Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським досі не відбулася.
Про це Тупицький сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ця зустріч планувалася, але чомусь не відбулася. А говорити є про що", - сказав голова Конституційного Суду.
У той же час Тупицький заявив, що в руках антикорупційних органів "велика сила".
"Потрібно ще врахувати менталітет наших чиновників. Є великий тиск", - наголосив Тупицький.
Топ коментарі
+14 cimbitep
показати весь коментар30.10.2020 12:37
+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.10.2020 12:39
+6 Алексей Правник
показати весь коментар30.10.2020 12:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Без тотальної зачастисти цього органу Україна як держава перспектив на-жаль немає.
От тільки кому цю справу довірити.
(Вичистити я й сам можу, але тільки на законних підставах)
Саджай цього сепарокнура !
Рейтинг стрибне на порядок !
Немає ніякого особливого шляху - треба в тупу копіювати те, що робили поляки/чехи/словаки/хорвати! Можна навіть закони їхні тупо перекласти і прийняти!
ну й витребувати борг.