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Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в зеленій енергетиці, а також тиск на інвесторів.

Про це вони заявили в ході дискусії Energy Freedom, яка присвячена питанню боргів і подальших інвестицій у сектор відновлюваної енергетики України (ВДЕ).

"Ми бачимо, що Україна вважає прямі іноземні інвестиції дуже важливими. У той же час ми бачимо погане ставлення до інвестицій у ВДЕ. Дії уряду можна інтерпретувати як висловлювання "ми будемо поважати контракти, які ми підписали, коли це зручно для нас, але, коли це не зручно для нас, ми не будемо". Це має величезні наслідки", - сказав радник з питань торгівлі, торгового представництва Канади Адам Барболє.

За його словами, жорстоке поводження з інвесторами ВДЕ буде сигналом для інвесторів в інші сектори економіки. "Коли інвестор дивиться на нову країну як на нову інвестицію, він не обмежується конкретним сектором, він дивиться на загальний інвестиційний клімат, і їх турбує дуже чіткий сигнал, який уряд посилає щодо відновлюваних джерел енергії всьому інвестиційному співтовариству", - сказав Барболє. У свою чергу, Лаура Пусінскайте, аташе з питань енергетики Посольства Литви в Україні повідомила про глибоку стурбованість ситуацією в секторі ВДЕ України, оскільки існуючі інвестори почуваються обдуреними, а нові інвестори зупинили всі операції з вкладень. "Буде сумно, якщо уряд України продовжить невиконання взятих на себе зобов'язань, а в такому разі напевно буде багато судових позовів в арбітражах. Зелені інвестори будуть активними розповсюджувачами негативних поглядів на інвестиційний клімат України серед іноземців. Це негативно вплине на майбутні інвестиції не тільки в зелену енергію, а й в усі інші галузі", - сказала Пусінскайте. При цьому Олександра Вацко, заступник глави місії Посольства Норвегії в Україні повідомила, що інвесторів непокоїть поточний стан справ у зеленій енергетиці України і те, що вони бачать невиконання "зеленого" меморандуму Кабміном. "Інвестори дивляться на передбачуваність, а передбачуваності в Україні немає. Норвезькі інвестори вклали близько 20% всіх прямих інвестицій в Україну в 2019 році, і в наступному році цього точно не буде. Ми сподіваємося, що Україна поверне довіру інвесторів, тому що ми бачимо, що цього не вистачає", - заявив Вацко.

