,сумнівів нема.
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30.10.2020 18:51 Відповісти
розстріляти!!!!!!!!!!!!
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30.10.2020 19:06 Відповісти
А потом повесить! Можно и наоборот!
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31.10.2020 09:33 Відповісти
На кол!
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30.10.2020 19:13 Відповісти
Аж жаль стало бідного тупицького, ну не знав, як зробити ТИХО і на свою користь
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30.10.2020 19:57 Відповісти
"Вместе с тем, он не знал и не знает, как юридически оформить это в Украине, поэтому не задекларировал это юридическое соглашение." "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 2286
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30.10.2020 20:20 Відповісти
"Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 9342
Разоблачение. Мастер и Мргарита.
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30.10.2020 20:33 Відповісти
Дом могли снести ... Зато теперь башку снесут. Дебил (((
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30.10.2020 21:07 Відповісти
Ну и что дальше господин Зеленский?
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30.10.2020 21:32 Відповісти
******* сепарское здохни падаль
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30.10.2020 21:52 Відповісти
за 1,2 сотки земли эта тварь- председатель Конституционного суда запросто нарушает законы Украины.За ВСЕ свое имущество, задекларированное и нет, оно готово разрушить Украину запросто.
И где партизаны, народные мстители Власти в стране нет. Есть только службы охраны самой власти.
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30.10.2020 21:59 Відповісти
"Эту ситуацию он разрешил путем оформления договора купли-прождажи. Вместе с тем, он не знал и не знает, как юридически оформить это в Украине, поэтому не задекларировал это юридическое соглашение".

И это юридическое недоразумение председательствует в КС?! "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 2975
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30.10.2020 22:02 Відповісти
І це є "голова" КСУ????? Блеє, як хлопчисько, який вкрав в роздягальні копійки з кишені свого однокласника. Ця людина мала б ЧІТКО і впевнено сказати - перше - друге - третє. Він мав сказати, що розклав усі спірні питання по поличкам, що на всі питання відповів і надав переконливі докази. Після цього він мав підвестися і піти з аудіторії з повною впевненістю, що у цієї аудиторії більше немає запитань до нього з приводу відсутності корупційних дій.

Нажаль, як на мене, то до цієї істоти у мене виникло ще більше запитань, які пов"язані зі статками цього, вибачте за вираз, судді КС. Замість повної довіри до "найчеснішого" судді у мене виникла недовіра до елементарного шахрая і афериста.

І що мені тепер з цим робити? Переді мною - елементарний злочинець, який ховає свою злочинність за недоторканністю судді КС. Це очевидний ФАКТ. Як нам з ним виходити з такої "колізії"? Доречі, я знаю досить суттєву і справедливу відповідь на це запитання. А ви її знаєте, мої любі, українці?
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30.10.2020 22:10 Відповісти
cразу видно по морде - барыга
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30.10.2020 22:17 Відповісти
Глава КC Тупицкий!

Гарне прізвище
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30.10.2020 22:19 Відповісти
Подивилися на голову КСУ?! А тепер уявімо, що робиться на нижніх ланках судової гілки влади. Уявімо, що відбувається на рівні районного суду? Хтось нам хотів весь цей бардак видати за судову реформу. Я знаю прізвище того, хто нам підсунув цю вонючу свиню замість судової реформи.

А ви його знаєте?

Нічого просто так у цьому світі не відбувається. Дива на світі не буває. У кожного наслідка є свої причини. Причиною призначення нині діючого голови КСУ була і залишається ЦІЛЬ - повернення України в русло повного впливу на неї політики Кремля. Це повернення почалося з рішення КСУ поступового згортання антикорупційної діяльності Держави. В цьому рішенні КСУ є всі ознаки антидержавного перевороту.

І як нам з цим жити вже завтра, біля будівлі КСУ, що перетворилася в портал російського вторгнення в питання Конституції України?
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30.10.2020 22:35 Відповісти
Зберіг віллу та получив нову сусідню ділянку за те, що відмінить мовний закон та земельну реформу. Ху#ло такі подарунки просто так не робить. Зельона жаба зараз розжене старих ригівських корупціонерів та набере новий кишенькових суддів і буде ще гірше. Панове, ми всі в сраці. Саме там, куди Янелох нас всіх відправив ще до виборів.
«Йдіть всі у сраку». (с) напівшостий преЗЕдент України ******** Зеленский.
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30.10.2020 23:41 Відповісти
Абсолютно вірні висновки. Респект.
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31.10.2020 00:12 Відповісти
Это тот случай. когда лучше жевать чем говорить. тупицкому видно не известна ст. 63 Конституции, где записано право не давать показаний против себя. Это же разьясняют при встрече с бандитами полицейские США, даже полиция Украины через раз.
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31.10.2020 00:52 Відповісти
Вступивши в контакт з окупаційною адміністрацією задля вирішення своїх шкурних питань, цей юриспрудент, практично, визнав юрисдикцію РФ у Криму. Тим самим він заперечів український суверенітет над Кримом і має відповідати за всією суворістю закону. Нормальні люди, в разі втрати з вини РФ своєї власності у Криму, подають у міжнародні суди і виграють справи.
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31.10.2020 07:35 Відповісти
Лошара, а ти не знаєш, що не знання законів, не знімає відповідальності, намагаєшся тут 3,14зду в лапті обувати...
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31.10.2020 08:12 Відповісти
КС - ПЕРЕФОРМОТИРОВАТЬ !.
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НО ! .НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
 А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!!!..
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31.10.2020 08:38 Відповісти
В результате войны и оккупации я утратила жилье в Донецке - 3х комнатную квартиру. Другого жилья не имею, средств на покупку нет. То есть потеряла все, что имела. Седьмой год скитаюсь по съемным квартирам, довольно убогим. Был муж, который умер от стрессов, теперь проживаю одна. Человек я немолодой. Добрые люди советуют: ты как-то постарайся ту квартиру продать, там что-то мол продается. Не могу. Противно. Вопросы нравственности... Совести. Но этому товарищу они похоже неведомы
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31.10.2020 09:28 Відповісти
Хіба Порох не законам окупантів платив податки за ліпецьку фабрику?
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31.10.2020 10:07 Відповісти
Ми , ніщєброди, нє понімаєм простих вєщєй, ну потірялась якась ділянка, то шо?! Ви пєрєд стіркой монєтку в джинсах забували?! Це те саме, токо по-судєйскі. "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів - Цензор.НЕТ 9474
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31.10.2020 10:17 Відповісти
А так бы и сказал,я херовый юрист и не знаю не фига!Поэтому я глава конституционного Суда!Сюр без конца и просвета(((
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31.10.2020 11:11 Відповісти
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