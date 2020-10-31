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Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським досі не відбулася.

Про це Тупицький сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ця зустріч планувалася, але чомусь не відбулася. А говорити є про що", - сказав голова Конституційного Суду.

У той же час Тупицький заявив, що в руках антикорупційних органів "велика сила".

"Потрібно ще врахувати менталітет наших чиновників. Є великий тиск", - наголосив Тупицький.

Читайте: "Усе правильно вказано", - голова КС Тупицький пояснив, чому переоформив майно в Криму за законами окупантів
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Топ коментарі
+14
говорить с тобой не о чем. гнид давят, с ними не разговаривают.
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30.10.2020 12:37
+7
Та знаємо! Зєля обіцяв захист за позитивні для нього рішення (розпуск Ради попереднього скликання). І кинув! 😁 Не переживай, Тупицький, він всіх кидає! Купи краще мізки і доброчесність. Хоча про що це я?
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30.10.2020 12:39
+6
С народом Украины у тебя будет встреча ур..д.
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30.10.2020 12:51
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У 2017 році Тупицький купив землю в кримському Сімеізі по окупантських законах.
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30.10.2020 12:52 Відповісти
говорить с тобой не о чем. гнид давят, с ними не разговаривают.
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30.10.2020 12:37 Відповісти
О, держиморда пошел в атаку ! Да ещё и на самого Бубочку. !
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30.10.2020 12:37 Відповісти
Не кажіть! То євеї хотіли стати шляхтою! 😁 Бо Хмельницький, Чи Саайдачний, чи Виговський до того племені ніякого стосунку не мали. Просто євреї вибирали пріщвищоюа, характерні і поважні у місцевостях, де селилися. Тому у Німеччині вони стали Шікльгруберами, у Англії - Морганами і так далі. Тому я особисто поважаю євреїв, які через століття понесли власне прізвище, яке носили предки і так і залишилися справжніми євреями і ніколи не приховували цього.
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30.10.2020 12:56 Відповісти
Та знаємо! Зєля обіцяв захист за позитивні для нього рішення (розпуск Ради попереднього скликання). І кинув! 😁 Не переживай, Тупицький, він всіх кидає! Купи краще мізки і доброчесність. Хоча про що це я?
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30.10.2020 12:39 Відповісти
Опередили
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30.10.2020 12:40 Відповісти
Видно за предательство интересов Украины Зеля (или Ермак) ему дал гарантии безопасности. Свою часть КС выполнил и тут типа потянули на допрос. А там явно чуваку навешать можно мама не горюй. Вот он и возопил "Зеля, как же так, ты ж обещал!".
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30.10.2020 12:39 Відповісти
Абищаль! (с)
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30.10.2020 12:40 Відповісти
как переоформить недвижимость в Крыму???))))
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30.10.2020 12:40 Відповісти
Обратитесь за разъяснениями к обладающими этим опытом суддьям КС. Через таких депутатских фракций как ОПЗЖ и "За майбутне" обращаться не рекомендую.
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30.10.2020 13:06 Відповісти
Ноги вытирает об самого гидранта,а бубочка размазня
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30.10.2020 12:40 Відповісти
А бубачка - агент рф, тормоз.
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30.10.2020 12:46 Відповісти
Поговорить есть о чем. Вернее,друг друга шантажировать.
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30.10.2020 12:41 Відповісти
По факту, на сьогодні судді в Україні це самий корумпований державний орган в самій корумпованій країні Європи.
Без тотальної зачастисти цього органу Україна як держава перспектив на-жаль немає.
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30.10.2020 12:42 Відповісти
Справа за малим - призначити чистильщиків.
От тільки кому цю справу довірити.
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30.10.2020 12:48 Відповісти
Есть неизлечимо больные люди (рак 3, 4-й стадии например). Но которые ещё вполне дееспособные. Можно не напрямую обеспечить их семьи солидной суммой денег, а они на закате своей жизни послужат обществу. Ведь мочить судей дело богоугодное. Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 9136
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30.10.2020 13:33 Відповісти
Я не про чистильників а про призначальників питався.

(Вичистити я й сам можу, але тільки на законних підставах)
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30.10.2020 13:38 Відповісти
А що робити коли законних підстав не існує ?
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30.10.2020 13:44 Відповісти
Хочет увидеть в глазах зерезидента обещанные ранее - понимание, сочувствие и поддержку.
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30.10.2020 12:42 Відповісти
Та нам похєр на ваші любовні ігри, своє рішення відміняєте тварі? Чи ви все таки вибрали смерть ?
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30.10.2020 12:44 Відповісти
С мотороллой встречайся, падаль!
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30.10.2020 12:44 Відповісти
Цука, а як рішення по скасуванню декларацій приймали то не думали, що вас всіх за це р..ком поставлять?
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30.10.2020 12:45 Відповісти
предлагаю вам встретиться... в Крыму, и продолжать там дружить семьями, тем более - особняки по соседству
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30.10.2020 12:46 Відповісти
С хором александрова пусть дружат.
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30.10.2020 12:48 Відповісти
точно! с хером пусть дружат! Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 9683
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30.10.2020 13:07 Відповісти
Зеленський, не тупи !
Саджай цього сепарокнура !
Рейтинг стрибне на порядок !
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30.10.2020 12:46 Відповісти
Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 4666
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30.10.2020 12:52 Відповісти
Такая красноречивая фамилия!
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30.10.2020 12:47 Відповісти
Но на самом деле он не такой.
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30.10.2020 13:01 Відповісти
Коли хтось говорить про особливий менталітет чи особливий шлях для України, то це 1000% намагання виправдати корупціонерів!

Немає ніякого особливого шляху - треба в тупу копіювати те, що робили поляки/чехи/словаки/хорвати! Можна навіть закони їхні тупо перекласти і прийняти!
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30.10.2020 12:47 Відповісти
Бо сцикло вчора випробовував нову ракєту, що йому його дилер підігнав. Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 1375

Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 1364
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30.10.2020 12:48 Відповісти
О войне нужно думать до ее начала. ( почемо не просился на встречу до того, как?)
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30.10.2020 12:49 Відповісти
С народом Украины у тебя будет встреча ур..д.
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30.10.2020 12:51 Відповісти
Якби у цього упиря була хоч крапля совісті, він би зараз не триндів якусь фігню у своє виправдання, а подав у відставку. Це навіть не дно, це катастрофа, якщо ТАКЕ є ГОЛОВОЮ увага Конституційного СУДУ.
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30.10.2020 12:53 Відповісти
Хай валить у Крим, де маєток купив!
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30.10.2020 12:54 Відповісти
Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький - Цензор.НЕТ 9095
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30.10.2020 12:55 Відповісти
Говорить с тобой т...рь не о чем ,разве что о веревке и хорошем дереве
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30.10.2020 12:56 Відповісти
чому ж, гадаю тупицький може нагадати зеленському, як виконуючи його забаганки вони визнали "конституційним" розпуск зеленим дбілом ВР у 2019-му.
ну й витребувати борг.
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30.10.2020 13:50 Відповісти
паравозіком на кілочок .., зеленський недурень
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30.10.2020 13:00 Відповісти
так вызивающе делать упрек президенту и чуть ли не вызивать его на разговор может человек за которым стоят люди повлеятельнее президента. иначе это самобийство
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30.10.2020 13:19 Відповісти
 
 