Нагадаємо, заборгованість України із виплат за електроенергію з відновлюваних джерел за перші 7 місяців року становила 22,4 млрд грн. З вересня виконання оплат продовжило порушуватися. За вересень рівень оплат становив - 60,5%, за 20 днів жовтня - 7,6%. У вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити. 28 жовтня вони зробили повторне звернення до Д.Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування і ворожої агресії на адресу інвесторів в "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов'язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС в нібито ухиленні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію. За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори в проєкти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав. За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови в ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати. Раніше депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 млрд для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками "зеленої" енергетики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
все правильно... инвестиционные няни))) не справились ...
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30.10.2020 12:28
+8
_Грабёж народной казны под названием "зелёная энергетика" Украине нахер не нужен! Датируйте из собственного бюджета, если такие любители убыточных предприятий.
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30.10.2020 12:29
+6
ЗЕЛЕНОМУ ДЕБИЛУ уже прямым текстом говорят--УХОДИ окурок !!!!
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30.10.2020 12:42
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все правильно... инвестиционные няни))) не справились ...
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30.10.2020 12:28 Відповісти
ЗЕЛЕНОМУ ДЕБИЛУ уже прямым текстом говорят--УХОДИ окурок !!!!
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30.10.2020 12:42 Відповісти
няни стали соснами,
с мерсами, с айкосами,
и ушли в забвение -
ток и напряжение...
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30.10.2020 12:42 Відповісти
_Грабёж народной казны под названием "зелёная энергетика" Украине нахер не нужен! Датируйте из собственного бюджета, если такие любители убыточных предприятий.
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30.10.2020 12:29 Відповісти
Не наводьте тінь на плетінь. Тут передусім некомпетентність і корупція.Частка відновлюваної енергії в загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 1,8%, а частка у вартості - 8,3%. У 2018 році зафіксовано динамічний розвиток української «зеленої» енергетики. Так, за рік встановлено 813 МВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел. І було достатньо коштів і були прибутки.
Наприклад у Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в структурі виробництва електроенергії в ФРН склала в 2019 році 46 відсотків, а в деякі дні вона перевищувала 65 відсотків. То є в кого вчитися, чи я маю вірити Бені і Зелі, які купують вугілля для ТЕЦ в росії, а свої "сонячні" і "втрові" станції вимикають?
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30.10.2020 14:07 Відповісти
То нехай продають по ціні атомної і проблем не буде.
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30.10.2020 15:17 Відповісти
_Да не, любезнейший, эт вы наводите. Они хотят привилегированного положения на рынке: покупайте у нас по ценам выше рыночных. Что?! Да с какого буя? А чего вам ещё подать? Чего изволите? Не можете (убыточны) в конкуренциию по рыноным ценам? До свидания! Всего наилучшего, здоровья, держитесь там.
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30.10.2020 15:27 Відповісти
Точно, нахер этих оленей. И инвестиции нахер. Хрен бабло попилишь с этими утырками западными Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 5017.
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30.10.2020 14:07 Відповісти
Звичайно, для Вас добре коли сюди росія везе вугілля і ми фінансуємо їх шахти і їх галузь, за рахунок нашого бюджету виплачуємо зарплати їх шахтарям і все більше і більше залежимо від них.
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30.10.2020 14:17 Відповісти
Аха! Полностью поддерживаю президента Зеленского!!! Нет торговле на крови! Пороха на нары! Портнов - ум, честь и совесть "Слуги Народа"! Барыга развязал войну с братским народом, шоб обогатится в 80 раз!!!
Фффух, аж вспотел Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 5032
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30.10.2020 15:12 Відповісти
Допрыгались. Спасибо руководству. Самые верные партнеры отказались.
Пора ехать в Оман за консультацией
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30.10.2020 12:29 Відповісти
Что теперь, Ахметову с голоду умирать?!
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30.10.2020 12:29 Відповісти
Ви прочитали, що написано? Не Ахметов відмовився, а партнери із Канади, Норвегії і Литви, які вкладали кошти у відновлювальну енергетику.
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30.10.2020 14:09 Відповісти
Это я понял и понял то что гудок как всегда в выиграше.
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31.10.2020 10:58 Відповісти
основные инвестиции в зелень делает Ахметка - перечисленные страны его будут отговаритьва от инвестиций?
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30.10.2020 12:30 Відповісти
14% - це основні інвестиції?
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30.10.2020 13:48 Відповісти
Поблагодарим Януковича и Порошенко за сложившуюся ситуацию. Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике - Цензор.НЕТ 3240
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30.10.2020 12:31 Відповісти
Подякуйте передусім собі, що вибрали неучів і делітантів. При Порошенко все розвивалося і ніяких питань не було, а були тільки прибутки.
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 5160 Так. В нього були самі лише прибутки. З Гонтарєвою вони добре збагатилися. Чи вже забув? Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 3602
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30.10.2020 14:15 Відповісти
Для "омерзительного". Не в Порошенко були прибутки, а в галузі. Всі мали зарплати, платили податки в бюджет і все було добре, аж коли не прийшов до влади Беня через слуг.
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30.10.2020 14:19 Відповісти
А навіщо мені омерзітельний московський лапоть дає посилання на російські ворожі видання? Звичайно лаптю краще, щоб ми були привязані до росії і знову розвивали їх економіку. Дудки. Німеччина виробляє до 50% "зеленої" енергатики. У Британії видобутое енергетики з відновлювальних джерел перевищив видобутий із традиційних. І це також наше майбутнє.
https://hromadske.ua/posts/u-britaniyi-vpershe-obsyag-energiyi-vidobutoyi-z-alternativnih-dzherel-perevershiv-vidobutij-z-tradicijnih

Вони і надалі будуть розвивати цю галузь і повністю відмовляються від вугілля. То краще брати приклад з них, ніж з параші.
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30.10.2020 14:35 Відповісти
Угу. Тільки на цьому тарифі нас грабують. Не забувай про це. І знаєш, хто підписав цей закон? Канада, Норвегія і Литва відмовлятимуть від інвестицій в Україну через кризу в зеленій енергетиці - Цензор.НЕТ 241
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30.10.2020 14:52 Відповісти
Я Вам привів відсоток відновлювальної енергетики в України. Навіть немає 2 відсотка. То хто кого грабує? А поставки вугілля з засрашки ростуть і ростуть і вже в декілька раз перевищують відсоток "зеленої" енергетики в Україні. Крім вугілля закупляють надлишки енергетики з росії і Білорусі, а своїх зупиняють. Ви про це чули?
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30.10.2020 14:57 Відповісти
Зелена енергетика в Україні - це схема викачування державних коштів прийнята для своїх. При Порошенко вона стала неконтрольована. Неучів та дилетантів теж понабирав Порошенко. Ну що тямив в енергетиці Вовк? Зараз маємо продовження політики Порошенко, тільки грошей в державі на схеми вже не вистачає. Тому будуть рости тарифи, теж запустив Порошенко.
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30.10.2020 15:27 Відповісти
На энергетику денег не стало. Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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30.10.2020 12:34 Відповісти
p.s. зачем НАМ зеленая энергетика? к тому -же она ни коим образом не замениn атомную - одно баловство
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30.10.2020 12:34 Відповісти
Вам москалям дійсно не потрібна "зелена енергетика" в Україні. А нам потрібна, тільки потрібно правильно її фінансувати, а не так, як вирішив Беня.
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30.10.2020 14:20 Відповісти
Правильно фінансувати - це платити за той самий товар вибраному виробнику в пять раз дорожче? Причому з кишені кожного українця?
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30.10.2020 15:31 Відповісти
кому это "нам потрібна" - тебе и твоему соседу кто себе на огороде пару стоек поставил и что б я и прочие жителе тебе "компенсировали" по-высокому тарифу? зелень развивают там где дефицит другой электрики и там где пиппец как длинный солнечный день. И то что ты Беню вспомнил, говорит о том, что ты начисто плаваешь в обсуждаемом вопросе - Ахметов ОСНОВНОЙ выгодополучатель от зеленого тарифа, и даже не ты со-своими батареями над свинарником
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30.10.2020 15:33 Відповісти
Если убрать всех этих спекулянтов и ликвидировать всю коррупционную составляющую в энергетике, то у на КВт/ч будет стоить в 5 раз дешевле чем в Европе. И тогда все эти "отговариватели" выстроятся в длинную очередь чтобы открыть в Украине заводы (особенно энергоемкие).
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30.10.2020 12:36 Відповісти
"Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике" - фигня. Зеленский в Омане за инвестиции договорился.
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30.10.2020 12:37 Відповісти
Канада - 19 ядерних реакторів (7 місце по виробницву атомної енергії у світі). Відмовляйтесь від своєї атомної програми, запрошуйте Ахметова - він побудує декілька вітряків і сонячних панелей і буде продавати вам електроенергію вдвічі-втричі-вчетверо дорожче.
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30.10.2020 12:37 Відповісти
Тобі Канада щось винна?
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30.10.2020 12:53 Відповісти
Йому всі винні, але не Беня і Зеля, які довели цю галузь до банкрутства. Хоч в Канаді менші сонячні дні, вони мають 5%, а це набагато більше, чим в Україні. І головне, що у них немає сусіда росії, яка валить все прогресивне в Україні, щоб затягнути у свою енергетичну систему.
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30.10.2020 14:15 Відповісти
До банкротства галузь довів зелений тариф!
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30.10.2020 15:33 Відповісти
Шо и ЗЕленые няни не помогут?
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30.10.2020 12:42 Відповісти
Не знав, що прокацапські зебіли в українській владі - це друзі вищевказаних країн.
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30.10.2020 12:54 Відповісти
Заголовки надо правильно составлять журналюшкам!
Отговаривать нужно спекулянтов и авантюристов заработать на чем угодно и невзирая ни на что...
В жопу Януковича с Левочкинами поцелуйте и успокойтесь, "инвесторы" гребаные - ломбард у входа кладбище.
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30.10.2020 13:06 Відповісти
Пошли они на...все четыре стороны со своими "инвестициями" от которых каждый украинец становится беднее.
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30.10.2020 16:20 Відповісти
 
 